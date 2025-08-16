Tổng kho bí mật của bộ đội Trường Sơn được tái hiện sống động trong hang 7 tầng

Hang chỉ huy nằm tại km12, đường 20 - Quyết Thắng, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (mới). Đây là một hang động tự nhiên ẩn mình dưới khối núi đá vôi trùng điệp của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nơi này được binh trạm 14, binh đoàn 559 cải tạo thành “căn cứ hậu cần chiến lược” có kết cấu kiên cố 7 tầng, với các tên gọi khác như hang N.H, tổng kho N.H hay hang 7 tầng.

Hang chỉ huy. Ảnh: CTV

Trong chiến tranh chống Mỹ, hang chỉ huy được sử dụng làm nơi tập kết, chứa vũ khí, khí tài, hàng hóa… trên đường vận chuyển chi viện cho chiến trường.

Hang chỉ huy được tái hiện như thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Ảnh: CTV

Đây cũng là nơi trú ẩn an toàn, diễn ra các cuộc họp bí mật, quan trọng.

Thuốc men, đạn dược, vũ khí được tái hiện khiến người xem như lạc vào căn cứ hậu cần thời chiến. Ảnh: CTV

Nhằm tái hiện và lưu giữ những ký ức của chiến trường Trường Sơn năm xưa, khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - hang chỉ huy” đã được xây dựng.

Bên trong hang chỉ huy. Ảnh: CTV

Mỗi tầng của hang chỉ huy được bố trí, mô phỏng và tái hiện khung cảnh của tổng kho N.H năm xưa với khu tập trung hàng hóa, đạn dược, khí tài, khu nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ, phòng họp chiến lược…

Tái hiện hình ảnh những người lính mở đường năm xưa. Ảnh: CTV

Khu trưng bày dụng cụ thi công mở đường 20 – Quyết Thắng có các công cụ, phương tiện thi công xây dựng của các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến,...

Khu trưng bày vỏ bom. Ảnh: CTV

Khu hàng hóa hậu cần chiến lược trưng bày các loại hàng hóa, vũ khí, khí tài được vận chuyển qua đường 20 – Quyết Thắng vào tiếp viện cho chiến trường miền Nam.

Mô hình pháo cao xạ 37mm. Ảnh: CTV

Khu trưng bày vỏ bom đạn có các loại vỏ bom mìn, đạn pháo mà quân Mỹ đã trút xuống đường 20 - Quyết Thắng.

Tại nơi trình chiếu thực tế ảo VR360, người ta sử dụng xe Zil131 kết hợp tương tác thực tế ảo để trình chiếu video, tái hiện chân thực và sống động khung cảnh hào hùng trên đường 20 - Quyết Thắng trong những năm chiến tranh.

Một cựu chiến binh bên những hiện vật trong hang. Ảnh: CTV

Nội dung trình chiếu được chia thành các phân đoạn như: "Con đường huyết mạch của chiến trường"; "Tiếng gầm rú của chiến tranh"; "Tái sinh trong hòa bình".

Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Huy Du, một cựu chiến binh cho biết: “Đường Trường Sơn huyền thoại - hang chỉ huy” thực sự là một phương án đầy sáng tạo và thuyết phục để lưu giữ và truyền đạt những giá trị lịch sử vô giá, tái hiện cảnh Trường Sơn chân thực, đa sắc.

Các cựu chiến binh trải nghiệm lái xe mô phỏng. Ảnh: CTV

Điều này không chỉ giúp thế hệ chúng tôi được sống lại với quá khứ, mà còn giúp khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ không đơn giản chỉ là biết, mà còn có thể cảm nhận được về Trường Sơn một cách sâu sắc hơn”.