Hà Nội: Mai vàng giảm giá sâu vẫn ế ẩm

Ghi nhận của PV, ngày 28 Tết, tại các chợ hoa Xuân ở Hà Nội, trong khi các gian hàng đào, quất, cây cảnh khác vẫn tấp nập người mua thì mai vàng Bình Định lại ế ẩm, ngóng khách mua.

Một tiểu thương tại chợ hoa Xuân trên đường Lạc Long Quân cho biết, mặc dù xuống phố từ sớm nhưng bán được rất ít, mỗi ngày chỉ bán được 3-5 cây.

"Những ngày đầu còn không bán được cây nào, sau khi giảm giá còn nửa thì bán được một ít, chủ yếu khách mua những chậu cây nhỏ", tiểu thương này chia sẻ.

Những cây mai vàng có kích thước lớn có giá bán 6-8 triệu đồng, sau khi giảm giá còn 3-5 triệu đồng vẫn không có ai mua.

Tiểu thương bán mai vàng "ngồi chơi xơi nước", chờ khách mua.

Mai vàng Bình Định ra Hà Nội đúng đợt thời tiết Hà Nội nồm, ẩm khiến mai nở sớm trước Tết nên các tiểu thương nhanh chóng xả hàng.

Một gian hàng bán mai vàng treo biển giảm giá tại chợ hoa Xuân trên phố Tân Mai.

Những chậu mai vàng nhỏ bán với giá 500.000 - 700.000 đồng/cây, khách vẫn lưỡng lự khi lựa chọn.

Tiểu thương chia sẻ, chi phí để mang một cây mai ra Hà Nội cũng không rẻ, tuy nhiên rất khó tiêu thụ ở Thủ đô.

Lác đác người mua tại các quầy mai vàng.

Không bán được, nhiều tiểu thương dọn hàng sớm.

Mai vàng là tên gọi của một loài thực vật có hoa thuộc chi Mai. Loài hoa này được trưng bày phổ biến ở miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Theo quan niệm của người xưa, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới.