Nhà dịch tễ học nổi tiếng Trung Quốc gợi ý 5 món ăn từ siêu thực phẩm rẻ tiền

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Rau củ rất tốt cho cơ thể, nhưng tuỳ theo từng loại mà chúng có những công dụng khác nhau, cần phải lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.

Chung Nam Sơn là nhà dịch tễ học nổi tiếng nhất Trung Quốc, mặc dù đã 84 tuổi nhưng ông trông rất khoẻ mạnh và cơ thể rắn chắc nhờ chăm tập thể dục thường xuyên. Trong một sự kiện về sức khoẻ, ông đã chia sẻ chế độ ăn của mình và khuyên mọi người nên thường xuyên ăn 10 loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khoẻ đó là bơ, tỏi, rau bina, socola đen, bông cải xanh, chanh, cá hồi, khoai tây, đậu và quả óc chó.

Ông cho biết 10 loại thực phẩm này là những thực phẩm siêu tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng và thể lực, phù hợp để ăn uống thường xuyên. Trong đó, bông cải xanh đặc biệt chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, các loại vitamin A và C rất dồi dào, lượng vitamin C gấp 6 lần cà chua. Lượng chất béo trong bông cải xanh gần như bằng 0. Đối với người đang muốn giảm cân, nó không chỉ giúp no bụng mà còn làm sụt giảm cân nặng tự nhiên. Sau đây là 5 cách chế biến bông cải xanh đơn giản mà lại rất ngon miệng.

Cơm chiên bông cải xanh tôm

Nguyên liệu: Bông cải xanh, tỏi, tôm tươi, hạt tiêu, muối, dầu hào.

Cắt bông cải xanh thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước muối 10 phút, rửa sạch rồi luộc sơ qua sau đó vớt ra để nguội. Tôm lột bỏ vỏ, ướp với một chút hạt tiêu và muối. Cho dầu hào vào chảo, thêm tỏi đập dập, cho tôm vào xào chín. Tiếp tục thêm một chút dầu, cho cơm vào xào trong 1 phút, sau đó đổ bông cải xanh vào xào tiếp, rắc một chút muối và nêm nếm lại gia vị là xong.

Bánh khoai tây bông cải xanh chiên

Nguyên liệu: 1 bông cải xanh, 1 củ cà rốt, 1 củ khoai tây, 1 quả trứng, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng bột mì, 1 muỗng dầu hào, 1/3 muỗng cà phê hạt tiêu.

Bông cải xanh cắt thành miếng nhỏ, ngâm trong nước muối pha loãng rồi đem luộc, nghiền nhỏ. Khoai gọt vỏ, cắt miếng nhỏ rồi hấp chín, nghiền mịn. Cà rốt gọt vỏ, băm nhỏ. Cho tất cả vào một bát lớn, khuấy đều. Phết một lớp dầu mỏng vào chảo chống dính, cho bột vào chiên cháy xém cả 2 mặt là được.

Bông cải xanh xào với ngô non

Nguyên liệu: 9 đọt ngô non, ½ bông cải xanh, 1 củ cà rốt, 1 muỗng cà phê hạt tiêu,1 chút muối.

Ngô cắt làm đôi, cà rốt gọt vỏ cắt nhỏ. Bông cải xanh rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng rồi cho vào nước sôi chần trong 2-3 phút, vớt ra xả dưới nước lạnh rồi để ráo. Ngô và cà rốt cũng chần sơ qua với nước sôi. Phi thơm tỏi, cho tất cả vào xào cùng một lúc, thêm dầu hào, nước tương, gia vị, nêm nếm lại rồi dọn ra đĩa.

Bông cải xanh xào với cà rốt, tôm

Nguyên liệu: 1 bông cải xanh, 1 củ cà rốt, 250 gr tôm tươi, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu nấu ăn, 1 ít hạt tiêu, 1 tép tỏi

Bông cải xanh cắt miếng nhỏ, ngâm trong nước muối. Cà rốt gọt vỏ, cắt lát mỏng. Cho 1 lượng nước thích hợp vào một cái nồi nhỏ, thêm vài giọt dầu sau khi đun sôi, thêm 1 chút muối, sau đó cho bông cải xanh vào và nấu trong 1 phút. Tôm tươi rửa sạch, cắt đầu, bỏ vỏ, rút chỉ, thấm nước bằng giấy ăn rồi ướp với nước tương, nấu rượu và hạt tiêu trong 5 phút. Phi thơm tỏi sau đó đổ tôm và xào cho đến khi chúng chuyển sang màu đỏ thì cho bông cải xanh và cà rốt vào xào tiếp. Tiếp theo cho dầu hào, một ít nước, gia vị vào xào trên lửa lớn trong 1 phút để rau củ hấp thụ gia vị.

Ức gà chiên với bông cải xanh

Nguyên liệu: ½ bông cải xanh, ½ củ cà rốt, 200 gr ức gà, 2 muỗng nước tương, dầu mè, hạt tiêu đen, 1 muỗng dầu hào.

Sau khi gọt vỏ cà rốt, cắt nó thành những lát hình thoi mỏng, cắt bông cải xanh thành miếng nhỏ và ngâm nước muối trong 10 phút.Cắt ức gà thành miếng nhỏ, ướp với gia vị trong 15 phút. Cho 1 giọt dầu và chút muối vào nồi nước sôi, thêm bông cải xanh, cà rốt vào chần sơ qua. Phi thơm tỏi, cho ức gà vào xào chín trước, sau đó cho bông cải xanh và cà rốt vào đảo đều, nêm nếm lại gia vị là xong.

