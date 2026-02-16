Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 178,000 Bán 181,000

BTMH Mua 178,000 Bán 181,000

Tỷ giá

USD Mua 25,750 Bán 26,160

EUR Mua 29,919 Bán 31,692

Hà Nội: Mai vàng giảm giá sâu vẫn ế ẩm

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cuối cùng của năm, khi quất, đào được người dân Hà Nội săn đón thì mai vàng lại chịu cảnh ế ẩm mặc dù giảm giá sâu.

Ghi nhận của PV, ngày 28 Tết, tại các chợ hoa Xuân ở Hà Nội, trong khi các gian hàng đào, quất, cây cảnh khác vẫn tấp nập người mua thì mai vàng Bình Định lại ế ẩm, ngóng khách mua.

Ghi nhận của PV, ngày 28 Tết, tại các chợ hoa Xuân ở Hà Nội, trong khi các gian hàng đào, quất, cây cảnh khác vẫn tấp nập người mua thì mai vàng Bình Định lại ế ẩm, ngóng khách mua.

Một tiểu thương tại chợ hoa Xuân trên đường Lạc Long Quân cho biết, mặc dù xuống phố từ sớm nhưng bán được rất ít, mỗi ngày chỉ bán được 3-5 cây.

Một tiểu thương tại chợ hoa Xuân trên đường Lạc Long Quân cho biết, mặc dù xuống phố từ sớm nhưng bán được rất ít, mỗi ngày chỉ bán được 3-5 cây.

"Những ngày đầu còn không bán được cây nào, sau khi giảm giá còn nửa thì bán được một ít, chủ yếu khách mua những chậu cây nhỏ", tiểu thương này chia sẻ.

"Những ngày đầu còn không bán được cây nào, sau khi giảm giá còn nửa thì bán được một ít, chủ yếu khách mua những chậu cây nhỏ", tiểu thương này chia sẻ.

Những cây mai vàng có kích thước lớn có giá bán 6-8 triệu đồng, sau khi giảm giá còn 3-5 triệu đồng vẫn không có ai mua.

Những cây mai vàng có kích thước lớn có giá bán 6-8 triệu đồng, sau khi giảm giá còn 3-5 triệu đồng vẫn không có ai mua.

Tiểu thương bán mai vàng "ngồi chơi xơi nước", chờ khách mua.

Tiểu thương bán mai vàng "ngồi chơi xơi nước", chờ khách mua.

Mai vàng Bình Định ra Hà Nội đúng đợt thời tiết Hà Nội nồm, ẩm khiến mai nở sớm trước Tết nên các tiểu thương nhanh chóng xả hàng.

Mai vàng Bình Định ra Hà Nội đúng đợt thời tiết Hà Nội nồm, ẩm khiến mai nở sớm trước Tết nên các tiểu thương nhanh chóng xả hàng.

Một gian hàng bán mai vàng treo biển giảm giá tại chợ hoa Xuân trên phố Tân Mai.

Một gian hàng bán mai vàng treo biển giảm giá tại chợ hoa Xuân trên phố Tân Mai.

Những chậu mai vàng nhỏ bán với giá 500.000 - 700.000 đồng/cây, khách vẫn lưỡng lự khi lựa chọn.

Những chậu mai vàng nhỏ bán với giá 500.000 - 700.000 đồng/cây, khách vẫn lưỡng lự khi lựa chọn.

Tiểu thương chia sẻ, chi phí để mang một cây mai ra Hà Nội cũng không rẻ, tuy nhiên rất khó tiêu thụ ở Thủ đô.

Tiểu thương chia sẻ, chi phí để mang một cây mai ra Hà Nội cũng không rẻ, tuy nhiên rất khó tiêu thụ ở Thủ đô.

Lác đác người mua tại các quầy mai vàng.

Lác đác người mua tại các quầy mai vàng.

Không bán được, nhiều tiểu thương dọn hàng sớm.

Không bán được, nhiều tiểu thương dọn hàng sớm.

Mai vàng là tên gọi của một loài thực vật có hoa thuộc chi Mai. Loài hoa này được trưng bày phổ biến ở miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Theo quan niệm của người xưa, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới.

Mai vàng là tên gọi của một loài thực vật có hoa thuộc chi Mai. Loài hoa này được trưng bày phổ biến ở miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Theo quan niệm của người xưa, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới.

Điện máy giảm giá tới 60% vẫn vắng khách; giá iPhone 14 hạ xuống mức không tưởng
Điện máy giảm giá tới 60% vẫn vắng khách; giá iPhone 14 hạ xuống mức không tưởng

Thị trường điện máy cuối năm bước vào giai đoạn xả hàng, giảm giá tới 60% vẫn vắng khách. Trong khi đó, giá iPhone 14 và iPhone 15 hạ xuống mức không...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nam Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/02/2026 17:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN