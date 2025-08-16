Dịp 2/9, vi vu Hà Nội ghé loạt bảo tàng miễn phí cực hút khách

Theo thông tin từ Bộ, các địa điểm mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Không chỉ miễn phí tham quan, các bảo tàng còn tổ chức nhiều chương trình triển lãm, trưng bày chuyên đề nhằm giới thiệu những lát cắt lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Du khách check-in tại bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội. Ảnh dulich

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ba trưng bày chuyên đề sẽ lần lượt ra mắt công chúng: “80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác” (khai mạc ngày 15/8), “Mùa thu Độc lập” (khai mạc ngày 26/8) và không gian nghệ thuật ngoài trời “Mùa Xuân độc lập” với các tác phẩm tranh sơn dầu khổ lớn (khai mạc dịp 2/9).

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia dự kiến khai mạc chuyên đề “Bình dân học vụ – Thắp sáng tương lai” vào ngày 22/8, tái hiện phong trào xóa mù chữ gắn liền với cuộc cách mạng khai trí đầu thế kỷ XX.

Trong khi đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ giới thiệu hai triển lãm: “Những người con của Tổ quốc” (khai mạc ngày 15/8), tôn vinh hình tượng người chiến sĩ – nghệ sĩ qua các tác phẩm hội họa, và “Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng” (khai mạc ngày 22/8), mang đến góc nhìn mới về sự giao thoa giữa công nghệ và nghệ thuật.

Bảo tàng lịch sử Quốc gia. Ảnh Internet

Cũng trong thời gian này, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chi nhánh TP HCM, triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” sẽ được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, lịch sử tới công chúng phương Nam.