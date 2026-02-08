Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Chả mỡ là món quen mà lạ trong mâm cỗ ngày Tết, vừa dân dã lại vừa "đắt khách". Miếng chả vuông vức, vàng ươm, cắt ra thấy rõ từng thớ thịt dẻo quánh xen mỡ giòn béo, thơm nức mùi tiêu, hành tỏi.

Ăn kèm dưa hành, củ kiệu hay bánh chưng đều hợp, càng ăn càng cuốn. Trong những ngày Tết bận rộn, chỉ cần đĩa chả mỡ đặt giữa mâm cơm cũng đủ làm bữa ăn thêm tròn vị, ấm cúng và rất đúng chất sum vầy đầu năm.

Mọi người có thể làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ theo hướng dẫn dưới đây.

Nguyên liệu làm chả mỡ tại nhà

+ 1kg thịt nạc mông

+ 200gr thịt mỡ lợn xay

+ 70gr bột bắp

+ 50ml nước mắm

+ Mì chính

+ 25gr đường cát

+ 4gr muối

+ 40gr hành tím

+ 20gr tỏi băm

+ 5r tiêu đen xay

Cách làm chả mỡ tại nhà

Các thực phẩm làm sẵn, để riêng. Ảnh: Thanh Huệ

Bước 1: Cho thịt vào máy xay lần 1. Xay khoảng 30 giây cho thịt tơi đều, không bị nát quá. Gạt thịt xuống để nghỉ 10 giây. Ảnh: Thanh Huệ

Bước 2: Cho tất cả gia vị đã chuẩn bị vào: nước mắm, đường, muối, bột bắp, hành tím, tỏi và tiêu xay vào trộn đều cho thấm. Cho thịt xay vào ngăn đá khoảng 1–1,5 tiếng để se lạnh giúp cho quá trình xay không bị tách nước.Để giò sống được dẻo – mịn – dai, bạn dùng kỹ thuật "xay – cấp đông", tức xay 1 phút thì cho vào ngăn đá 30 phút. Lặp lại việc này 4 lần sẽ giúp thịt giữ nhiệt độ thấp, tạo độ kết dính tự nhiên mà không cần phụ gia.

Bước 3 tạo hình và hấp chín: Quết giò sống nhiều lần vào tô hoặc mặt phẳng để tăng độ dai. Không cần khuôn vẫn làm được chả ngon đẹp, dùng thìa dàn phẳng thịt chả vuông vức. Sau đó bọc bằng giấy nến, lót thêm một lớp lá chuối cho thơm

Cho vào nồi chiên, set nhiệt 180 độ thời gian 30 phút, sau đó bỏ giấy nến và lá chuối ra, quét lớp dầu điều lên bề mặt xung quanh chả và nước trong 10 phút ở nhiệt độ 200 cho chả mỡ được vàng giòn.

Thành phẩm có được là miếng chả mỡ dai – giòn – béo nhẹ, thơm mùi tiêu và hành tỏi, cắt ra thấy kết cấu mịn đẹp đúng chuẩn hàng quán. Làm món chả mỡ tại nhà vừa sạch, thơm ngon, đưa cơm.