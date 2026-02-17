Tết rộn tiếng cười trong gia đình 10 con ở Thanh Hoá

Sum vầy mỗi dịp Tết đến, xuân về

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Vy (SN 1944) và bà Đặng Thị Ngọt (SN 1946, Thanh Hóa) sinh được 10 người con (5 trai, 5 gái). Cả 10 người con của ông bà đều đã lập gia đình, sinh con cái.

Hiện vợ chồng ông bà sống cùng gia đình người con trai thứ 8, những người con khác đa phần sống gần nên thường xuyên qua lại thăm hỏi.

Vợ chồng ông Vy bên 10 người con

Vì các con sống gần nhau nên mỗi dịp Tết, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Vy lại rộn rã tiếng cười. Ông bà có tổng cộng 30 cháu và 10 chắt nội ngoại. Ngày Tết, con cháu sum vầy, tụ họp đầy đủ tại nhà ông bà để chúc Tết, ăn uống và trò chuyện về năm cũ, năm mới.

Chị Nguyễn Thị Bình (người con thứ 9, hiện kinh doanh tiệm áo cưới tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ, mỗi dịp Tết, 10 anh chị em lại cùng nhau sắm Tết cho bố mẹ. Người có tiền biếu tiền, người có thời gian thì sắm áo mới, bánh kẹo, hoa quả, thịt cá, rau củ... để bố mẹ đón Tết.

Ngày 27 Tết hằng năm, cả 10 người con sẽ sum vầy tại nhà bố mẹ để cùng gói bánh chưng và ăn bữa cơm tất niên. Mỗi dịp như vậy, vợ chồng ông Vy phải đặt 10 mâm cỗ để thiết đãi con cháu.

“Năm nào bố mẹ tôi cũng gói khoảng 60 – 70 chiếc bánh chưng để chia cho các con mỗi người vài chiếc. Nồi bánh cũng chính là tình yêu thương, sự quan tâm vô bờ bố mẹ dành cho các con, các cháu", chị Bình chia sẻ.

Con cháu sum vầy tại nhà ông Vy vào dịp Tết

Ngày cuối cùng của năm, mỗi người đều bận rộn với tổ ấm riêng nên không thể quây quần tại nhà bố mẹ. Đổi lại, vào ngày mùng 1 Tết, đông đảo con cháu lại sum họp đầy đủ tại đây, cùng ăn uống và chúc Tết.

Hôm ấy, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Vy lại nhộn nhịp, náo nhiệt hơn bình thường. Mọi người vui vẻ chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm.

“Vui nhất có lẽ là màn lì xì cho đám trẻ. Năm nào cũng vậy, khoảng 40 đứa cháu, chắt xếp thành hàng dài rồi ông bà và các cô, dì, chú, bác đến lì xì cho các cháu.

Nhà đông con đông cháu nên riêng màn mừng tuổi cũng hết kha khá thời gian”, chị Bình chia sẻ.

Dùng xe 30 chỗ đi chúc Tết

Chiều mùng 1 hoặc sáng mùng 2 Tết hằng năm, gia đình chị Bình cùng nhau đi chúc Tết. Vì số lượng thành viên quá đông nên nhà chị thường thuê xe 30 chỗ để đi chúc Tết họ hàng ở quê, cách đó 20km.

Dàn cháu xúng xính váy áo đến nhà ông nội chúc Tết

Đi đến đâu, đại gia đình nhà chị Bình cũng gây chú ý vì “đông con, nhiều cháu”. Mọi người dành cho gia đình chị nhiều lời khen về sự hòa thuận và tình đoàn kết.

“Cách đây 2 năm, bố tôi mừng thọ tuổi 80. Cái Tết năm ấy đáng nhớ hơn hẳn khi con cháu tụ họp đông đủ, ai cũng xúng xính áo đẹp để chụp ảnh kỷ niệm bên ông bà, bố mẹ”, chị Bình kể.

Tết Nguyên đán 2026 cũng là cái Tết đặc biệt của gia đình chị Bình khi mẹ chị tổ chức mừng thọ tuổi 80. Những ngày giáp Tết, anh chị em chị đã lập nhóm chat, bàn về việc tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ vào ngày mùng 4 Tết, chọn váy áo đẹp để chụp bộ ảnh gia đình làm kỷ niệm.

Gia đình quây quần ăn uống vào dịp Tết

Với chị Bình, có đông anh chị em là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Chị luôn thấy mình có chỗ dựa vững chãi về tinh thần. Không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ cũng là điều quý giá chị được tận hưởng bấy lâu nay, đặc biệt trong những ngày Tết đến, xuân về.

“Chúng tôi ghi nhớ lời dạy của bố mẹ về tình thân, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình.

Một điều may mắn nữa là các nàng dâu, chàng rể của nhà tôi rất tuyệt vời. Con rể đoàn kết, tôn trọng nhà vợ; con dâu thì yêu thương, chăm sóc bố mẹ chồng hết lòng. Nhờ vậy, đại gia đình mới càng thêm đoàn kết, vững chãi”, chị Bình chia sẻ.

Ảnh: NVCC