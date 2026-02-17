Các địa điểm du lịch nổi bật dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Các lễ hội truyền thống và điểm đến nổi bật trong nước

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ đô Hà Nội và các điểm đến phía Bắc sẽ mang đến không gian lễ hội, văn hóa và trải nghiệm, du xuân đặc sắc. Năm nay Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 từ ngày 7 - 14/2/2026 tại khu vực trường đua F1, phường Từ Liêm, Hà Nội; bên cạnh các lễ hội truyền thống như lễ hội Chùa Hương diễn ra từ ngày 18/2 - 11/5/2026 (mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 âm lịch, khai hội vào ngày 22/2 tức mùng 6 Tết); lễ hội Gò Đống Đa diễn ra vào mùng 5 tháng Giêng âm lịch (năm nay tổ chức vào ngày 21/2/2026)…

Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” năm 2026 tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Ngoài ra ở nhiều khu vực của Hà Nội, các chương trình văn hóa - du lịch được tổ chức đa dạng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nổi bật là chương trình “Tết Việt – Tết Phố” 2026 tại các di tích khu phố cổ Hà Nội, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm viết thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trưng bày không gian Tết cổ truyền tại Ngôi nhà Di sản, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hoàng thành Thăng Long, các hoạt động đa dạng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Tại một số địa phương phía Bắc, các lễ hội truyền thống gắn với tín ngưỡng tâm linh, hành hương đầu xuân luôn thu hút rất đông du khách. Tiêu biểu như Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Bính Ngọ sẽ diễn ra từ ngày 27/2 - 4/3/2026 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng âm lịch) tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; Hội xuân Yên Tử (Quảng Ninh) khai hội ngày 26/2 (tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch); Hội xuân Tam Chúc 2026 (Ninh Bình) khai hội vào ngày 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch)…

Du khách đón Tết trên du thuyền vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, các điểm du xuân nổi bật miền Bắc phải kể đến Sa Pa, Mộc Châu, Hà Giang… Đây là những địa điểm nổi bật với phong cảnh hùng vĩ, cảnh sắc mùa xuân rực rỡ, hoa đào, hoa mận nở khắp bản làng, phong tục truyền thống vẫn được đồng bào các dân tộc gìn giữ… Sắc hoa xuân hòa với không khí trong lành, bản sắc văn hóa vùng cao mang đến sự thư thái cho các hoạt động du xuân, chụp ảnh, khám phá ẩm thực địa phương.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, những địa điểm nổi bật là Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nghệ An, Gia Lai, Đà Lạt… Đáng chú ý là Lễ hội Ánh sáng và Di sản 2026 từ 17/2 (mùng 1 Tết) tại Hội An (Đà Nẵng); lễ hội Mùa Xuân 2026 tại Huế gồm nhiều hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống cùng các chương trình Tết Huế đặc sắc. Tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, nhiều sự kiện và lễ hội được tổ chức dịp Tết Bính Ngọ 2026 như “Phiên chợ ngày Tết năm 2026” tại Bảo tàng Đà Nẵng, lễ hội “Tết Việt năm 2026” tại Công viên Phong Bắc, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như tuồng, dân ca kịch bài chòi, nghệ thuật tổng hợp… tại rạp hát 155 Phan Châu Trinh, Công viên Nam Dương, Quảng trường 24/3…

Đà Lạt được dự báo là điểm đến hàng đầu dịp Tết tại khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Giang Anh Sơn

Đà Lạt được dự báo là điểm đến hàng đầu tại khu vực Tây Nguyên, với nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026; Chợ hoa xuân và mua sắm tết - Lâm Đồng đại ngàn năm 2026 tại phường Nam Gia Nghĩa; Hội Tết Bính Ngọ 2026, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt… Ngoài ra, Năm Du lịch Quốc gia 2026 được tổ chức tại Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, hứa hẹn nhiều trải nghiệm cho khách du lịch bằng chuỗi hoạt động xuyên suốt năm 2026.

Tại miền Nam, TP.HCM tiếp tục là điểm đến du lịch hàng đầu dịp Tết, với các sự kiện như Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM diễn ra từ ngày 1/2 - 21/2/2026 (tức 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 15/2 - 22/2/2026 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”; Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở bến Bình Đông (từ ngày 2/2 - 15/2/2026); Hội hoa xuân Tao Đàn (từ ngày 12/2 - 22/2/2026)…

Phú Quốc (An Giang) và Tây Ninh hứa hẹn là những điểm đến thu hút rất đông du khách dịp đầu xuân năm mới. Phú Quốc nổi bật với thời tiết nắng ấm, biển xanh, thời tiết lý tưởng cho các hoạt động du lịch và trải nghiệm. Trong khi đó, Hội xuân núi Bà Đen (Tây Ninh) năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17/2 đến hết ngày 18/3 (tức mùng 1 Tết đến 30 tháng Giêng âm lịch) tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Sự kiện điểm nhấn lễ khai mạc Hội xuân với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh năm 2026", dự kiến vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết).

Du khách thưởng thức, trải nghiệm văn hoá trên sông Sài Gòn. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Đa dạng lựa chọn du lịch nước ngoài dịp Tết 2026

Xu hướng du lịch nước ngoài (outbound) của người Việt sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đặc biệt là các tour du lịch chặng ngắn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Trung Quốc (bao gồm Đài Loan, Hong Kong)… nhờ chi phí hợp lý, chính sách visa thuận lợi, trải nghiệm văn hóa đa dạng. Việc du lịch nước ngoài dịp Tết ngày càng thuận tiện, do đa số công ty lữ hành lớn tại Việt Nam cung cấp sẵn tour trọn gói, hỗ trợ khách Việt từ khâu chuẩn bị hồ sơ visa, đặt dịch vụ, đảm bảo an toàn, chất lượng và trải nghiệm trọn vẹn.

Trung Quốc được dự báo là điểm đến nước ngoài được người Việt ưa chuộng nhất dịp Tết Nguyên đán 2026 nhờ sự kết hợp giữa mức giá cạnh tranh, thủ tục visa thuận tiện và sự đổi mới liên tục trong sản phẩm. Ngoài các điểm đến phổ biến như Thượng Hải, Bắc Kinh, Lệ Giang… các khu vực xa hơn như Cáp Nhĩ Tân, Cửu Trại Câu… cũng được săn đón nhờ cảnh sắc mùa đông tuyệt đẹp, nền văn hóa ẩm thực, đồng thời các đường bay thẳng và chính sách visa ngày càng thuận lợi.

Du khách Việt Nam tại phố cổ Lệ Giang, Trung Quốc.

Bên cạnh Trung Quốc, các thị trường outbound khác cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Các tour Nhật Bản dịp Tết thường kết hợp trải nghiệm trượt tuyết, lễ hội truyền thống với tham quan di sản văn hóa, thưởng thức ẩm thực, mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn. Ngoài những điểm đến phổ biến như Osaka, Tokyo, Kyoto, Nagoya… các sản phẩm cao cấp như tour Hokkaido, tour nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cũng được quan tâm.

Hàn Quốc là điểm đến quen thuộc với người Việt Nam nhờ sức hút văn hóa âm nhạc, điện ảnh… cùng khí hậu mùa đông đặc trưng, nhiều điểm đến và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực phong phú và chính sách visa thuận tiện; phù hợp nhóm gia đình, bạn trẻ thích khám phá, trải nghiệm tuyết, lễ hội mùa đông. Nhiều hoạt động nổi bật dịp này như lễ hội câu cá trên băng, ngắm cảnh mùa đông đảo Nami, trượt tuyết tại vùng núi Gangwon, công viên giải trí Everland cùng loạt điểm đến nổi bật về văn hóa, ẩm thực, mua sắm ở Seoul, Busan…

Trải nghiệm du lịch mùa đông tuyết rơi tại Gangwon, Hàn Quốc.

Các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á được miễn visa như Thái Lan, Malaysia, Singapore… thu hút khách bởi sự gần gũi, chất lượng dịch vụ tốt trong dịp Tết mà giá cả phải chăng. Thái Lan được người Việt chọn nhiều nhờ khoảng cách, chi phí hợp lý, đa dạng lựa chọn mua sắm, ẩm thực phong phú. Trong khi đó, Singapore là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn dịp Tết nhờ thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản, hệ thống dịch vụ du lịch hiện đại, an toàn, nhiều hoạt động lễ hội, trải nghiệm độc đáo nhờ sự đa dạng văn hóa của đảo quốc này.

Các tour du lịch đường dài như Dubai, Nga, châu Âu, Mỹ hay Australia cũng được nhiều khách hàng lựa chọn vì phù hợp với kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhu cầu trải nghiệm mới lạ kết hợp nghỉ dưỡng. Đáng chú ý dịp Tết Nguyên đán năm nay là xu hướng du lịch Mỹ nhờ các đường bay thuận tiện, dù số lượng ít hơn nhưng ngày càng được quan tâm về các chuyến đi dài ngày, chi tiêu lớn cho mua sắm, ghé thăm thân và tham quan nhiều tiểu bang.

Với hàng loạt lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa đặc sắc trải dài từ Bắc vào Nam, các điểm đến du xuân nổi bật như Hà Nội, Sa Pa, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM, Phú Quốc, cùng các tour nước ngoài đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..., Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ đánh dấu sự bùng nổ của thị trường, mở đầu cho một năm khởi sắc của ngành du lịch Việt Nam.