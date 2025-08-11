Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

Sự kiện: Mẹo vặt nấu ăn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.

Ngày trước, tôi từng phải mất cả buổi để chùi bếp, mồ hôi ướt trán mà vẫn không sạch bóng. Sau nhiều lần tìm hiểu và thử nghiệm, tôi đã đúc kết được 7 cách làm sạch dầu mỡ nhanh gọn – chỉ mất khoảng 5 phút, bếp sáng bóng như mới.

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp

1. Nước rửa chén hòa với nước ấm

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 1

Pha nước rửa chén vào nước ấm (40 – 50°C), dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển lau trực tiếp lên vết dầu. Nước ấm giúp dầu mỡ tan nhanh, tiết kiệm thời gian chùi rửa. Nếu dầu mỡ bám lâu ngày, hãy để dung dịch trên bề mặt 1 phút rồi mới lau.

2. Baking soda hòa cùng nước

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 2

Rắc một lớp mỏng baking soda lên vết dầu mỡ, xịt chút nước để tạo độ ẩm. Đợi 1 – 2 phút, dùng khăn ẩm lau sạch. Baking soda là “cứu tinh” khi bếp gas bị vàng ố do dầu mỡ bám cả tháng.

3. Giấm trắng

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 3

Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1, xịt lên bếp và để 2 – 3 phút. Lau lại bằng khăn ẩm, vừa sạch vừa khử mùi hôi dầu mỡ. Lưu ý, không dùng giấm trên bề mặt đá cẩm thạch hoặc đá tự nhiên vì có thể làm mờ bề mặt.

4. Nước cốt chanh

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 4

Cắt đôi quả chanh, chà trực tiếp lên vết dầu. Lau lại bằng khăn ướt, bếp sẽ vừa sạch vừa thơm mát. Có một mẹo nhỏ là nếu bạn dùng chanh muối sẽ tăng khả năng làm sạch.

5. Nước vo gạo

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 5

Dùng nước vo gạo đặc lau bếp ngay sau khi nấu. Lớp tinh bột trong nước vo gạo giúp “bắt” dầu mỡ và bụi bẩn. Cách này cực tiện khi đang nấu cơm, không cần thêm hóa chất.

6. Muối hạt

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 6

Rắc muối hạt lên vùng dầu mỡ mới bám, sau đó lau bằng khăn ẩm. Muối hút dầu nhanh và còn có tác dụng khử mùi.

7. Kem đánh răng

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút - 7

Bóp kem đánh răng ra khăn mềm, chà lên vết bẩn. Lau lại bằng khăn ẩm, bếp sáng bóng tức thì. Cách này rất hữu ích cho bếp inox hoặc bếp điện từ.

Bí quyết làm sạch thớt cực nhanh ai cũng nên biết
Bí quyết làm sạch thớt cực nhanh ai cũng nên biết

Tuỳ theo từng loại thớt mà có cách vệ sinh riêng để đảm bảo nấm mốc không phát triển.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Nghi (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2025 13:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Mẹo vặt nấu ăn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN