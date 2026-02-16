Thiếu nữ xúng xính áo dài, check-in vườn đào Nhật Tân

Thời điểm này, các vườn đào Nhật Tân tất bật xe chở đào của thương lái ra vào, nhộn nhịp những người đến check-in.

Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã xúng xính trong những tà áo dài thướt tha, khoe dáng bên những vườn đào đang độ nở rộ.

Nhiều bạn trẻ cho biết, chụp ảnh ở vườn đào đã quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Không chỉ để lưu lại khoảnh khắc đầu xuân, đây còn là cách để cảm nhận rõ hơn không khí Tết đã rất gần.

"Cả năm bận rộn, chỉ có mấy ngày này là thấy Tết rõ nhất. Mặc áo dài, đứng giữa vườn đào, tự nhiên thấy lòng phấn khởi và thư thái đến lạ", Hồng Sang (23 tuổi, Ba Đình) chia sẻ.

Để có một bộ ảnh Tết ưng ý, nhiều bạn trẻ không ngại đầu tư trang phục. Áo dài truyền thống với nhiều gam màu đỏ, hồng, xanh ngọc,... được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

"Nhóm mình chuẩn bị đồ từ cả tuần trước, mỗi người một màu áo khác nhau cho nổi bật. Chỉ mong hôm nay trời có nắng nhẹ để ảnh lên màu đẹp hơn", Hồng Sang nói thêm.

Không gian vườn đào Nhật Tân những ngày này được nhiều người nhận xét là "lên hình rất đẹp". Những luống đào đang độ bung nở, xen lẫn những nụ hồng chúm chím, phía xa là bãi bồi,... tất cả tạo nên một phông nền đậm chất Tết.

Đặc biệt, năm nay nhiều nhà vườn mở cửa miễn phí cho người dân vào chụp càng khiến lượng khách đổ về đông hơn.

Không chỉ có sắc thắm của hoa đào, vườn đào Nhật Tân còn mang đến cảm giác bình yên hiếm có giữa lòng Hà Nội những ngày cuối năm.

Đào Nhật Tân đang độ khoe sắc.