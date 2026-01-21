Rửa thịt trước khi bảo quản trong tủ lạnh - Sai lầm nhiều gia đình đang mắc

Vì sao không nên rửa thịt trước khi bảo quản?

Nhiều người cho rằng, rửa thịt bằng nước có thể loại bỏ vi khuẩn. Trên thực tế, nước sạch không có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong thịt sống như Salmonella, E. coli hay Campylobacter. Những vi khuẩn này chỉ bị tiêu diệt khi thịt được nấu chín ở nhiệt độ an toàn.

Đáng lo ngại hơn, việc rửa thịt sống còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Dưới tác động của dòng nước, vi khuẩn có thể bắn ra xung quanh bồn rửa, bề mặt bếp, dao, thớt và tay người chế biến, từ đó lan sang các thực phẩm khác, đặc biệt là thực phẩm ăn sống. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm trong gia đình.

Ngoài ra, thịt sau khi rửa thường giữ lại độ ẩm trên bề mặt. Môi trường ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh, khiến thịt nhanh hỏng, đổi mùi và giảm chất lượng.

Rửa thịt sống không giúp loại bỏ vi khuẩn mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong nhà bếp

Khuyến cáo từ cơ quan y tế

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), không có trường hợp nào được coi là an toàn để rửa thịt sống trước khi bảo quản hoặc chế biến. Việc rửa thịt không làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn mà còn làm tăng khả năng lây nhiễm chéo trong bếp.

Ngay cả khi thịt có dính máu hoặc cặn bẩn, các chuyên gia khuyến cáo không nên rửa bằng nước. Thay vào đó, có thể dùng khăn giấy sạch thấm nhẹ bề mặt thịt, sau đó đóng gói và nấu chín đúng cách để đảm bảo an toàn.

Cách xử lý và bảo quản thịt đúng cách

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, thịt sống nên được xử lý và bảo quản theo các nguyên tắc sau:

Không rửa thịt sống trước khi cho vào tủ lạnh.

Thấm khô bề mặt thịt bằng khăn giấy sạch nếu cần loại bỏ máu hoặc nước thừa (trong trường hợp thịt bị ướt do quá trình vận chuyển).

Đóng gói kín bằng hộp có nắp, túi zip hoặc túi hút chân không để hạn chế vi khuẩn và mùi lạ.

Tách riêng thịt sống với thực phẩm đã nấu chín hoặc thực phẩm ăn sống nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Với ngăn mát (0-4°C), thịt sống nên được sử dụng trong thời gian ngắn và đặt ở vị trí lạnh nhất, tránh khu vực cửa tủ; Với ngăn đông (-18°C hoặc thấp hơn), nên chia thịt thành từng phần nhỏ, đóng gói kín trước khi cấp đông để giữ độ tươi ngon và hạn chế mất nước.

Ghi nhãn và rã đông đúng cách

Ghi rõ ngày bảo quản trên bao bì giúp kiểm soát hạn sử dụng và tránh dùng thịt để quá lâu. Khi rã đông, nên rã trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng chế độ rã đông của lò vi sóng hoặc ngâm túi kín trong nước lạnh và thay nước thường xuyên. Tránh rã đông ở nhiệt độ phòng vì dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Sau khi rã đông, không nên rửa lại thịt và cũng không nên cấp đông lại, bởi điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến chất lượng thịt.