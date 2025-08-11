Bí kíp xin visa Mỹ 'lần nào cũng đậu' của khách Việt đi hơn 100 nước

Vũ Thị Quỳnh Hoa, 32 tuổi, Phó giám đốc Khu nghỉ dưỡng Con Gà Vàng Ninh Thuận, đã đặt chân đến hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và đang trong hành trình thực hiện mục tiêu đặt chân đến mọi nơi trên thế giới.

Trong các chuyến du lịch đó, Hoa đã 4 lần đến Mỹ. Chuyến đi gần nhất của vợ chồng cô là vào tháng 6 và ở lại một tháng, ghé thăm Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Miami và New York.

Vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh chụp ảnh lưu niệm tại bang Utah, Mỹ trong chuyến du lịch hồi tháng 6. Ảnh: NVCC

Theo cô, điều khó nhất khi xin visa Mỹ không chỉ nằm ở việc làm hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ mà là khả năng thể hiện một cách rõ ràng, trung thực và thuyết phục mục đích chuyến đi cũng như các ràng buộc chặt chẽ tại Việt Nam. Nhiều hồ sơ có đầy đủ tài chính và giấy tờ hợp lệ, nhưng đương đơn lại thiếu tự tin hoặc trình bày chưa hợp lý trong buổi phỏng vấn, dẫn đến việc bị từ chối.

Bên cạnh đó, việc nắm bắt tâm lý và tiêu chí đánh giá của nhân viên sứ quán cũng là thử thách lớn. Mỗi trường hợp visa là một câu chuyện khác nhau, nên nếu không có người hướng dẫn có kinh nghiệm, đương đơn dễ bị rối, dẫn đến sai sót trong quá trình chuẩn bị và trả lời phỏng vấn.

Để có một bộ hồ sơ xin visa Mỹ mạnh và tăng khả năng đậu ngay từ lần đầu tiên, theo Hoa, du khách cần chú ý 5 yếu tố then chốt. Đầu tiên là hồ sơ phải trung thực, rõ ràng, hợp lý. Mọi thông tin trong hồ sơ, trong buổi phỏng vấn cần phải đúng sự thật, phù hợp với bối cảnh cá nhân. Lãnh sự quán rất có kinh nghiệm trong việc phát hiện những thông tin không trung thực hoặc bị "dàn dựng".

Tiếp đến, du khách phải thể hiện được sự ràng buộc rõ ràng của bản thân với Việt Nam. Một hồ sơ mạnh là hồ sơ thể hiện được đương đơn chắc chắn sẽ quay về Việt Nam sau chuyến đi. Những ràng buộc này có thể đến từ công việc ổn định (hợp đồng lao động, chức vụ, xác nhận nghỉ phép, giấy phép doanh nghiệp, báo cáo thuế); tài chính tốt (sổ tiết kiệm, tài sản, nhà đất, xe); gia đình (chồng, con, bố mẹ đang sinh sống tại Việt Nam); hoạt động xã hội rõ ràng (tham gia hội nhóm, doanh nghiệp).

Yếu tố thứ ba là hồ sơ phải gọn gàng, đủ thông tin và có chiến lược. Du khách không cần nộp quá nhiều giấy tờ, nhưng mọi thứ phải mạch lạc, nhất quán và dễ kiểm tra.

Với kinh nghiệm xin visa Mỹ nhiều lần của mình, Hoa cho biết phỏng vấn chính là chìa khóa. "Đa số khách trượt là do cách trả lời phỏng vấn chứ không phải do hồ sơ yếu", Hoa nói. Do đó, khi phỏng vấn du khách cần nắm rõ mọi thông tin trong hồ sơ của mình; trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, đủ ý, tránh nói dài dòng hoặc bị dẫn dắt. Thái độ tự tin, thân thiện, tôn trọng cũng như không lo lắng quá mức, không nói sai sự thật cũng là điều cần thực hiện.

Cuối cùng, khách cần có sự chuẩn bị, định hướng tốt từ đầu. Nếu tự làm hồ sơ, du khách nên dành thời gian tìm hiểu kỹ từng bước. Khi không chắc chắn thì nên tìm chuyên gia có kinh nghiệm để được hướng dẫn cá nhân hóa hồ sơ, tránh các lỗi thường gặp.

"Xin visa Mỹ không khó, nhưng bạn phải biết cách làm đúng - từ tư duy đến cách trình bày. Hồ sơ không cần đẹp, mà cần thật hợp lý và trung thực", Vũ Quỳnh Hoa cho biết.

Ngoài ra, Hoa cũng thường áp dụng một số mẹo nhỏ để tăng hiệu quả cho việc xin visa như chuẩn bị thêm một vài tấm ảnh du lịch từng chụp cùng gia đình, bạn bè. Những hình ảnh này có thể giúp viên chức phỏng vấn hiểu rõ hơn rằng khách thực sự là người yêu du lịch, có lịch sử di chuyển rõ ràng và mục đích đến Mỹ là để khám phá, trải nghiệm - không phải lưu trú lâu dài. Nếu từng đi nhiều quốc gia cùng một nhóm người, việc cho thấy mối quan hệ thân thiết và lịch sử du lịch chung cũng góp phần tăng thêm sự tin cậy cho hồ sơ.

Một chi tiết nhỏ nhưng được nữ du khách đánh giá "rất quan trọng" khi đi phỏng vấn visa Mỹ là trang phục. Ăn mặc lịch sự không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn góp phần tạo ấn tượng tốt ban đầu với nhân viên lãnh sự. Nam giới nên mặc quần dài, áo sơ mi và đi giày kín mũi. Nữ giới nên chọn trang phục kín đáo như quần dài, váy qua đầu gối, áo có tay. Đương đơn không nên mặc đồ quá ngắn, hở vai, mang dép lê hoặc xỏ ngón.

Ngoài trang phục, thái độ và ngôn ngữ cơ thể trong buổi phỏng vấn cũng đóng vai trò "then chốt". Lãnh sự quán đánh giá rất nhanh qua cách đương đơn bước vào, chào hỏi, ngồi xuống và trả lời câu hỏi. Do đó, du khách cần giữ thái độ bình tĩnh, tự tin, không tỏ ra quá căng thẳng hay lo lắng.

Du khách nên trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, trung thực và không vòng vo; nên giao tiếp mắt nhẹ nhàng, không nhìn xuống hoặc nhìn đi chỗ khác khi trả lời cũng như tránh cười cợt, nói quá nhiều vì thời gian phỏng vấn ngắn. Nếu không nghe rõ câu hỏi, đương đơn có thể lịch sự yêu cầu nhân viên nhắc lại thay vì "đoán bừa". Thể hiện bản thân là người nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng và có ràng buộc tại Việt Nam sẽ tạo được thiện cảm, nâng cao khả năng đậu visa.

Trong lần xin visa Mỹ năm nay, Hoa cũng nhận thấy có một vài thay đổi so với những lần trước như hệ thống đặt lịch phỏng vấn được cập nhật lại, có thời điểm khó đặt được lịch sớm như mong muốn. Nhân sự phỏng vấn cũng có sự thay đổi - câu hỏi đôi khi ngắn gọn nhưng "sắc" hơn, đòi hỏi khách phải trả lời thật súc tích và chính xác. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm, Hoa không gặp khó khăn. Cô luôn nắm chắc nội dung hồ sơ của mình, bình tĩnh khi đối diện với viên chức phỏng vấn và giữ nguyên tắc trung thực, rõ ràng.

Mỗi lần phỏng vấn là một trải nghiệm khác nhau, và Hoa luôn rút ra thêm kinh nghiệm. "Nếu chuẩn bị đúng cách và hiểu rõ mình đang làm gì, hiểu rõ nhân viên lãnh sự cần gì và thể hiện đúng cái họ muốn thấy là sự trung thực, rõ ràng, có trách nhiệm với chuyến đi, thì xin visa Mỹ không phải là điều quá khó", cô nói.

Vũ Quỳnh Hoa bắt đầu đi du lịch ở độ tuổi 20, sau hơn 10 năm, cô đã khám phá hàng trăm nền văn hóa khác nhau, đặt chân đến các sa mạc châu Phi nắng cháy rát cũng như các vùng Bắc Âu lạnh giá. Cô hiểu mỗi quốc gia có chính sách riêng, quy trình xét duyệt khác nhau và thường xuyên thay đổi theo tình hình thực tế. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi, Hoa khuyên du khách luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin visa để chuẩn bị đúng ngay từ đầu - tránh rủi ro không được nhập cảnh hoặc phải thay đổi hành trình vào phút chót.

"Tôi luôn giữ cho mình một tâm thế cầu thị, tôn trọng văn hóa bản địa và tận hưởng mọi khoảnh khắc như một phần của hành trình trưởng thành", Hoa nói.