Những quán ăn giải ngấy dịp đầu năm ở Hà Nội, có quán mở xuyên Tết

Nếu đang tìm kiếm một số quán ăn giải ngấy, mở cửa xuyên tết Bính Ngọ ở Hà Nội, thực khách có thể tham khảo những địa chỉ được anh Nguyễn Trần Phong Vũ – một người đam mê khám phá ẩm thực Thủ đô gợi ý dưới đây.

Bánh cuốn ông Tới

Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, thực khách Hà Nội có thể giải ngán sau những bữa cơm, tiệc tùng đầu năm bằng món bánh cuốn.

Địa chỉ được gợi ý là quán bánh cuốn ông Tới, cơ sở ở 31 Hồng Phúc (phường Ba Đình).

Bánh cuốn ông Tới phục vụ đa dạng nguyên liệu ăn kèm. Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ

Quán mở cửa xuyên Tết, phục vụ món bánh cuốn vỏ mỏng, mềm mịn, vừa dẻo vừa thơm với nhân thịt băm, mộc nhĩ xào đậm vị, không quá dầu mỡ.

Ngoài các nguyên liệu quen thuộc ăn kèm bánh cuốn như chả, thịt nướng, quán còn phục vụ một số món sáng tạo như lạp xưởng, cà cuống, ruốc tôm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Giá mỗi suất bánh cuốn ở đây dao động từ 40.000 – 70.000 đồng/suất.

Bún riêu anh Tôm

Tọa lạc ở ngõ 25 Trần Xuân Soạn, phường Hai Bà Trưng, quán bún riêu anh Tôm là một trong những địa chỉ ăn uống quen thuộc với nhiều thực khách Hà Nội.

Đặc biệt, năm nay, quán cũng mở bán xuyên Tết (trừ mùng 1), phục vụ thực khách tới ăn bún riêu giải ngấy dịp đầu năm.

Thực khách có thể chọn bún riêu làm món ăn giải ngấy dịp đầu năm ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ

Ở đây, một bát bún riêu có giá từ 25.000 đến 50.000 đồng/suất, đa dạng nguyên liệu ăn kèm cho khách thoải mái lựa chọn như thịt bò, giò tai, đậu rán…

Anh Phong Vũ nhận xét, bún riêu của quán có nước dùng đậm đà, hài hòa, dậy vị thơm và béo ngậy của gạch cua, thêm chút chua dịu của giấm bỗng.

Phở gà Đông Tảo Quốc Vượng

Sử dụng nguyên liệu đặc trưng là thịt gà Đông Tảo, quán phở gà Quốc Vượng tọa lạc ở số 24 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa) là địa điểm giải ngấy được nhiều thực khách Hà Nội lựa chọn vào dịp Tết.

Quán mở cửa xuyên Tết, phục vụ đa dạng các món ăn như phở/miến/bún/cháo gà, nộm gà xé phay, cơm/xôi gà…

Thực khách thưởng thức món phở gà Đông Tảo. Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ

Tất cả món đều sử dụng thịt gà Đông Tảo thuần chủng, được chọn lọc kỹ càng và chế biến tươi mỗi ngày với giá dao động từ 40.000 đến 70.000 đồng/suất.

Quán cũng bán các món ngon, thích hợp để nhậu như tràng, trứng gà Đông Tảo, thịt gà luộc (nguyên con hoặc từng phần)…, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Anh Phong Vũ nhận xét, thịt gà của quán có vị ngọt dịu tự nhiên, da giòn, xen lẫn chút mỡ ngậy vừa phải và nước dùng trong thanh.

Nộm Thúy Béo

Nằm ở địa chỉ số 3 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng (gần nhà thờ Hàm Long), quán nộm Thúy Béo cũng là một trong những địa chỉ giải ngán dịp Tết ở Hà Nội được nhiều thực khách lựa chọn.

Nộm thập cẩm, gỏi cuốn, bánh bột lọc... cũng là món ăn giải ngấy ngày Tết được thực khách Hà Nội yêu thích. Ảnh: Nguyễn Trần Phong Vũ

Quán bắt đầu mở bán từ chiều mùng 1 đến hết Tết, phục vụ các món đặc trưng là nộm bò, nộm thập cẩm, bánh bột lọc và nem cuốn.

Trong đó, món nộm thập cẩm có giá 35.000 đồng/suất, còn bánh bột lọc và nem cuốn 7.000 đồng/chiếc.

Phở & Lẩu bò Tuấn Râu

Nếu muốn giải ngấy dịp Tết, thực khách có thể ghé quán ăn này ở địa chỉ 643 Đê La Thành (phường Giảng Võ) để thưởng thức các món ngon từ thịt bò, phổ biến nhất là phở.

Tô phở đầy đặn với nước dùng ngọt thanh tự nhiên, thịt bò mềm, đượm vị. Ảnh: Phở & Lẩu bò Tuấn Râu

Món phở ở đây được nhận xét là chất lượng. Thịt bò mềm, tươi, nước dùng đậm vị nhưng không tạo cảm giác ngán.

Quán mở cửa xuyên Tết, tuy nhiên có tăng giá nhẹ với mức 20% tổng hóa đơn (từ ngày 27 Tết đến mùng 6 tháng Giêng).