Loại quả thuộc nhóm "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố danh sách 47 loại rau củ quả có giá trị dinh dưỡng cao nhất thế giới dựa trên tiêu chí "mật độ dinh dưỡng".

Trong bảng xếp hạng này, ớt đỏ được đánh giá cao với số điểm 41,26, đứng ở vị trí thứ 17. Điều này khẳng định giá trị dinh dưỡng vượt trội của loại thực phẩm này không chỉ về mặt hương vị mà còn về lợi ích sức khỏe.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry, ớt đỏ chứa hàm lượng capsaicin cao, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm viêm và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2020 cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 26% so với những người không ăn ớt.

Theo nghiên cứu, ớt đỏ là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, vitamin K1, vitamin A, kali và đồng, giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiều bệnh tật. Những lợi ích sức khoẻ nổi bật của ớt đỏ bao gồm:

Kháng viêm, giảm đau

Capsaicin trong ớt có đặc tính kháng viêm và có thể làm giảm sưng hiệu quả như uống thuốc kháng viêm. Capsaicin có thể ức chế mạnh một chất liên quan đến quá trình viêm gọi là Neuropeptide, từ đó, có khả năng trì hoãn sự khởi phát và làm giảm sự phát triển của viêm khớp, theo whfood.com.

Kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu lớn đã chỉ ra rằng những người trưởng thành ăn ít nhất 1 quả ớt đỏ tươi hoặc khô trong 1 tháng có thể giảm nguy cơ tử vong đến 13%. Điều này có thể là nhờ các chất dinh dưỡng có trong ớt và sức mạnh chống viêm, ngăn béo phì của nó.

Giúp thông mũi

Bạn bị hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi và bác sĩ gọi đó là chứng viêm mũi không dị ứng. Một hơi capsaicin có thể giúp làm dịu triệu chứng của bạn. Ban đầu, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu và hơi ớt dường như còn khiến mũi bạn tệ hơn. Nhưng ngay sau đó, capsaicin sẽ phát huy tác dụng và bạn sẽ không còn bị ngạt mũi trong vòng vài tháng.

Đẩy nhanh trao đổi chất

Capsaicin - chất có trong ớt đỏ làm tăng tốc độ nóng lên của cơ thể, đồng thời kích hoạt một nơ-ron cảm giác có tên là TRPV1 giúp ngăn sự tích tụ chất béo và kiểm soát cơn thèm ăn. Sự đẩy nhanh trao đổi chất này có thể giúp bạn giảm cân.

Ngăn ngừa ung thư

Ớt có thể chống lại ung thư vì chứa đầy chất chống ô xy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi những thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Từ đó, ngăn ngừa nhiều loại ung thư.

Nghiên cứu cho thấy ăn ớt có thể ức chế sự phát triển của khối u tuyến tiền liệt, theo whfood.com. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng ớt có thể giúp làm chậm sự lây lan của ung thư phổi. Capsaicin ngăn chặn các tế bào phổi lan vào các mô khác, theo Longevitylive.com.

Hỗ trợ tiêu hóa

Capsaicin trong ớt cay kích thích các dây thần kinh trong dạ dày sản xuất dịch tiêu hóa, tăng cường tiêu hóa tốt hơn. Nó còn hỗ trợ ngăn ngừa loét dạ dày do vi khuẩn H. pylori gây ra. Tuy nhiên, ăn ớt vừa phải mới phát huy tác dụng này, ăn quá nhiều có khả năng kích ứng, gây đau dạ dày.

Điều hòa lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy ớt có thể cung cấp lượng insulin cần thiết để kiểm soát lượng đường trong máu. Nghiên cứu cũng cho thấy thêm ớt vào bữa ăn có thể làm giảm mức đường huyết sau khi ăn, theo Insider.