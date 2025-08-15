Lạ miệng món mướp xào quẩy giòn thơm, càng ăn càng cuốn

Món ăn này rất lạ miệng.

Nguyên liệu:

- Mướp: 1 quả

- Quẩy: 1 cái

- Tỏi băm: 20g

- Ớt: 10g

- Muối: 1 thìa cà phê

- Tiêu: 1 thìa cà phê

Cách làm:

Cắt quẩy thành khúc vừa ăn, mướp cắt miếng xéo.

Làm nóng chảo, rang quẩy đến khi giòn, vớt ra để riêng.

Cho chút dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm, thêm mướp vào xào, nêm muối và tiêu, đảo đều đến khi mướp ra nước và mềm (có thể đậy nắp để mướp nhanh chín).

Thêm ớt và quẩy vào, đảo đều cho thấm gia vị rồi tắt bếp.