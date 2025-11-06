Gan heo xào ớt xanh, món bình dân siêu ngon

Gan heo làm theo cách này ăn rất ngon.

Nguyên liệu:

- 200g gan heo, 1 củ hành tây, ớt xanh, gừng.

- Gia vị: 2 thìa dầu ăn, 2 thìa bột năng, 2 thìa muối, 2 thìa nước tương, 2 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa dầu hào.

Cách làm:

- Rửa sạch hành tây và ớt xanh, thái thành lát mỏng; gừng thái sợi.

- Cho gan heo vào nước sạch ngâm khoảng 10 phút để loại bỏ tiết thừa, sau đó vớt ra để ráo rồi thái thành lát mỏng. Tiếp theo, thêm 2 thìa bột năng vào gan heo, dùng tay trộn đều để ướp.

- Chuẩn bị một bát nhỏ, cho vào đó 2 thìa nước tương, 2 thìa rượu nấu ăn, 1 thìa dầu hào, 1 thìa muối, sau đó thêm nửa bát nước, khuấy đều tạo thành nước sốt.

- Dùng bột năng ướp gan heo giúp thịt mềm mịn, không bị khô và dai. Lưu ý, khi ướp gan, không nên cho muối hay rượu nấu ăn trực tiếp, vì muối khiến gan bị dai, còn rượu dễ cháy khét khi gặp nhiệt độ cao.

- Cho 1 thìa dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho hành tây và ớt xanh vào xào. Thêm 1 thìa muối, đảo đều đến khi hành tây và ớt mềm thì vớt ra để riêng.

- Trong chảo, thêm 1 thìa dầu ăn, đun đến khi nóng già rồi hạ nhỏ lửa, cho gan heo và gừng sợi vào xào đều tay.

- Khi gan bắt đầu chuyển màu, đổ phần nước sốt đã pha sẵn vào, tăng lửa lên đun 2–3 phút cho gan chín đều và ngấm gia vị.

- Cuối cùng, cho hành tây và ớt xanh đã xào vào, đảo đều một lần nữa, sau đó múc ra đĩa.

Hoàn thành.