Du lịch Nghệ An, nhớ ghé thành Vinh thưởng thức các món ngon này

Nếu có dịp đến Nghệ An, bạn nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm thành phố Vinh – thiên đường ẩm thực với những món đặc sản hấp dẫn.

Dưới đây là một số quán ngon nổi tiếng thành Vinh được nhiều du khách yêu thích:

Phở bò nhảy

Quán bò nhảy số 10 Lê Mao nổi tiếng với món phở tái lăn. Thịt bò ở đây được xào tái với nhiều hành và vẫn giữ được độ tươi ngon cùng vị ngọt tự nhiên. Quán bán từ 6h -9h30 hằng ngày, mỗi suất có giá 50.000 đồng.

Bún gân bò

Quán bún gân bò nổi tiếng tại số 5 Nguyễn Thị Định đã thu hút nhiều thực khách với món bún gân bò và cuống tim được ninh nhừ, mang đến hương vị đậm đà. Món ăn được phục vụ kèm theo đĩa rau má, đu đủ ăn ghém, cùng với nước mắm ớt đậm đà.

Quán mở cửa từ sáng đến trưa, với mức giá hợp lý từ 20.000 đến 30.000 đồng cho các suất ăn thông thường, và 35.000 đồng cho suất đặc biệt.

Thịt me (bê)

Quán "Me Sung Ông Châu" ở số 47 đường Siêu Hải, nổi tiếng với các món ăn đặc sắc như: thịt me luộc, gân và nộm. Tuy nhiên, món ăn được nhiều thực khách nhớ đến nhất chính là me sung.

Miếng thịt me luộc tại quán được chế biến vừa tới, không quá chín nhưng cũng không tái, với lớp bì mỏng, giữ được độ dai mà không bị nát. Món ăn này thường được thưởng thức kèm với sung nếp ngâm, khế chua, chuối chát và các loại rau sống. Đặc biệt, bát mắm chua tại quán được xem là linh hồn của món ăn. Quán mở cửa phục vụ từ chiều đến tối.

Bánh mỳ, bánh bèo

Bánh bèo chị Huyền (có 2 điểm ở Cao Xuân Huy và Lê Mao), là một trong những điểm ăn vặt nổi tiếng tại TP. Vinh. Quán nổi bật với những chiếc bánh bèo hấp dẫn, từ phần nhân bánh cho đến hành phi và nước mắm chan đều mang hương vị đậm đà.

Đặc biệt, bánh mì nhân bánh bèo tại đây được kèm theo nước sốt sền sệt, có vị cay nhẹ, rất phù hợp với khẩu vị của thực khách. Ngoài bánh bèo, quán còn phục vụ nhiều món ăn khác như: nem, giò, sữa chua, đậu hũ và chè sen...

Bánh mỳ sốt vang

Quán "Hưng sốt vang" nổi tiếng với món thịt bò sốt vang được thái quân chì, đảm bảo không quá nạc cũng không quá mỡ. Nước dùng của quán có hương vị đặc trưng từ quế, hồi và thảo quả, tạo nên sự hài hòa, thơm ngon.

Đặc biệt, bánh mì ở đây giòn rụm, kết hợp hoàn hảo cùng nước sốt vang sền sệt, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị. Quán tọa lạc tại số 95 Nguyễn Cảnh Chân, mở cửa từ 6h - 10h hằng ngày, với giá mỗi bát dao động từ 30.000 - 45.000 đồng.

Sách, đuôi bò

Quán sách, đuôi bò của bà Bảy nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thực khách, được xem là một trong những điểm nhậu "đỉnh nhất" TP. Vinh.

Món ăn đặc trưng tại đây là sách, được phục vụ kèm với chuối chát, khế chua, sung chấm và một bát mắm tôm đậm đà, tạo nên hương vị khó cưỡng.

Phở sốt vang

Quán phở và bún sốt vang Bé Ly (số 5 đường Nguyễn Phong Sắc) đã trở thành điểm đến nổi tiếng cho những tín đồ yêu thích ẩm thực. Món bò hầm sốt vang tại đây được đánh giá cao với thịt bò tươi ngon, bao gồm cả thịt bì, gân trong và gân trắng, được ướp với dầu hồi màu đỏ mận hấp dẫn.

Ngoài ra, quán còn phục vụ món gàu và bắp, cũng được thực khách khen ngợi với độ giòn sật và chất lượng thịt tuyệt vời.

Quán bán từ 6h- 14h hằng ngày.

Bún vịt bà Hoa

Quán bún vịt nổi tiếng từng tọa lạc tại Hồ Hán Thương đã chuyển địa điểm về 90 Trần Hưng Đạo. Ở đây, nước mắm gừng được pha chế vừa miệng, rất hợp để chấm với thịt vịt. Thịt vịt ở quán không quá béo, không dai, được cắt thành miếng lớn, mang đến cảm giác ngon miệng.

Quán không chỉ nổi tiếng với món bún vịt mà còn được biết đến với món cháo được thực khách đánh giá cao. Giá mỗi bát cháo dao động từ 30.000 - 40.000 đồng, phục vụ từ 9h-21h.

Bò hầm

Quán nhậu Bò Hầm Lan Hùng (số 2 Lê Viết Lượng) là địa điểm nhậu rất nổi tiếng. Ở đây đặc biệt thu hút thực khách với món gân bò, sườn bò thơm ngon.

Bên cạnh đó, quán còn phục vụ nhiều món nhậu hấp dẫn khác như: cá trứng nướng, cháo xương, lòng xào, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách.

Súp lươn

Súp lươn bà Ba (222 Nguyễn Trãi) đã trở thành một địa điểm nổi tiếng nhờ vào nước dùng thơm ngon và thịt lươn chắc ngọt. Đặc biệt, món ăn này càng hấp dẫn khi thưởng thức cùng với dấm ớt ngâm đặc biệt của quán.

Quán bán từ 5h30-9h.