Bó quyết làm sạch thớt cực nhanh ai cũng nên biết

Việc vệ sinh thớt có thể đơn giản nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, đặc biệt khi cần khử mùi, loại bỏ nấm mốc hay vi khuẩn. Nhiều người thường dùng nước nóng rửa thớt để diệt khuẩn, nhưng theo giáo sư Nakamura Akiko của Đại học Y khoa Tokyo, Nhật Bản cách này không thực sự hiệu quả. Bà cho biết, chỉ dùng nước nóng xối qua thớt không đủ thời gian để diệt sạch vi khuẩn. Thay vào đó, nên ngâm thớt trong nước nóng ít nhất 1 phút để đạt hiệu quả khử trùng tốt nhất.

Bên cạnh đó, thớt được giữ khô ráo sau khi rửa cũng là cách hữu hiệu để ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi.

Mẹo làm sạch thớt nhanh.

Cách làm sạch thớt theo từng loại vật liệu

Thớt có thể được làm từ nhiều loại chất liệu như gỗ, tre, kính cường lực, nhựa, sợi gỗ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Liao Jia-yin (Bệnh viện Fengshan, Cao Hùng, Đài Loan), tốt nhất nên có ít nhất hai chiếc thớt riêng biệt cho thực phẩm sống và chín để đảm bảo an toàn vệ sinh.

1. Thớt gỗ

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sau khi cắt thịt và hải sản, bạn nên rửa ngay thớt bằng nước lạnh để ngăn ngừa tiết thừa sót lại trong các khe gỗ. Hằng ngày, hãy rửa sạch thớt, sau đó rắc muối hoặc bột baking soda lên bề mặt, chà kỹ và tráng lại bằng nước nóng để khử trùng. Cuối cùng, treo thớt ở nơi thoáng khí để đảm bảo thớt khô hoàn toàn, tránh tình trạng mốc.

2. Thớt tre

Thớt tre thường có độ cứng cao, ít để lại vết dao. Sau khi sử dụng, chỉ cần dùng miếng bọt biển thấm nước rửa chén hoặc baking soda để làm sạch, rồi phơi khô. Nếu muốn khử trùng, có thể xịt giấm lên khăn hoặc giấy ăn, để trên thớt 10 phút rồi rửa sạch bằng nước.

3. Thớt kính cường lực

Loại thớt này ít bị xước, dễ làm sạch. Chỉ cần dùng miếng bọt biển thấm nước rửa chén để lau chùi và phơi khô.

4. Thớt nhựa

Rửa theo hướng vết dao bằng miếng bọt biển thấm nước rửa chén để loại bỏ vết bẩn. Để khử trùng, pha nước tẩy với nước sạch theo tỉ lệ 1:3, thấm khăn giấy, đặt lên bề mặt thớt khoảng 20 phút rồi rửa kỹ lại bằng nước sạch.

5. Thớt sợi gỗ

Thớt sợi gỗ được làm từ sợi gỗ kết hợp nhựa thông qua áp suất và nhiệt độ cao, ít thấm nước và dễ vệ sinh hơn thớt gỗ truyền thống. Chỉ cần rửa bằng nước sạch hoặc chất tẩy trung tính, có thể dùng máy rửa chén để làm sạch và phơi khô.

Việc vệ sinh thớt đúng cách không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ của dụng cụ nhà bếp.