Loại quả được đánh giá "tốt nhất thế giới", ở chợ Việt vừa rẻ vừa nhiều

Trang Delish cho biết xét về mặt thực vật học, cà chua được coi là trái cây. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, cà chua được xem là loại trái cây lành mạnh nhất. Loại thực phẩm này đạt 20 điểm trên thang điểm của CDC dành cho những loại củ, quả tốt nhất cho sức khỏe.

Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây căng thẳng oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển của ung thư, tiểu đường, bệnh tim, và các bệnh mãn tính khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sherri Berger từ The Plant Strong Dietitian, phân loại trái cây và rau củ giàu dinh dưỡng của CDC dựa trên lượng của 17 dưỡng chất quan trọng trong mỗi khẩu phần 100 calo của mỗi loại trái cây và rau củ.

Berger giải thích rằng cà chua là một loại trái cây ít calo có hồ sơ dinh dưỡng tương tự như một loại rau.

Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một quả cà chua bi 60g chỉ chứa 12 calo và ít hơn 3g carbohydrate. Loại quả này cũng giàu chất dinh dưỡng quan trọng lycopene, chất tạo nên màu đỏ của cà chua.

Berger cho biết ăn cà chua và các sản phẩm từ cà chua có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư và bệnh tim. Cô cũng nhắc đến một nghiên cứu tổng quan năm 2021 được công bố trên tạp chí Food Chemistry, phát hiện rằng việc tiêu thụ cà chua và lycopene giúp ngăn ngừa bệnh động mạch vành, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh mạch máu não, ảnh hưởng đến lưu lượng máu lên não như đột quỵ hoặc phình mạch não.

Cà chua cũng giàu vitamin A và C, giúp chống viêm trong cơ thể. Vitamin C rất quan trọng trong việc hình thành mạch máu, cơ và một số bộ phận của xương. Vitamin A cần thiết cho sức khỏe của mắt, sự tăng trưởng và phát triển.

Ngoài những lợi ích trên, bạn nên bổ sung cà chua vào chế độ ăn vì những lý do sau:

Cà chua giúp tăng khả năng chống nắng cho da

Theo Medline Plus, cà chua có nhiều lycopene, một sắc tố hòa tan trong chất béo, mang lại màu đỏ cho loại trái cây này. Lycopene đã được biết là giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa, bao gồm cả tác hại của tia cực tím (UV) từ mặt trời. Do đó, tiêu thụ cà chua có thể hoạt động như một loại kem chống nắng bên trong, bằng cách ngăn ngừa cháy nắng và thậm chí là ung thư da.

Cung cấp nước cho cơ thể

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), trong cà chua có khoảng 94% là nước. Cà chua cũng chứa nhiều kali (292 mg trên một quả cà chua vừa), một chất điện giải hỗ trợ quá trình hydrat hóa thích hợp, bằng cách giúp duy trì thể tích chất lỏng nội bào.

Cà chua tốt cho đường ruột

Theo một bài đánh giá đăng trên Tạp chí Biology vào tháng 2/2022, chế độ ăn nhiều cà chua có thể giúp đa dạng hóa hệ vi sinh vật đường ruột, có thể duy trì quá trình tiêu hóa cân bằng và hệ thống miễn dịch được tối ưu hóa.

Mặc dù nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng các thí nghiệm với chuột đã phát hiện ra rằng, việc bổ sung bột cà chua vào chế độ ăn uống, làm tăng đáng kể sự đa dạng và phong phú của hệ vi sinh vật đường ruột của loài gặm nhấm và giảm phản ứng viêm. Điều này cho thấy cà chua có khả năng điều trị bệnh viêm ruột.

Một hệ vi sinh vật khỏe mạnh, đa dạng có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh như ung thư, viêm gan..

Cà chua có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh

Cà chua tươi là thực phẩm ít calo, có hàm lượng chất xơ và nước cao, có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và duy trì cân nặng hợp lý.

Cà chua đóng hộp có các đặc tính tương tự, miễn là chúng đã được chế biến mà không thêm đường và natri (hãy kiểm tra nhãn thành phần dinh dưỡng để chắc chắn điều này).

Một nghiên cứu nhỏ trước đây cho thấy rằng, bổ sung nước ép cà chua làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, nhưng cần có thêm nghiên cứu để hỗ trợ những kết quả này.

Việc kết hợp cà chua vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Do đó, nên bổ sung nửa đĩa của bạn bằng các loại rau hoặc trái cây không chứa tinh bột như cà chua.