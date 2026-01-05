6 kiểu nấu ăn ngỡ vô hại lại khiến dinh dưỡng "bốc hơi" toàn bộ, ít người chú ý

Nấu rau quá chín

Nấu rau quá chín là một trong những cách dễ nhất làm mất chất dinh dưỡng. Các vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin C, folate và vitamin nhóm B sẽ bị phân hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian quá dài. Ví dụ, bông cải xanh và rau bina sẽ mất hàm lượng vitamin C khi luộc quá lâu. Để giữ lại nhiều chất dinh dưỡng nhất, hãy chọn phương pháp hấp, nấu bằng lò vi sóng hoặc xào nhanh, vì những phương pháp này giúp bảo quản các vitamin và khoáng chất có trong rau.

Ngâm và rửa rau củ sau khi đã thái nhỏ

Nhiều người có thói quen thái rau, củ xong mới đem đi rửa hoặc ngâm trong nước muối quá lâu. Đây là sai lầm nghiêm trọng vì các vitamin tan trong nước (như vitamin B, C) và khoáng chất sẽ thoát ra ngoài qua các bề mặt bị cắt. Cách đúng nhất là bạn nên rửa sạch rau củ dưới vòi nước chảy khi còn nguyên vẹn, sau đó mới tiến hành thái nhỏ và nấu ngay.

Sử dụng quá nhiều nước khi luộc rau

Khi bạn luộc rau trong một nồi nước đầy, các dưỡng chất quý giá sẽ hòa tan hết vào nước thay vì ở lại trong thực phẩm. Nếu bạn không có thói quen uống nước luộc, phần lớn dinh dưỡng đã bị lãng phí. Để khắc phục, hãy chuyển sang phương pháp hấp hoặc sử dụng kỹ thuật áp chảo nhanh với một chút nước để giữ lại màu sắc và hàm lượng vitamin cao nhất.

Chiên ở nhiệt độ cao

Chiên rán thức ăn ở nhiệt độ cao có thể phá hủy các chất béo có lợi và dẫn đến sự phân hủy các chất chống oxy hóa như polyphenol có trong dầu ăn và gia vị. Thêm vào đó, khi dầu bị quá nóng, chúng có thể giải phóng các gốc tự do gây hại. Để duy trì tính toàn vẹn của chất béo và chất chống oxy hóa, hãy thử chiên hoặc xào ở nhiệt độ thấp hơn, hoặc lựa chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như nướng hoặc áp chảo.

Chế biến thực phẩm ngay khi vừa lấy từ ngăn đá

Cho thực phẩm đông lạnh trực tiếp vào nồi nước sôi hoặc chảo nóng không chỉ làm thực phẩm chín không đều (ngoài chín trong sống) mà còn làm mất đi một lượng lớn dưỡng chất trong quá trình thay đổi nhiệt độ đột ngột. Cách tốt nhất là bạn nên rã đông tự nhiên trong ngăn mát tủ lạnh hoặc dưới vòi nước lạnh trước khi chế biến để bảo vệ cấu trúc protein và các vi chất.

Nấu ăn với dầu cũ hoặc dầu đã tinh chế

Sử dụng dầu cũ, dầu đã qua sử dụng hoặc dầu tinh luyện để nấu ăn có thể làm hỏng các axit béo omega-3 trong các loại dầu tốt cho sức khỏe, làm giảm lợi ích dinh dưỡng của chúng. Dầu tinh luyện cũng dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, dẫn đến sự hình thành các hợp chất có hại. Để có sức khỏe tốt hơn, hãy chọn các loại dầu ép lạnh như dầu ô liu, dầu dừa hoặc dầu mù tạt. Những loại dầu này giữ được trọn vẹn dưỡng chất và phù hợp hơn với nhiều phương pháp nấu ăn khác nhau.

Gọt sạch vỏ của các loại củ quả

Vỏ của nhiều loại thực phẩm như khoai tây, cà rốt, táo, và dưa leo thực chất là nơi tập trung nhiều chất xơ và các hợp chất thực vật (phytonutrients) nhất. Thói quen gọt vỏ quá dày hoặc gọt sạch vỏ vô tình làm mất đi phần dinh dưỡng quý giá nhất. Thay vào đó, bạn hãy dùng bàn chải chuyên dụng rửa sạch vỏ và chế biến nguyên vẹn nếu đảm bảo được nguồn gốc thực phẩm sạch.