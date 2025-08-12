Việt Nam miễn thị thực cho tỉ phú, tổng công trình sư, cầu thủ bóng đá nổi tiếng

Ngày 8-8, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định 221/2025 quy định các sáu trường hợp được miễn thị thực là người nước ngoài.

Cụ thể, khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, TP.

Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Trong đó, nhà khoa học trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học - kỹ thuật được công nhận.

Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới với điều kiện thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng cũng được miễn thị thực. Riêng đối với cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới, tiêu chí phải đáp ứng là thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu...

Cạnh đó là Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài; khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Danh sách cụ thể các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài do Chính phủ quyết định.

Ngoài ra còn có các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Việc miễn thị thực cho lãnh đạo, nhà đầu tư của một số doanh nghiệp lớn, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng... nhằm xây dựng một nền kinh tế năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Ảnh: VGP

Điều kiện để miễn thị thực là có hộ chiếu còn giá trị sử dụng; có văn bản đề nghị, thông báo của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với những trường hợp theo quy định. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định quy định thẻ miễn thị thực đặc biệt cấp cho người nước ngoài được ưu đãi miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt có hai dạng là thẻ điện tử và thẻ cứng có gắn chíp, có giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng điện tử hoặc dạng cứng có gắn chíp cho người nước ngoài.

Người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt được nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực. Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Nghị định nêu rõ người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt được cấp chứng nhận tạm trú 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, trường hợp thời hạn thẻ miễn thị thực đặc biệt ngắn hơn 90 ngày thì cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn thẻ miễn thị thực đặc biệt.

Trường hợp có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam thì được xem xét gia hạn tạm trú hoặc cấp thị thực hoặc cấp thẻ tạm trú theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, hủy giá trị sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt trong các trường hợp người nước ngoài không đáp ứng tiêu chí và điều kiện miễn thị thực theo quy định hoặc có thông báo bằng văn bản của cơ quan, tổ chức theo quy định.

Trong dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự đang được lấy ý kiến, Bộ Công an cũng đưa ra đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, Luật Nhập cảnh chưa có quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi.

Vì vậy, Nghị định được ban hành là hết sức cần thiết để thu hút người nước ngoài thuộc nhóm đối tượng tài năng, nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực cần ưu đãi.

Ngoài ra còn có lãnh đạo, nhà quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia cao cấp của một số doanh nghiệp lớn, nhà văn hóa, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng... nhằm xây dựng một nền kinh tế năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.