Thức uống làm sạch đại tràng tự nhiên

Lợi ích làm sạch đại tràng của nước ép mận khô

Nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy nước ép mận khô giúp cải thiện rõ rệt chức năng tiêu hóa và rút ngắn thời gian vận chuyển trong đại tràng.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), mận khô chứa ba thành phần hoạt tính kết hợp với nhau, bao gồm:

Sorbitol: Một loại đường rượu tự nhiên có tác dụng hút nước vào đại tràng, làm mềm phân và tăng nhu động ruột. Các nghiên cứu cho thấy sorbitol là một trong những lý do chính khiến các sản phẩm mận khô có tác dụng nhuận tràng.

Pectin (chất xơ hòa tan): Chất này tạo thành một loại gel nhẹ giúp cải thiện kết cấu phân và giúp phân di chuyển dễ dàng hơn.

Polyphenol: Các hợp chất thực vật có thể kích thích nhu động ruột và hỗ trợ vi khuẩn đường ruột có lợi, gián tiếp hỗ trợ đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Ảnh: Deposit Photos

Cách chuẩn bị và lượng dùng

Ngâm 10-12 quả mận khô đã bỏ hạt trong nước ấm qua đêm. Xay cùng 2 cốc nước cho đến khi mịn. Có thể lọc lại nếu bạn thích kết cấu mịn hơn, hoặc giữ nguyên phần cái để tăng lượng chất xơ. Uống khi còn tươi.

Liều lượng trong các nghiên cứu khác nhau và phụ thuộc khả năng dung nạp của từng người. Mức khởi đầu thường được khuyến nghị là khoảng 60 ml nước ép mận khô nguyên chất mỗi ngày. Tác dụng có thể xuất hiện sau vài giờ và rõ rệt hơn khi dùng đều đặn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước ép mận khô chứa đường tự nhiên, do đó người bị tiểu đường hoặc đang kiểm soát lượng carb nên thận trọng hơn.

Ai không nên uống nước ép mận khô?

Tuy nước ép mận khô nhìn chung an toàn với người trưởng thành khỏe mạnh, không phải ai cũng phù hợp. Một số tình trạng bệnh lý và cơ địa nhạy cảm có thể khiến việc uống nước ép mận khô trở nên khó chịu hoặc thậm chí nguy hiểm. Một số người không nên uống nước ép mận khô bao gồm:

- Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS)

- Người không dung nạp sorbitol hoặc fructose

- Người mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin: Ăn mận khô có thể làm tăng đường huyết do hàm lượng đường trong loại trái cây này cao.

- Do mận khô chứa hàm lượng kali cao, khó đào thải ở những người mắc bệnh thận hoặc đang ăn chế độ hạn chế kali.