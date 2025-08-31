Hàng quán đua nhau bán bánh, ly nước in hình cờ đỏ sao vàng dịp Lễ 2-9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9, tại TP.HCM nhiều hàng quán tung ra nhiều sản phẩm bánh, nước, quà tặng mang đậm màu sắc cờ Tổ Quốc, để thu hút người tiêu dùng mua sắm.

Chị Thanh Lan, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây, TP.HCM cho biết, từ cuối tháng 8 tới nay, hầu hết các quán cà phê, bánh ngọt tại TP.HCM chị từng sử dụng dịch vụ, đều đua nhau ra mắt nhiều mẫu bánh và ly nước mang đậm sắc đỏ sao vàng của hình lá cờ Tổ Quốc.

“Các sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, tính dân tộc, cũng như thúc đẩy không khí phấn khởi để cả nước hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”- chị Thanh Lan bày tỏ.

Bánh sừng bò- croissant có hình cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thu Hà

Ghi nhận của PV cũng cho thấy, những ngày qua, không khí Tết Độc lập, chào mừng Quốc Khánh 2-9 đang tràn ngập ở các chuỗi cửa hàng, quán cà phê tới các điểm ăn uống, vui chơi tại TP.HCM.

Bánh ngọt in hình cờ đỏ sao vàng thu hút giới trẻ mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Nhiều sản phẩm sáng tạo như ly nước in hình con rồng, in hình các địa điểm lịch sử hay bánh ngọt có hình lá cờ Tổ Quốc… được các hàng quán đua nhau tung ra thị trường.

Bánh ngọt in hình lá cờ Tổ Quốc được bày bán tại một siêu thị ở TP.HCM. Ảnh: H. Quyên

Tại cửa hàng GS25, nhân viên cửa hàng cho biết, các sản phẩm bánh sừng bò, bánh ngọt in hình cờ đỏ sao vàng luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Tương tự, nhiều chuỗi cà phê như Phê La, Highland, Katinat đã nhanh chóng ra mắt các bộ sưu tập ly nước in hình chú bộ đội, hình ảnh con Rồng Việt, các điểm di tích lịch sử, các địa điểm biểu tượng của TP.HCM, Hà Nội… được giới trẻ đón nhận nhiệt tình.

Ly nước in đậm bản sắc dân tộc của chuỗi cà phê Phê La. Ảnh: Phê La

Không chỉ hàng quán, các quầy ăn uống, dịch vụ tại trung tâm thương mại, các đại siêu thị cũng nhanh chóng được lấp đầy với các hình ảnh bánh, nước kỷ niệm dịp 2-9.

Trao đổi với PLO, đại diện siêu thị AEON Việt Nam cho biết, đơn vị này đã tung ra nhiều sản phẩm và hoạt động đặc biệt tại hệ thống Aeon như: ra mắt bộ sushi set “I Love Vietnam”, các loại bánh và đồ uống trang trí theo hình lá cờ Việt Nam, cùng bộ sưu tập sản phẩm lưu niệm như cờ, sticker, cốc và móc khóa in hình quốc kỳ.

AEON Việt Nam dự kiến lượng khách đến các trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị sẽ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Bánh kem kỷ niệm Ngày quốc khánh 2-9 tại AEON Việt Nam. Ảnh: H.Quyên

Trong đó, Hà Nội dự kiến đón lượng lớn du khách về tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Vì thế đơn vị này dự báo nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu sẽ tăng mạnh.