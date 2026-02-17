Những điểm chơi Tết mới tinh ở TP.HCM khiến khách 'đứng ngồi không yên'

Công viên số 1 Lý Thái Tổ

3 ngày mở cửa, công viên số 1 Lý Thái Tổ đã liên tục đón người dân, du khách đến tham quan. Theo nhận định của nhiều người dân TP.HCM, bên cạnh Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 rất đặc biệt, công viên này xứng đáng là nơi nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn bởi mảng xanh rộng lớn, các công trình được đầu tư chỉn chu từ vườn tượng, thảm thực vật, hệ cây cổ thụ đến các khu thể thao, khu vui chơi cộng đồng.

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 với biểu tưởng giọt nước ở trung tâm công viên.

Các biệt thự cổ trong công viên cũng được tôn tạo, mở ra những không gian triển lãm, thư viện… cho sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, người dân TP.HCM còn có thêm một không gian Hội hoa xuân Bính Ngọ trên toàn bộ diện tích hơn 4ha, với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái… tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết.

Trên toàn bộ 4,3 ha công viên là các vườn hoa, tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết.

Mai, cúc rực rỡ bên trong công viên.

Nơi này xứng đáng là địa chỉ mà Tết Bính Ngọ bạn phải cùng người thân, gia đình đến để sẻ chia, vui xuân, thư giãn...

Công viên nằm ở số 1 Lý Thái Tổ phường Vườn Lài (Quận 10 cũ), gần Ngã Sáu Cộng Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km.

Hội Xuân Cần Giờ

Điểm đến mới tinh vừa mở cửa ngày 7/2 đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến chơi Tết sớm. Hội Xuân Cần Giờ kéo dài suốt 3 tuần (đến 28/2) tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Nơi này đang được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng Tết cổ truyền, với hệ thống cổng chào, đại cảnh và các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ.

Hàng nghìn du khách đã đổ về Cần Giờ chơi Tết sớm.

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân có 300 gốc đào và 300 gốc mai vàng bung nở rực rỡ, tạo nên không khí Tết đậm bản sắc. Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 150 tuổi được vận chuyển từ An Giang, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại.

Rất nhiều góc trang trí đậm chất nghệ thuật và là xu hướng năm 2026 giúp bạn có những bức hình rực rỡ. Đặc biệt là có cơ hội ngắm từ trên cao toàn bộ khung cảnh biển, rừng, sắc hoa tại Cần Giờ để có những bức hình độc đáo là trải nghiệm khinh khí cầu.

Rất nhiều khu vực trải nghiệm Tết cho gia đình.

Ngoài ra, còn có các màn trình diễn dù lượn trên không. Ban tổ chức cũng sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bay trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Ngay trong khu vực Hội xuân có các gian hàng đặc sản vùng miền/ đồ thủ công mỹ nghệ để du khách có thể thỏa thích ăn uống, mua sắm. Đan xen là các hoạt động dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí cho trẻ em….

Khách được trải nghiệm ngắm Cần Giờ xanh từ trên cao.

Để đến Hội Xuân Cần Giờ, khách sẽ phải đi qua phà Bình Khánh hướng từ trung tâm TP.HCM, hoặc có thể đi phà Vũng Tàu-Cần Giờ hướng từ Vũng Tàu.

Công viên nước Vũng Tàu

Công viên giải trí bên biển Sun World Vũng Tàu vừa mở cửa đón khách ngày 25 tháng Chạp (12/2). Đây là công viên nước bên biển quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ.

Gần 100 làn trượt nước tốc độ cao và nhiều trò chơi độc đáo.

Công viên nước rộng 15ha, với gần 100 làn trượt nước tốc độ cao và nhiều trò chơi độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam như tàu lượn nước siêu tốc dài bậc nhất châu Á lên đến 348m; dòng sông thử thách đầu tiên tại Việt Nam dài 400m; trò chơi Twist ‘n’ Splash đầu tiên trong hệ thống Sun World; tổ hợp Ridehouse khổng lồ; bể bơi tạo sóng (Wave Pool) rộng nhất tại các Sun World 6.000m2; sông lười siêu dài lên đến 650m...

Công viên gồm 4 phân khu chủ đề, tái hiện những lớp văn hóa và lịch sử, từ không gian làng chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, ký ức văn hóa Óc Eo – Phù Nam đến những huyền thoại rừng hoang dã.

Khu vui chơi này có thể thuận tiện cho khách TP.HCM đi về trong ngày.

Nơi này được kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp nghỉ lễ lớn của người dân ở khu vực phía Nam và TP.HCM.

Sun World Vũng Tàu cũng đầu tư hệ sinh thái tiện ích hiện đại với chuỗi nhà hàng buffet trong nhà và ngoài trời, các outlet ẩm thực và quầy dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vui chơi – nghỉ ngơi – ẩm thực của du khách.

Công viên giải trí bên biển Sun World Vũng Tàu mở cửa đón khách ngày 25 tháng Chạp là công viên nước bên biển quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ.

Tết Bính Ngọ 2026, công viên nước này còn được trang hoàng không gian đậm sắc xuân với hơn 10.000 gốc dừa và hơn 10.000 cây hoa các loại bung nở rực rỡ, cùng một loạt các hoạt động vui chơi, ẩm thực sôi động.

Sun World Vũng Tàu tọa lạc tại Khu đô thị Blanca City, đường 3 Tháng 2, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Bên cạnh đó, dịp Tết này, TP.HCM còn có một loạt công viên, vườn hoa Tết vừa hoàn thành. Trong đó, điểm nổi bật không thể thiếu trong hành trình vui chơi của du khách là Công viên hoa Saigon Marina IFC ngay ga Ba Son.

Cong viên hoa bên sông Sài Gòn trang trí ấn tượng thu hút đông khách vui chơi, chụp hình mỗi ngày.

Công viên hoa này được kiến tạo như một hành trình dẫn dắt của cảnh quan và nghệ thuật sắp đặt.

Đặc biệt, giao thừa nơi này với không gian bên sông Sài Gòn sẽ chuyển mình thành một sân khấu ánh sáng khổng lồ, với âm nhạc, công nghệ và nghệ thuật, pháo hoa hòa trong một đại tiệc thị giác.