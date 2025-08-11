Gợi ý 7 điểm tham quan miễn phí ở Đà Nẵng dành cho tín đồ sống ảo

Nếu từng một lần đặt chân đến Đà Nẵng, du khách sẽ khó lòng quên được vẻ đẹp trẻ trung, năng động của thành phố biển. Không chỉ có những khu vui chơi giải trí sầm uất hay bãi biển trải dài hút mắt, Đà Nẵng còn sở hữu loạt điểm tham quan hoàn toàn miễn phí nhưng vẫn đủ sức “gây thương nhớ”.

Với khung cảnh nên thơ, góc chụp đa dạng và phù hợp mọi phong cách, những địa chỉ dưới đây hứa hẹn mang lại loạt bức ảnh sống ảo cực chất cho du khách yêu thích khám phá.

Rạn Nam Ô – hoang sơ và ma mị

Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 15km, Rạn Nam Ô là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ.

Ảnh minh họa

Nơi đây nổi bật với những mỏm đá ngầm, đá nhọn màu đen tuyền nhô lên khỏi mặt nước tạo nên cảnh quan độc đáo. Đặc biệt, vào mùa rêu xanh – khoảng đầu xuân, khu vực này trở nên đầy mê hoặc với lớp rêu phủ rực rỡ, phản chiếu ánh bình minh tạo nên khung cảnh huyền ảo, mê đắm lòng người.

Cầu Rồng – biểu tượng của thành phố

Là một trong những biểu tượng hiện đại của Đà Nẵng, Cầu Rồng gây ấn tượng với kiến trúc mô phỏng hình rồng thời Lý uốn lượn mạnh mẽ, hướng ra biển lớn.

Ảnh minh họa

Ngoài thiết kế độc đáo, cây cầu còn nổi tiếng với màn trình diễn phun lửa, phun nước vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Không mất phí tham quan, cầu Rồng là địa điểm check-in quen thuộc khi đến với thành phố sông Hàn.

Đèo Hải Vân – cung đường ven biển đẹp bậc nhất

Sở hữu cảnh sắc núi rừng – biển trời giao hòa, đèo Hải Vân được mệnh danh là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới.

Ảnh Traveloka

Đèo dài khoảng 21km, cao gần 500m so với mực nước biển, nối liền Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, săn mây, dừng chân tại các điểm như Hải Vân Quan, tảng đá Cụ Rùa, làng Vân hay cầu Vòm Đồn Cả để lưu lại những bức ảnh ấn tượng.

Công viên APEC – không gian nghệ thuật giữa lòng thành phố

Tọa lạc trên đường 2/9, gần cầu Rồng, Công viên APEC là điểm đến mới được nhiều du khách yêu thích. Với diện tích hơn 8.600m², công viên gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại kết hợp hài hòa giữa cây xanh, vườn cảnh và biểu tượng cánh diều bay – mô phỏng hình ảnh vươn mình ra biển lớn.

Ảnh minh họa

Khu vực tầng hai của công viên là điểm check-in nổi bật với không gian mở, thoáng đãng và tầm nhìn tuyệt đẹp về phía sông Hàn.

Hồ Hòa Trung – thảo nguyên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Là một hồ nước nhân tạo phục vụ sinh hoạt, Hồ Hòa Trung nay đã trở thành điểm du lịch mới nhờ vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi. Hồ nằm ở vùng ven thành phố, thuộc xã Hòa Liên – Hòa Vang.

Ảnh dulichluhanh

Vào mùa nước cạn, lòng hồ hiện lên những “ốc đảo xanh” xen giữa mặt cỏ mênh mông, tạo cảm giác như đang đứng giữa thảo nguyên bao la. Đây là điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới, cắm trại hoặc picnic cuối tuần.

Bãi biển Mỹ Khê

Từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Mỹ Khê sở hữu bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh và hàng dừa thơ mộng.

Ảnh minh họa

Đây là địa điểm lý tưởng để tắm biển, dạo chơi hoặc chụp những bức ảnh "so deep" vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Không mất vé vào cửa, bãi biển mở suốt ngày đêm, mang đến không gian thư giãn hoàn hảo cho du khách.

Đỉnh Bàn Cờ

Dành cho du khách ưa khám phá và trekking nhẹ, đỉnh Bàn Cờ nằm trên bán đảo Sơn Trà, ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển. Sau hành trình chinh phục khúc cua quanh co, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao – thành phố, biển cả và những tòa nhà hiện đại thu nhỏ dưới tầm mắt. Tượng ông Tiên ngồi đánh cờ là điểm check-in nổi tiếng không thể bỏ qua.

Mách nhỏ cho du khách

Nên đến các điểm trên vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để có ánh sáng đẹp và tránh nắng.

Chuẩn bị giày thoải mái, nước uống, và bảo vệ điện thoại, máy ảnh nếu đến các khu vực ven biển.

Hạn chế xả rác, tránh tác động đến cảnh quan tự nhiên và cộng đồng địa phương.