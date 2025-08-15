Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Lạ miệng món mướp xào quẩy giòn thơm, càng ăn càng cuốn

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Món ăn kết hợp vị ngọt thanh của mướp, vị giòn béo của quẩy và chút cay nhẹ, tạo cảm giác vừa lạ miệng vừa hấp dẫn.

Món ăn này rất lạ miệng.

Món ăn này rất lạ miệng.

Nguyên liệu:

- Mướp: 1 quả

- Quẩy: 1 cái

- Tỏi băm: 20g

- Ớt: 10g

- Muối: 1 thìa cà phê

- Tiêu: 1 thìa cà phê

Cách làm:

Cắt quẩy thành khúc vừa ăn, mướp cắt miếng xéo.

Cắt quẩy thành khúc vừa ăn, mướp cắt miếng xéo.

Làm nóng chảo, rang quẩy đến khi giòn, vớt ra để riêng.

Làm nóng chảo, rang quẩy đến khi giòn, vớt ra để riêng.

Cho chút dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm, thêm mướp vào xào, nêm muối và tiêu, đảo đều đến khi mướp ra nước và mềm (có thể đậy nắp để mướp nhanh chín).

Cho chút dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm, thêm mướp vào xào, nêm muối và tiêu, đảo đều đến khi mướp ra nước và mềm (có thể đậy nắp để mướp nhanh chín).

Thêm ớt và quẩy vào, đảo đều cho thấm gia vị rồi tắt bếp.

Thêm ớt và quẩy vào, đảo đều cho thấm gia vị rồi tắt bếp.

Món ăn lạ miệng với quả bầu vừa giải độc vừa giải nhiệt ngày nóng
Món ăn lạ miệng với quả bầu vừa giải độc vừa giải nhiệt ngày nóng

Nếu bạn chỉ luộc quả bầu thì dưới đây hãy tham khảo cách làm những món ăn lạ miệng với quả bầu vừa giải độc vừa giải nhiệt ngày nóng này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng (Theo Icook) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 13:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN