Sao phim 'Sex and the City' vượt qua căn bệnh ung thư, trẻ trung bất ngờ nhờ tiêu thụ 1 loại quả giàu collagen này

Cynthia Nixon (sinh năm 1966) là một trong những ngôi sao của phim “Sex and the City” - bộ phim truyền hình đình đám của HBO được phát sóng từ năm 1998 đến 2004. Nhờ vai diễn nữ luật sư Miranda Hobbes trong phim, Cynthia đã giành giải Primetime Emmy cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài”.

Trong số các ngôi sao của bộ phim, Cynthia Nixon là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ vì tài năng diễn xuất mà còn bởi câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư. Cô từng được chẩn đoán mắc ung thư vú nhưng sau khi điều trị thành công, cô mới công khai về quá trình phát hiện và chữa trị bệnh.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 58, Cynthia vẫn giữ được làn da căng hồng, ít khuyết điểm. Trong một bài phỏng vấn năm 2022 với tạp chí Marie Claire, Cynthia đã chia sẻ bí quyết chăm sóc sức khỏe của mình. Cynthia luôn duy trì chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây, đặc biệt nữ minh tinh dành nhiều tình yêu cho quả nam việt quất.

Cynthia Nixon không chỉ ăn nam việt quất mà còn sáng tạo thêm nhiều cách chế biến. Cô thường tự làm nước sốt nam việt quất tại nhà, một thói quen mà cô đã duy trì suốt 5 năm qua. Việc tiêu thụ loại quả này thường xuyên giúp cô không chỉ duy trì làn da căng mịn mà còn cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất có lợi khác.

Vì sao nam việt quất lại tốt cho phụ nữ, giúp phụ nữ khỏe mạnh và chống lão hóa?

Trái cranberry (nam việt quất) là loại quả mọng màu đỏ, có xuất xứ từ phương Tây. Đây là loại trái cây thần thánh trong việc chống lại các gốc tự do nhờ chứa các hoạt chất chống oxy hóa, giúp trẻ hoá làn da, chống các bệnh ung thư. Ngoài ra, hợp chất polyphenol trong quả giúp cải thiện hoạt động tim mạch, nhất là ở những người bị động mạch vành.

Sở dĩ, nam việt quất được xem là "siêu thực phẩm" trong việc chống lão hóa, bởi nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do - nguyên nhân chính gây ra sự lão hóa da. Các chất chống oxy hóa này kích thích quá trình sản xuất collagen trong cơ thể, giúp da trở nên săn chắc và đàn hồi hơn.

Không chỉ vậy, quả nam việt quất còn chứa nhiều vitamin C - một dưỡng chất quan trọng để cơ thể sản sinh collagen. Collagen là thành phần chính giúp da duy trì độ săn chắc, mềm mại và trẻ trung. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology năm 2017 cũng cho thấy, việc bổ sung vitamin C giúp giảm nếp nhăn và cải thiện cấu trúc da rõ rệt.

Những món ngon chế biến từ trái cranberry (nam việt quất)

Mặc dù có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng các món ăn chế biến từ loại trái này thường rất dễ ăn và nhiều chất dinh dưỡng, rất phù hợp với khẩu vị của người Việt. Bạn có thể tham khảo vài món ăn dưới đây.

Bánh quy yến mạch nam việt quất

Với thành phần là yến mạch chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá, nam việt quất chứa nhiều Kali, Mangan, vitamin C cung cấp các dưỡng chất tốt cho cơ thể và đường nâu chứa axit glycolic là chất có tác dụng chống lão hoá, cải thiện làn da.

Rau củ nam việt quất nướng

Món rau củ nướng gồm các thành phần như bí đỏ, rau bắp cải, cà rốt,...cung cấp một lượng lớn chất xơ, bổ sung thêm các chất khoáng, vitamin từ rau củ cho cơ thể. Việc thêm vào đó các loại quả khô như nam việt quất khô, nho khô góp phần gia tăng thêm hương vị món ăn, ngoài ra axit citric, malic trong trái rất tốt cho việc tiêu hoá thức ăn.

Bánh chuối với nam việt quất khô

Bánh chuối nướng thơm mùi bơ, sử dụng vị ngọt tự nhiên từ chuối, nam việt quất khô, không thêm đường trắng, nên bạn có thể ăn mà không lo bị mập bụng. Chuối chứa rất nhiều Kali tốt cho việc phục hồi cơ bắp, còn nam việt quất chứa axit malic là chất giúp làn da trắng sáng, chống lại các gốc tự do, chống lão hoá da.

Kẹo nougat nam việt quất

Đây là một món ăn xuất phát từ Pháp, với thành phần chính là mật ong để tạo độ ngọt nhẹ nhàng, không bị gắt kết hợp với vị bùi, béo của các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều và thêm chút vị chua thanh, để giảm bớt vị ngậy, từ các loại trái khô như nam việt quất khô, nho khô. Kẹo nougat đích thực là một món ăn vặt thần thánh vừa ngon, lại vừa tốt cho sức khoẻ vì chứa các loại hạt cung cấp protein, giúp giảm cholesterol hỗ trợ bệnh xơ vữa động mạch và thêm các axit từ các loại quả khô hỗ trợ hệ tiêu hoá.

Cocktail nam việt quất

Một bữa tiệc với bạn bè thì không thể không có rượu, nhưng uống rượu nhiều sẽ hại bao tử. Vậy sao bạn không thử thay rượu bằng món cocktail nam việt quất? Vì đây là sự kết hợp giữa vodka và nước ép từ trái mọng, mang đến hương vị thơm ngon vô cùng tinh khiết từ trái cây, lại còn giúp giảm nồng độ cồn trong máu và bổ sung hoạt chất chống oxy hoá, tốt cho làn da, cơ thể bạn.

Christmas cake (bánh Giáng sinh) nhân nam việt quất

Bánh thường được nướng vào buổi tối đêm trước giáng sinh (24/12), là món tráng miệng yêu thích của mọi người. Với vị ngọt dịu từ mật ong, vị bùi béo do các loại hạt, hoàn toàn không có dầu ăn nên không bị ngấy và vị chua thanh từ các loại quả khô giúp món bánh thêm tròn vị. Việc sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu tự nhiên làm bánh giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho người ăn, như protein, carb từ các loại hạt, axit citric, malic từ nam việt quất, nho và bổ sung thêm các khoáng chất, vitamin có trong quả.

