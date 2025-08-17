Các thành phố có giá taxi đắt và rẻ nhất thế giới

Nghiên cứu của công ty bảo hiểm ChoiceQuote, Anh, phân tích chi phí taxi ở 50 điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Paris, Pháp, dẫn đầu nhóm thành phố có chi phí taxi đắt đỏ, với giá trung bình 39,5 USD cho quãng đường 8 km, đã gồm tip 7,5%.

London, Anh, xếp thứ hai với 38 USD, đã gồm tiền tip 10%. Milan, Italy đứng thứ ba, với 35 USD gồm tip 7,5%. Osaka, Nhật Bản và Amsterdam, Hà Lan, lần lượt đứng thứ tư và năm, đều trên 32 USD cho quãng đường tương tự.

Ở chiều ngược lại, Delhi, Ấn Độ, là thành phố rẻ nhất, chỉ 2,8 USD bao gồm tip 12,5%. Cairo, Ai Cập, đứng thứ hai với 3 USD; Denpasar, Indonesia, xếp thứ ba với 3,3 USD và không bắt buộc tip; Agra (Ấn Độ) và Thượng Hải (Trung Quốc) lần lượt ở vị trí thứ tư và năm.

Taxi trên đường phố nước Pháp. Ảnh: Tunnel Times

Khảo sát cũng cho thấy 86% điểm đến có thói quen nhận tip. Mỹ đứng đầu với mức tip trung bình 17,5%, tiếp theo là Nam Phi 15%. Ấn Độ, Hy Lạp, Mexico phổ biến 12,5%; Ai Cập, Croatia, Anh là 10%; Việt Nam, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Czech, Italy, Đức và Pháp chấp nhận mức tip 7,5%.

Ngoài giá cả, độ an toàn điểm đến cũng là điều du khách quan tâm khi du lịch quốc tế. Khảo sát công bố hồi tháng 8 của công ty lữ hành Riviera Travel, Anh, cho thấy Dubrovnik, Croatia là thành phố an toàn nhất châu Âu, dựa trên mức độ tội phạm hiện tại và tốc độ gia tăng trong 5 năm qua ở mức thấp. Điểm an toàn tổng thể của Dubrovnik là 44,14, với mức tội phạm thấp (8,76 điểm) và tỷ lệ tăng cũng ở mức thấp (35,38 điểm). Ngoài an toàn, thành phố biển này còn hút khách nhờ kiến trúc trung cổ, khu phố cổ đặc trưng và được mệnh danh "Viên ngọc biển Adriatic".

Tallinn, Estonia, đứng thứ hai với 55,81 điểm, nổi tiếng với khu phố cổ và ẩm thực địa phương. Warsaw, Ba Lan, xếp thứ ba với 60,19 điểm, dù mức tăng tội phạm "trung bình" nhưng hiện tại vẫn ở ngưỡng "rất thấp". Điểm càng thấp, mức độ an toàn càng cao.

Prague, CH Czech, ở vị trí thứ tư với 60,88 điểm, hấp dẫn du khách bằng nhà thờ Gothic và các ngọn tháp. Kraków, Ba Lan, đứng thứ 5 với 64,31 điểm, sở hữu quảng trường chợ trung cổ lớn nhất châu Âu và phố cổ được UNESCO công nhận là di sản.

10 thành phố an toàn nhất châu Âu

(Điểm càng thấp mức độ an toàn càng cao)