10 món thịt viên ngon nhất châu Á, bún chả của Việt Nam đứng thứ 2

Mới đây, chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas đã công bố bảng xếp hạng những món thịt viên ngon nhất châu Á. Đứng đầu danh sách là món Islama köfte của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi bún chả Hà Nội của Việt Nam xuất sắc giữ vị trí thứ 2.

Đây được xem là niềm tự hào lớn của ẩm thực Việt bởi, bún chả từ lâu đã là món ăn quen thuộc, được người dân lẫn du khách quốc tế yêu thích nhờ hương vị hài hòa, dễ ăn và đậm bản sắc Hà Nội.

Dưới đây là 10 món ăn thịt viên ngon nhất đứng châu Á:

Islama köfte – Thổ Nhĩ Kỳ

Islama köfte là món thịt viên truyền thống của vùng Adapazarı, Thổ Nhĩ Kỳ. Thịt viên được làm từ bánh mì bào vụn, thịt bò xay, hành tây, tỏi, thì là, ớt bột, trứng, muối và tiêu.

Sau khi nặn thành viên, chúng được nướng hoặc chiên đến khi vàng đều, ăn kèm bánh mì nướng giòn.

Bún chả – Việt Nam

Bún chả là món ăn đặc trưng của Hà Nội, gồm thịt heo nướng (cả thịt miếng và thịt viên), bún tươi ăn kèm rau sống. Thịt viên nướng được chan trong bát nước mắm pha thanh nhẹ, ăn kèm bún và các loại rau thơm như: tía tô, xà lách, mùi ta…

Dù có mặt ở nhiều vùng của Việt Nam nhưng bún chả Hà Nội vẫn được xem là phiên bản ngon nhất. Món ăn còn nổi tiếng toàn thế giới sau khi xuất hiện trên chương trình Parts Unknown năm 2016, nơi đầu bếp Anthony Bourdain và cựu Tổng thống Barack Obama cùng thưởng thức tại quán bún chả Hương Liên.

Kibbeh – Lebanon và Syria

Kibbeh là món ăn độc đáo được làm từ lúa mì bulgur ngâm, thịt cừu và nhiều nguyên liệu khác. Đây cũng được xem là món ăn quốc dân của Lebanon và Syria.

Kibbeh được tẩm ướp với các loại gia vị thơm ngon, thường được sử dụng như món ăn nhẹ trong các bữa ăn hàng ngày hoặc trong dịp lễ. Món ăn này có nhiều cách chế biến đa dạng, như: ăn sống, nướng, chiên, nhồi nhân hoặc phiên bản chay với các nguyên liệu như khoai tây, bí đỏ, cà chua.

İnegöl köfte – Thổ Nhĩ Kỳ

Món thịt viên nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ được sáng tạo bởi Mustafa Efendi, một người Thổ Nhĩ Kỳ nhập cư từ Bulgaria đến sinh sống tại İnegöl vào cuối thế kỷ 19. Thịt viên İnegöl được làm từ vụn bánh mì và hỗn hợp thịt bò hoặc thịt cừu xay, cùng với hành tây.

Những viên thịt này được nướng và thường được dùng như món chính. Dù ngày nay món ăn đã trở nên phổ biến trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, người ta vẫn cho rằng phiên bản ngon nhất chỉ có ở İnegöl.

Köfte – Thổ Nhĩ Kỳ

Bakso là món súp thịt viên nổi tiếng của Indonesia. Giống như nhiều món ăn khác của quốc gia này, bakso phát triển từ sự giao thoa giữa ẩm thực châu Á và châu Âu. Trên khắp Indonesia, có nhiều biến thể khác nhau nhưng tất cả đều gồm 3 thành phần chính: nước dùng, mì và thịt viên.

Điểm tạo nên sự khác biệt của bakso so với các loại thịt viên châu Á khác là độ dai khi thịt viên phải có độ đàn hồi rõ rệt.

Dù vốn là món ăn đường phố, bakso lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các quán ăn bình dân ngoài trời đến những nhà hàng sang trọng. Các món ăn kèm thường thêm vào gồm hoành thánh, trứng luộc hoặc đậu phụ.

Bakso – Indonesia

İzmir köfte là một món ăn ấm áp đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ, gồm thịt viên (köfte), ớt và khoai tây nấu trong sốt cà chua đơn giản. Món này có thể được chế biến trên bếp hoặc nướng trong lò.

İzmir köfte thường được rắc thêm rau mùi tây thái nhỏ, ăn kèm cơm trắng hoặc bánh mì giòn.

Içli köfte – Thổ Nhĩ Kỳ

Phiên bản kibbeh của Lebanon tại Thổ Nhĩ Kỳ là món thịt viên nhồi có tên içli köfte. Lớp vỏ bên ngoài được làm từ hỗn hợp lúa mì bulgur, khoai tây hoặc bột semolina cùng các loại gia vị; trong khi phần nhân gồm hành tây, thịt cừu hoặc thịt bò xay, thêm các loại hạt nghiền như óc chó, hạt thông hoặc hạt dẻ cười.

Thông thường, köfte được luộc trước rồi chiên vàng, tạo nên lớp vỏ mềm nhưng giòn nhẹ, còn nhân bên trong phải mọng, đậm đà và nóng hổi. Món này thường được dùng kèm hummus hoặc cacik.

Tsukune yakitori – Nhật Bản

Tsukune là một biến thể của yakitori, được làm từ thịt gà xay. Thịt được nêm gia vị rồi vo thành viên dài hoặc viên tròn nhỏ, sau đó xiên vào que tre. Giống như các loại yakitori khác, tsukune thường được nêm với muối (shio) hoặc sốt tare - một hỗn hợp có vị ngọt nhẹ làm từ xì dầu, rượu sake và mirin. Phần thịt cũng có thể được tăng hương vị bằng hành lá, tỏi, gừng, hành tây hoặc lá shiso.

Tsukune thường được phục vụ kèm lòng đỏ trứng sống và nhiều loại topping khác. Đây là món quen thuộc ở các quán yakitori chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Shizitou (Đầu sư tử) – Trung Quốc

Trái với suy nghĩ của nhiều người khi nghe tên món ăn, “đầu sư tử” thực chất là một món gồm những viên thịt heo lớn được hầm cùng mì và rau, thường là bắp cải. Món ăn này xuất hiện từ thời nhà Tùy, khi Hoàng đế Dương Quảng đi tuần ở Dương Châu và yêu cầu các đầu bếp tạo ra một món ăn lấy cảm hứng từ khung cảnh nơi đây mà ông rất yêu thích.

Ở Trung Quốc, có hai phiên bản của món ăn này, một phiên bản được phục vụ trong nước sốt nâu đậm đà (kiểu Trấn Giang) và phiên bản kia trong nước dùng thanh nhẹ hơn (kiểu Dương Châu).