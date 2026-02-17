Quảng Ninh đón 2.300 khách du lịch quốc tế "xông đất" đầu năm

Quảng Ninh đón 2.300 khách du lịch quốc tế Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Từ sáng sớm, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã vang lên tiếng trống lân rộn rã với sắc đào hồng thắm trải dài khắp không gian cảng tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa ấm áp. Hơn 2.300 du khách, phần lớn đến từ Châu Âu và Trung Quốc trên 2 du thuyền cập cảng trong sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở ngành, chính quyền địa phương.

Ngay sau lễ đón, du khách bắt đầu chương trình tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, trải nghiệm city tour khám phá văn hóa, ẩm thực và nhịp sống địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh và điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gửi lì xì và lời chúc năm mới tới các du khách quốc tế

Du khách Ye Zhuo, (Trung Quốc) vui vẻ chia sẻ: "Mười năm trước tôi đã đến Hạ Long, lúc đó còn rất nhiều cảnh đẹp mà tôi vẫn chưa đi được, rất muốn quay lại lần nữa. Sẵn tiện, hành trình tàu biển có Hạ Long là điểm đến nên tôi đưa gia đình đi du lịch trong dịp Tết này."

Còn du khách Paul Overstreet (Hoa Kỳ) bày tỏ: "Tôi thực sự bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu của các bạn. Tôi cũng ấn tượng với nghi thức tết cổ truyền của Việt Nam. Với tôi đây chính khởi đầu tuyệt vời trên hành trình khám phá vịnh di sản.”

Bà Paul Overstreet du khách đến từ Hoa Kỳ bày tỏ niềm vui vì lần đầu đến Quảng Ninh vào dịp Tết Nguyên đán

Năm nay, Quảng Ninh liên tiếp đón nhiều chuyến tàu biển hạng sang cập bến vào đúng dịp đầu xuân, trải dài các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 8 Tết. Chuỗi hải trình tấp nập này không chỉ làm sôi động bức tranh du lịch đầu năm, mà còn dần khẳng định vị thế Quảng Ninh là điểm dừng chân hấp dẫn, ngày càng được các hãng tàu biển quốc tế lựa chọn trên bản đồ hải trình khu vực và thế giới.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long chia sẻ cảng đang hướng tới mô hình đón tiếp chuyên nghiệp, đồng bộ theo chuẩn mực quốc tế từ hạ tầng, quy trình đến nhân sự, từng bước cùng chính quyền địa phương đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch tàu biển cao cấp của khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Quảng Ninh chào đón du khách bằng những vòng nguyệt quế

"Chào đón du khách, chúng tôi gửi gắm vào đó những sản phẩm du lịch, trải nghiệm văn hóa thông qua những buổi trình diễn nghệ thuật mang âm hưởng dân gian. Ngay trong quý I/2026, chúng tôi cũng đã phối hợp với tất cả các hãng tàu khách, các hãng lữ hành trên thế giới để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh. Bên cạnh đó chúng tôi cải tạo, nâng cấp các hệ thống cơ sở sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo an toàn quy trình dịch vụ, làm sao đảm bảo cho du khách đến với vùng đất di sản văn có nhiều cảm hứng mới" - Ông Tuấn cho biết thêm.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, thể hiện khát vọng tăng tốc mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ phát triển mới 2026 - 2030. Ở phân khúc du lịch tàu biển, địa phương dự kiến chào đón khoảng 88 chuyến tàu với gần 150.000 lượt khách đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia châu Âu.

Du khách hào hứng với màn chào đón của Quảng Ninh dịp đầu xuân mới

Những chỉ tiêu đầy tham vọng đặt ra cho thấy quyết tâm lớn của Quảng Ninh trong việc từng bước khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng tầm vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.