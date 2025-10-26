6 món ngon ăn mãi không thấy chán

1. Thịt băm xào đậu đũa ngâm chua

- Nguyên liệu: 350 g đậu đũa muối chua, 200 g thịt băm, tỏi, ớt, gừng, hành lá.

- Gia vị: 2 thìa nước tương, 2 thìa dầu hào, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa dầu ăn, một ít bột ănng dùng để ướp thịt.

Cách làm:

- Cắt đậu đũa muối chua thành hạt lựu nhỏ, ớt cắt khúc.

- Cho thịt băm vào tô, thêm nước tương, dầu hào, một ít bột năng và 1 thìa dầu ăn. Dùng tay trộn đều, ướp khoảng 5 phút cho thịt thấm vị.

- Làm nóng chảo, cho một ít dầu vào, đun đến khi dầu nóng khoảng 60–70%. Cho thịt băm vào xào trên lửa lớn khoảng 3 phút cho đến khi săn lại, dậy mùi thơm. Vớt ra để riêng.

- Làm nóng lại chảo, cho chút dầu ăn, thêm tỏi lát và ớt, phi thơm khoảng 1 phút trên lửa lớn.

- Cho đậu đũa muối chua vào chảo, thêm muối và một ít bột nêm (hoặc bột ngọt). Đảo nhanh tay trên lửa lớn khoảng 2 phút cho đậu thấm gia vị.

- Cho phần thịt băm đã xào vào, đảo đều thêm 2 phút cho các nguyên liệu hòa quyện. Khi đậu thấm vị, dậy mùi thơm thì tắt bếp, rắc hành lá lên trên, cho ra đĩa.

2. Trứng xào ớt xanh

Nguyên liệu: 150g ớt xanh (loại ớt sừng hoặc ớt chỉ thiên dài), 3 quả trứng gà, hành lá.

Gia vị: 1 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê bột ngọt, 2 thìa nước ấm, dầu ăn.

Cách làm:

- Rửa sạch ớt xanh, cắt chéo thành từng lát dài mảnh. Hành lá thái nhỏ.

- Đập trứng vào tô, thêm hành lá rồi đánh đều cho trứng bông nhẹ.

- Cho muối và bột ngọt vào chén, thêm 2 thìa nước ấm, khuấy đến khi tan hoàn toàn.

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào, tráng đều chảo. Khi dầu nóng, đổ trứng vào, dùng đũa khuấy nhẹ vài vòng cho trứng tơi ra. Khi trứng vừa chín tới, lập tức trút ra đĩa để giữ độ mềm.

- Làm nóng lại chảo, cho ít dầu, rồi cho ớt xanh và phần nước gia vị đã pha vào xào nhanh tay trên lửa lớn khoảng 2 phút.

- Đổ phần trứng đã chiên vào, đảo nhanh thêm 1 phút cho trứng và ớt quyện đều, sau đó tắt bếp, cho ra đĩa.

3. Nghêu xào

Nguyên liệu: 500 g nghêu (hoặc ngao), 10 g tỏi băm, 3 quả ớt, gừng, hành lá, dầu ăn.

Gia vị: 1 thìa nước tương, 1/2 thìa cà phê muối.

Cách làm:

- Ngâm nghêu trong nước sạch, thêm 3 giọt dầu mè và một nắm muối, ngâm khoảng 1 giờ cho nghêu nhả sạch cát. Sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch, để ráo.

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào, khi dầu nóng khoảng 60–70%, cho tỏi băm, ớt, gừng sợi và hành lá vào xào nhanh trong 1 phút cho dậy mùi thơm.

- Cho nghêu vào chảo, thêm nước tương và muối, xào trên lửa lớn 3 phút đến khi nghêu mở miệng hoàn toàn, quyện đều với nước sốt thơm cay. Tắt bếp, rắc thêm hành lá nếu thích, bày ra đĩa và dùng nóng.

4. Lươn kho

Nguyên liệu: 500 g lươn, 30g tỏi, 3 quả ớt, gừng, hành lá, một ít bột mì (để áo nhẹ lên lươn), dầu ăn vừa đủ.

Gia vị: 2 thìa nước tương, 1 thìa hắc xì dầu, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, 1 thìa cà phê muối, bột ngọt, 1/2 chén nước nóng.

Cách làm:

- Lươn rửa sạch nhớt, cắt khúc dài khoảng 4 cm. Dùng dao rạch vài đường nhẹ trên thân lươn để dễ thấm gia vị, sau đó rắc ít bột mì lên, bóp nhẹ rồi rửa lại để khử hoàn toàn mùi tanh.

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho lươn vào chiên sơ trong 2 phút đến khi hơi săn lại, có màu vàng nhẹ thì vớt ra.

- Vẫn dùng chảo đó, thêm một ít dầu nếu cần. Cho tỏi, gừng và ớt vào phi thơm. Tiếp đó, cho lại phần lươn đã chiên vào, nêm nước tương, hắc xì dầu, rượu nấu ăn, muối, bột ngọt và nửa chén nước nóng. Đậy nắp, hạ lửa vừa, kho khoảng 4 phút cho nước sốt sánh lại.

- Khi thấy nước sốt cạn sệt và bám đều quanh miếng lươn, tắt bếp, rắc hành lá lên trên. Dọn ra đĩa, dùng nóng cùng cơm trắng.

5. Canh nghêu đậu phụ

Nguyên liệu: 300 g nghêu sông (hoặc trai sông), 1 miếng đậu phụ, hành lá, tỏi, ớt, gừng, dầu ăn

Gia vị: 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột ngọt, tiêu.

Cách làm:

- Cho nghêu vào tô, thêm bột mì và nước, bóp nhẹ nhiều lần để loại bỏ chất bẩn, sau đó rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ.

- Cắt phụ thành khối vuông khoảng 2 cm. Hành lá cắt chéo, ớt cắt khúc, gừng và tỏi cắt lát mỏng.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào, khi dầu nóng khoảng 60–70%, cho gừng, tỏi, ớt và nghêu vào xào nhanh tay trong 1 phút trên lửa lớn để dậy mùi thơm.

- Đổ 1 bát tô nước sôi lớn (khoảng 400 ml) vào chảo, đậy nắp và hầm trên lửa vừa 5 phút cho nghêu chín mềm, nước dùng ngọt tự nhiên.

- Cho đậu phụ, muối và bột ngọt vào, tiếp tục hầm 2 phút để đậu hũ thấm vị. Trước khi tắt bếp, thêm hành lá và chút tiêu xay, hầm thêm 30 giây, rồi tắt bếp.

6. Bò hầm miến

Nguyên liệu: 400 g thịt bò luộc chín (cắt lát mỏng), 80 g cải thảo, 100 g miến, hành lá, gừng, tỏi, ớt, 400ml nước, dầu ăn.

Gia vị: 3 thìa cà phê nước tương, 1 thìa cà phê muối, bột ngọt, 1 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa cà phê ngũ vị hương.

Cách làm:

- Thịt bò chín cắt lát mỏng. Cải thảo xé nhỏ. Miến ngâm trong nước lạnh cho mềm rồi để ráo.

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào, đun đến khi dầu nóng khoảng 60–70%. Cho ớt, gừng và tỏi vào phi thơm khoảng 1 phút trên lửa lớn.

- Thêm thịt bò vào chảo, cho nước tương, ngũ vị hương và 2 bát nước. Đậy nắp, hầm 4 phút trên lửa vừa để thịt bò thấm vị và nước dùng dậy mùi thơm.

- Cho cải thảo vào hầm thêm 3 phút, sau đó cho miến vào cùng với muối, bột ngọt và tiêu. Hầm thêm 3 phút nữa cho miến mềm, thấm vị.

- Khi nước dùng sánh nhẹ, cho hành lá vào đảo đều, tắt bếp.