Mỹ nhân ngọt ngào phim 'Sex and the City' bị hành hạ bởi căn bệnh mà nhiều người Việt mắc phải

Kat Dennings là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng sinh năm 1986. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên với vai diễn đầu tay Jenny Brirer trong bộ phim "Sex and the City" đình đám.

Kat Dennings dù xuất hiện chớp nhoáng trong series phim "Sex and the City" nhưng cũng nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Có thể nói màn góp mặt trong "Sex and the City" đã trở thành bước đệm đầu hoàn hảo cho sự nghiệp thăng tiến của mỹ nhân ở làng giải trí.

Kat Dennings - sao phim "Sex and the City" khoe nhan sắc nóng bỏng.

Sau sự góp mặt ở series phim "Sex and the City", Kat Dennings cũng không ngừng làm mới kho tàng vai diễn của mình ở đa dạng các thể loại phim, trong đó, cô tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và gây dấu ấn ở các phim lớn như: Thor: The Dark World, Thor: Love and Thunder hay WandaVision,... Sao phim "Sex and the City" cũng bỏ túi cho mình giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải thưởng Crystal Reel danh giá. Thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong đời tư nhưng Kat Dennings gặp biến cố về sức khỏe.

Sao phim "Sex and the City"đối mặt với căn bệnh đau nửa đầu

Kat Dennings đã có những bộc bạch trong buổi phỏng vấn độc quyền với Flow Space: "Tôi đã mắc căn bệnh đau nửa đâu từ năm 12 tuổi. Đầu tiên khi đến gặp bác sĩ, họ đã nói đây chỉ là chứng bệnh đau đầu bình thường và tôi sẽ khỏi thôi. Tuy nhiên tình trạng không thuyên giảm mà cứ tệ dần tệ dần".

Sao phim "Sex and the City" cũng chia sẻ về liệu trình điều trị căn bệnh của mình chỉ vừa mới bắt đầu đúng đắn sau nhiều năm không được điều trị chuyên sâu.

Kat Dennings chịu đựng căn bệnh đau nửa đầu hơn 20 năm qua.

Nói về điều này, Kat tâm sự: "Hầu hết mọi người đều phải chịu đựng cơn đau nửa đầu mà không được tiếp cận với phương pháp điều trị theo liệu trình đầy đủ. Với bản thân tôi, phải đến khi tôi ngoài 20 tuổi, tôi mới thực sự nhận được sự điều trị mà tôi cần. Bây giờ tôi đã 38 tuổi và quá trình điều trị vẫn đang tiếp tục".

Theo Kat Dennings, một trong những rào cản gây khó chịu nhất trong quá trình điều trị chứng đau nửa đầu đúng cách là liệu pháp từng bước. Quá trình này yêu cầu bệnh nhân phải thử và thất bại với từng phương pháp điều trị cho đến khi tìm được phương án hiệu quả hơn. Hiện tại khi đã ở tuổi 38, Kat vẫn đang điều trị mỗi ngày.

Sao phim "Sex and the City" bị ảnh hưởng như thế nào vì căn bệnh đau nửa đầu

Căn bệnh đau nửa đầu tưởng như không có gì này thực tế lại khiến cho cuộc sống của sao phi "Sex and the City" gặp nhiều rắc rối. Kat Dennings khiến nhiều người thương xót khi chia sẻ về những trải nghiệm đau đầu dữ dội khi đang quay phim. Những yếu tố ở trường quay như ánh sáng, âm thanh cũng có thể kích hoạt cơn đau bất ngờ khiến cô nhiều lần phải xin lỗi các nhân viên trong đoàn vì đã làm nhỡ cảnh quay.

Dù gặp khó chịu với căn bệnh đau nửa đầu nhưng sao phim "Sex and the City" vẫn cố gắng trong công việc.

Không chỉ thế, sao phim "Sex and the City" còn từng bị kỳ thị bởi vì mắc chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên sau nhiều năm trị bệnh, tình hình sức khỏe của Kat hiện tại cũng đang rất khả quan. Cô cũng hy vọng mọi người nâng cao ý thức về căn bệnh không được coi trọng này và mong những người giống như cô cũng nhận được sự chăm sóc và trị liệu đúng đắn.

