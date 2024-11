Mỹ nhân nhỏ tuổi nhất 'Sex and the City' tiết lộ bữa sáng mỗi ngày đều có món này để giữ gìn nhan sắc

"Sex and the City" là series phim truyền hình kinh điển của HBO, phim xoay quanh cuộc sống của 4 người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt và độc thân, đồng thời khai thác những vấn đề giới tính thầm kín của họ. Trong suốt 6 năm công chiếu, bộ phim đã thu hút lượng người xem khổng lồ.

Cả 4 nữ chính đều sở hữu vẻ đẹp riêng, trong đó nhân vật Miranda Hobbes (do diễn viên Cynthia Nixon đóng) chính là mỹ nhân ít tuổi nhất, gây ấn tượng mạnh nhất vì mái tóc ngắn cá tính.

Ngoài đời, nhan sắc của Cynthia Nixon được đánh giá không quá khác biệt so với trong phim. Cô cũng để tóc ngắn, đồng thời có gu thời trang phóng khoáng, hiện đại. Ở tuổi 58, Cynthia Nixon được khen ngợi vì vóc dáng gọn gàng, cùng làn da căng mịn, hồng hào dù trước đây cô từng mắc bệnh trứng cá đỏ. Bí quyết chống lão hóa của Cynthia Nixon được bộc lộ rất rõ vào bữa sáng. Người đẹp "Sex and the City" thường ăn sáng bằng yến mạch, trộn với các loại hạt, sau đó cô tráng miệng hoa quả.

Yến mạch là thực phẩm lành mạnh bậc nhất. Yến mạch làm giảm cholesterol xấu LDL và bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh lý tim mạch, huyết áp… Nhờ vậy mà những người thường xuyên ăn sáng với yến mạch có thể sống thọ hơn. Yến mạch không chỉ tốt khi ăn mà còn có thể được sử dụng để chăm sóc da. Yến mạch có đặc tính làm dịu và giảm viêm, giúp cải thiện các vấn đề về da như khô, ngứa, viêm da. Một số sản phẩm chăm sóc da từ yến mạch có thể giúp làm mềm và dưỡng ẩm da hiệu quả.

"Một trong những bữa sáng yêu thích của tôi là yến mạch với bơ làm từ hạt cùng một vài loại trái cây và một ít mật ong", Smolen cho biết. Cô nói đây là bữa sáng có đầy đủ carb tốt, protein từ thực vật cùng chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch và chất xơ. Chuyên gia khuyến khích ưu tiên yến mạch cán dẹt, cán vỡ... thay vì loại ăn liền.

Yến mạch rất giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và hạ huyết áp. Ngoài ra, yến mạch còn chứa beta-glucan có thể giảm lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ trong yến mạch giúp giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch, hỗ trợ tiêu hóa trơn tru.

Nghiên cứu đã chỉ ra, ăn bữa sáng với yến mạch trong thời gian dài giúp kiểm soát lượng calo dư thừa. Carbohydrate trong yến mạch giúp no lâu, ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn. Các chất dinh dưỡng khác trong yến mạch giúp thúc đẩy trao đổi chất, ngăn ngừa hình thành mỡ thừa.

Món ngon với yến mạch bạn có thể tham khảo:

Có thể nấu yến mạch thành cháo, ăn thay cơm với thức ăn mặn thông thường hoặc ăn kèm các loại hạt, trái cây tươi, sữa hoặc dùng yến mạch, bột yến mạch làm bánh...

Cháo yến mạch

Yến mạch trộn sữa chua

Bánh mỳ kẹp cá và yến mạch

Bánh muffin yến mạch

