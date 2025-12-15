Kỳ lạ cây cầu ở Việt Nam để dành cho những nụ hôn, không phải để đi qua

Cầu Nụ Hôn chỉ có thể liền mạch và trở thành một cây cầu thực sự nếu có sự kết nối của con người.

Cầu Nụ Hôn ở Phú Quốc vừa được Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2025 (World Travel Awards 2025) trao giải "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2025" lần thứ 2.

Cầu Nụ Hôn tạo dấu ấn nhờ thiết kế độc đáo giàu tính nghệ thuật, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu lãng mạn. Hai nhánh cầu vươn ra biển, chạm gần nhau dưới ánh hoàng hôn đã trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc. Công trình nhanh chóng thu hút hàng triệu du khách, trở thành điểm check-in mang tính toàn cầu.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti, cầu Hôn gồm hai nhánh phía Bắc và Nam, tổng chiều dài 800m, hợp thành một thể thống nhất nhưng không chạm mà cách nhau 30cm, vừa vặn cho một cái ôm, cái bắt tay hay một nụ hôn. Khoảng cách này được tính toán kỳ công, đưa nơi đây thành một trong những “điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới”.

Trước đó, cây cầu này cũng được hãng tin CNN của Mỹ dành nhiều lời khen ngợi. Với tiêu đề gợi mở nhiều tò mò cho độc giả: “Cây cầu mới ở Việt Nam để dành cho những nụ hôn, không phải để đi qua”, bài viết đã ở tiêu điểm “Nổi bật” trên trang chủ của CNN nhiều giờ đồng hồ.

Tác giả bài viết dành nhiều lời khen cho Cầu Nụ Hôn: “Một điểm check-in mới, nơi các cặp đôi có thể chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh hoàng hôn của Việt Nam”. Dưới góc nhìn của tác giả, Cầu Nụ Hôn nhìn từ xa giống như “hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau”.

Bên cạnh kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ bức bích họa kinh điển của Michelangelo - “The creation of Adam” tại trần nhà nguyện Sistine (Vatican), CNN cũng bất ngờ với sự tính toán của những kiến trúc sư đã sáng tạo ra cây cầu, để đúng vào ngày 1/1 hàng năm, mặt trời sẽ “rơi” vào điểm chính giữa hai nhánh cầu, trước khi chìm xuống biển.

Cầu Hôn được thi công trong điều kiện sóng và gió biển trùng khơi, kết tinh từ trí tuệ kiến trúc Italia cùng sức mạnh kiến tạo của người Việt, biểu tượng du lịch đặc sắc mới.

Cầu Nụ Hôn đã trở thành điểm đến được "săn đón" trong nhiều tác phẩm nghệ thuật điện ảnh, ca nhạc, thời trang... tầm cỡ. Nơi đây đã chứng kiến vô số câu chuyện tình được kể lại dưới ánh hoàng hôn, mang hơi thở nghệ thuật chạm vào cuộc sống và tạo nên những khung hình lãng mạn khó quên.