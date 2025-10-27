Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt heo làm món này ngon mỹ mãn, người khó tính mấy cũng mê

Thịt heo khìa nước dừa có độ mềm mọng, vị mặn ngọt đậm đà chinh phục được cả những người khó tính nhất.

Thịt heo làm món này ngon mỹ mãn, người khó tính mấy cũng mê - 1

Nguyên liệu:

- 500gr thịt vai giòn

- 1 quả dừa

Gia vị:

- 5 củ hành tím

- 1 thìa dầu hào

- 1 thìa đường

- 1 thìa nước mắm

- 1/2 thìa mật ong

- 1/2 thìa sữa đặc

- 1/2 thìa dầu ăn

Cách làm:

Thịt thái dày miếng khoảng 1cm, dùng cán dao dần cho mềm.

Hành tím xay nhuyễn, vắt lấy nước.

Toàn bộ gia vị trộn đều.

Cho gia vị, nước hành tím vào thịt heo ướp khoảng 1-2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh.

Làm nóng chảo, thêm dầu ăn rồi lần lượt cho thịt vào rim. Khi xém cạnh thì lật mặt thịt.

Thêm nước của 1 quả dừa vào đun.

Đậy nắp nồi tầm 7 phút cho thịt chín mềm, mở vung ra vớt bỏ bọt. Đun trên&nbsp;lửa vừa cho đến khi nước dừa cạn lại, thịt lên màu vàng cánh gián là xong.

Thịt khìa xong sẽ lên màu vàng cánh gián tự nhiên rất đẹp, vị mặn ngọt hấp dẫn.

Thịt ăn kèm nước mắm chua ngọt rất hợp vị.

Thịt khìa nước dừa mềm mọng, ăn cùng cơm nóng hay bánh mỳ đều siêu "cuốn".

