Khách Tây du lịch Việt Nam 19 lần trong 18 năm, chia sẻ những điểm đến ấn tượng

Ngay từ lần đầu đặt chân đến Việt Nam cách đây 18 năm, Ronan O'Connell gần như đã bị nơi này níu chân. Kể từ đó tới nay, nam du khách người Australia đã quay lại dải đất hình chữ S tới 19 lần.

Với Ronan, Việt Nam không chỉ là điểm đến hàng đầu tại châu Á, mà còn là nơi gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Đây là quốc gia đầu tiên anh chọn để đi du lịch một mình, là nơi anh cầu hôn bạn gái, nơi vợ anh mang thai, nơi anh quyết định trở thành phóng viên du lịch và cũng là nơi anh có những chuyến đi riêng cùng mẹ, anh trai và người cha quá cố.

Trong hành trình gần 2 thập kỷ đó, Ronan đã chứng kiến Việt Nam "thay da đổi thịt" từng ngày.

"Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển, là vùng đất của cơ hội. Trong những chuyến đi gần đây, tôi cảm nhận rất rõ sự chuyển dịch đầy sôi động của Việt Nam trong từng ngóc ngách, trên các con phố,...

Tất cả đều toát lên năng lượng của một đất nước đổi mới", Ronan mô tả.

Anh không nhận mình hiểu hết mọi khía cạnh của quá trình hiện đại hóa. Tuy vậy, có một điều anh luôn cảm nhận rõ là "tinh thần lạc quan hiện diện khắp nơi".

Với Ronan, sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ bầu không khí sôi động. Nơi đây còn hội tụ nhiều yếu tố thu hút du khách như chi phí hợp lý, sự mến khách, an toàn, cảnh quan đa dạng, di tích lịch sử và ẩm thực phong phú.

Mỗi lần trở lại, anh lại thấy đất nước này mới mẻ và hấp dẫn hơn. Bằng trải nghiệm của bản thân, dưới đây là những điểm đến Ronan cho là tuyệt vời nhất mà du khách không nên bỏ lỡ khi có cơ hội ghé thăm Việt Nam.

Lựa chọn đầu tiên của Ronan là vịnh Hạ Long. Du khách có thể đi thuyền qua các làng chài, xuyên qua các hang động, dừng lại để trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời phong phú, đa dạng.

"Buổi sáng hoặc chiều muộn trên vịnh thường để lại nhiều ấn tượng bởi cảnh sắc khó có lời nào để diễn tả. Từ khoang thuyền, du khách có thể quan sát toàn cảnh vùng nước lặng, mặt trời dần thay đổi sắc độ trên mặt biển", Ronan viết.

Trong khi đó, đảo Phú Quốc lại nổi bật với đường bờ biển kéo dài. Bãi Khem, bãi Sao, bãi Ông Lang,... là những bãi tắm mà Ronan cho rằng đẹp nhất trên đảo. Ngoài biển, nơi đây còn có các tổ hợp khu vui chơi, sân golf, các dịch vụ giải trí.

Phú Quốc là điểm đến dễ tiếp cận nhờ rất nhiều chuyến bay nội địa mỗi ngày. Nhiều khu nghỉ dưỡng nằm sát biển, mở cửa quanh năm với nhiều lựa chọn linh hoạt.

Ronan gọi TPHCM là "thiên đường ẩm thực" của Việt Nam. Những con phố tấp nập, những quầy hàng nhỏ, những khu chợ cùng hiện diện trong bức tranh sôi động chung của thành phố này.

Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các món quen thuộc như bánh mì, phở, gỏi cuốn, bánh xèo,... ở khắp nơi.

Ngoài những món ăn, thành phố này cũng gắn với nhiều câu chuyện văn hóa. Chợ Lớn là một trong những nơi như vậy, nơi giao thoa giữa các thế hệ, các nền văn hóa.

Thủ đô Hà Nội lại là điểm đến của truyền thống. Những công trình như Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long, phố cổ hay Cổ Loa đều gợi nhắc về thời kỳ lịch sử vàng son của mảnh đất kinh kỳ. Du khách có thể chọn đi bộ qua những con phố, dừng lại tại các quán cà phê, ghé thăm các di tích.

Ở Đà Nẵng, du khách có thể bắt đầu ngày mới trên bãi biển, di chuyển vào trung tâm thành phố, tận hưởng các dịch vụ mua sắm, ăn uống. Không xa thành phố, những điểm như Bà Nà Hills hay Ngũ Hành Sơn cũng được đánh giá cao.

Cách Đà Nẵng không xa là đô thị cổ Hội An, nơi gắn liền với nhiều gam màu. Ban ngày, ánh sáng chiếu vào các ngôi nhà, làm nổi bật những nét chạm khắc, đường viền trên mái. Buổi tối, khu phố hiện lên với ánh đèn lồng, tạo nên cảnh khác biệt.

Không chỉ dừng lại ở những con phố, Hội An còn có các điểm lân cận để khám phá. Những khu rừng dừa, các xưởng đèn lồng hay những con đường làng bên ngoài khu phố chính cũng là lựa chọn của nhiều người.