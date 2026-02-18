Cụ ông U90 bốn năm liền phượt xuyên Việt cùng con cháu

Suốt 4 năm nay, đầu xuân là thời điểm gia đình cụ Vân lên đường cho chuyến phượt xuyên Việt. Người trực tiếp cầm lái là anh Dương Đình Thịnh, con rể cụ.

Mỗi ngày, cả nhà di chuyển từ 450 đến 600 km, xuất phát lúc 5-6h sáng và dừng chân khoảng 17h để đảm bảo sức khỏe cho cụ.

"Ban đầu chúng tôi khá lo vì ông đã ngoài 80 tuổi nhưng đi rồi mới thấy ông còn bền bỉ hơn nhiều người trẻ", anh Thịnh nói.

Hành lý của gia đình.

Cụ Vân từng là giáo viên dạy Toán. Khi còn công tác, mỗi dịp nghỉ hè một tháng, cụ thường tranh thủ đi đây đó. Nhưng điều kiện thời ấy còn hạn chế, những chuyến đi chỉ gói gọn trong khả năng cho phép.

"Từ trẻ ông đã mê xê dịch, nhưng bận rộn và kinh tế chưa cho phép nên chưa đi được nhiều", anh Thịnh kể.

Năm 2023, ông tham gia chuyến phượt đầu tiên cùng con cháu lên Tà Xùa. Biển mây bồng bềnh trên đỉnh núi khiến cụ ông 80 tuổi không giấu được xúc động. Kể từ đó, hành trình xuyên Việt đầu năm trở thành hoạt động thường niên của gia đình.

Vợ chồng anh Thịnh kinh doanh studio nên có thể chủ động sắp xếp thời gian, đặc biệt vào dịp Tết. Cả hai cũng có nhiều năm kinh nghiệm đi xuyên Việt và du lịch đường dài.

Vì vậy, các anh chị em trong gia đình cùng góp kinh phí và tin tưởng giao cho anh chị đảm nhận việc tháp tùng "Bố Già" trong hành trình chu du khắp dải đất hình chữ S.

Năm tiếp theo, cụ Vân chinh phục Y Tý với những con dốc mù sương và ruộng bậc thang trải dài. Năm thứ ba, cả nhà đến Cao Bằng, nơi núi non trùng điệp và thác nước hùng vĩ.

Năm nay, điểm đến là Lạng Sơn. Gia đình dự định chinh phục cung "Sống lưng khủng long" trên đường lên cột mốc 1305, địa hình hẹp, hai bên là vực sâu, được nhiều phượt thủ đánh giá là thử thách.

Gia đình anh Thịnh gồm 6 người, khởi hành từ TP HCM ngày 7/2 và dự kiến trở về vào 21/2 (mùng 4 Tết).

"Ông gần như không than mệt. Khi xe gặp sự cố hay trục trặc giữa đường, ông rất bình tĩnh, còn động viên ngược lại con cháu", anh Thịnh nói.

Điều khiến gia đình yên tâm nhất là thói quen sinh hoạt điều độ của cụ Vân suốt nhiều năm. Mỗi sáng cụ tập thể dục từ 30 phút đến một giờ, ăn uống thanh đạm, ngủ nghỉ đúng giờ. Nhờ vậy, dù di chuyển quãng đường dài liên tục nhiều ngày, sức khỏe cụ vẫn ổn định.

Với cụ Vân, mỗi chuyến đi không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn tận hưởng tuổi già theo cách riêng. Sau nhiều năm đứng lớp và hoàn thành trách nhiệm gia đình, cụ chọn tiếp tục "xê dịch" như một nghỉ ngơi.