Nhiều hàng quán đồng loạt tăng giá

Chị Hằng, nhân viên văn phòng ở phường Bến Nghé, cũng ghi nhận các món bún bò, hủ tiếu, phở gà, cơm tấm ở những quán chị hay ăn đều đồng loạt tăng 5.000 đồng so với đầu năm. "Giờ gần như không còn chỗ nào bán phở 35.000 đồng quanh trung tâm", chị nói.

Ngay cả món ăn đường phố như bánh mì cũng leo thang. Một tiệm trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông bán ổ bánh mì chả kèm trứng từ 22.000 đồng, bánh mì thập cẩm 25.000 đồng, thay vì 15.000-20.000 đồng trước đây. Tiệm Bảy Hổ lâu đời trên đường Huỳnh Khương Ninh, phường Sài Gòn cũng tăng giá từ ngày 1/6, mỗi ổ từ 22.000 đồng lên 24.000 đồng (đã gồm VAT). Đây là lần điều chỉnh thứ hai trong năm 2025, sau khi giá bán được nâng từ 20.000 lên 22.000 đồng hồi đầu năm.

Tô bắp bò chả ghẹ tăng thêm 5.000 đồng lên 55.000 đồng tại quán bún bò trên đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Tây. Ảnh: Thi Hà

Ông Hoàng, chủ quán cơm trưa trên đường Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận (TP HCM), cho biết giá suất ăn đã tăng 5.000-10.000 đồng. "Giá cá, tôm, mực, gà và thịt heo luôn ở mức cao. Nếu bán qua ứng dụng công nghệ, tôi còn phải trả phí dịch vụ 4,5% và chiết khấu tới 25%. Không tăng giá thì rất khó duy trì", ông nói.

Chi phí đầu vào gia tăng là nguyên nhân chính khiến các tiểu thương, hộ kinh doanh tăng giá bán.

Tại một quán bún bò trên đường Lê Văn Thọ phường An Hội Tây, giá một tô thường tăng từ 40.000 lên 45.000 đồng, tô bắp bò chả ghẹ từ 50.000 lên 55.000 đồng. Chủ quán chia sẻ, thay vì giảm nguyên liệu, họ chọn tăng giá để giữ chất lượng.

Trên thị trường, nhiều loại thực phẩm tươi sống là nguyên liệu đầu vào neo cao. Ghi nhận tại các chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy, cá bớp biển tăng 30% lên 450.000 đồng một kg, tôm sú và tôm thẻ chân trắng tăng thêm 5% đồng, dao động 160.000-280.000 đồng một kg. Các loại cá nuôi như tra, lóc, điêu hồng cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện bán lẻ 90.000-110.000 đồng một kg.

Trong báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, giá cá tra thương phẩm tại ao - nguyên liệu đầu vào cho chế biến cũng lên mức 28.000-33.000 đồng một kg, tăng 20-26% so với cùng kỳ tháng 7 năm ngoái. Mức giá này tiếp tục được dự báo tăng thêm vào nửa cuối năm khi nhu cầu nguyên liệu xuất khẩu và sức mua tăng cao.

Thịt heo cũng trong xu hướng tương tự. Dù giá heo hơi đã hạ nhiệt so với hai tháng trước, giá thịt pha lóc ngoài chợ vẫn ở mức cao, khó giúp hàng quán giảm chi phí.

Cá biển là sản phẩm tăng giá 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Lê Lân

Tác động từ giá cả thể hiện rõ trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước và 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 3,26%, lạm phát cơ bản tăng 3,18%. Nguyên nhân là giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và chi phí điện nước là những yếu tố chính kéo CPI tăng.

Không chỉ giá thực phẩm đầu vào, chi phí điện và nước sinh hoạt cũng gây áp lực lớn. Sáu tháng qua, giá điện bán lẻ bình quân đã hai lần điều chỉnh, hiện ở mức 2.050 đồng một kWh, tăng khoảng 4,5% so với cuối năm ngoái. Giá nước sinh hoạt tại TP HCM từ tháng 1 cũng tăng thêm 400-600 đồng mỗi m3 tùy bậc thang.

Một áp lực khác với các hộ kinh doanh là những quy định mới về thuế gần đây. Từ 1/6, hơn 37.000 hộ kinh doanh ăn uống, khách sạn, bán lẻ... có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm buộc phải dùng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp cơ quan thuế. Người bán còn phải kê khai và nộp VAT, thuế thu nhập cá nhân nếu doanh thu từ 100 triệu đồng mỗi năm. Nhiều chủ quán cho biết với quy định này, lợi nhuận của họ vốn mỏng càng bị bào mòn.

Theo các chủ cửa hàng, nếu giá thực phẩm đảo chiều, giá ăn uống ngoài gia đình khó quay về mức cũ. Tuy nhiên, nếu nguồn cung thịt heo và thủy sản dồi dào hơn từ quý IV, mức tăng có thể chậm lại.