Muốn xào miến hải sản mềm tơi, không dính, thơm ngon, đừng bỏ qua bí quyết này

Miến xào hải sản là món ăn quen thuộc nhưng để xào miến hải sản có sợi miến mềm tơi, không bết dính và thấm vị thì không phải ai cũng biết.

Chỉ cần một vài mẹo nhỏ trong khâu chuẩn bị và chế biến, bạn hoàn toàn có thể làm ra đĩa miến xào hải sản thơm ngon “bất bại” ngay tại nhà.

Dân Việt giới thiệu công thức xào miến hải sản mềm tơi, không dính như sau:

Nguyên liệu xào miến hải sản:

- Miến dong ngâm nước lạnh 30 phút cắt ngắn

- Tôm hấp chín bóc vỏ

- Mực thái miếng trần qua nước sôi

- Cà rốt bào sợi

- Hành, ngò, giá đỗ rửa sạch

- 1 quả trứng gà

- Xì dầu càng cua, tương ớt, tiêu

Cách xào miến hải sản:

- Phi thơm tỏi cho tôm mực vào xào nêm xíu muối. Đập 1 quả trứng vào khuấy tơi.

- Tiếp theo cho cho cà rốt xào qua, cho miến vào thêm nước sốt xì dầu càng cua và chút tương ớt xào tới khi miến chín mềm tuỳ độ mong muốn cho giá đỗ vào xào chín tái cho hành ngò vào đảo qua là xong.

- Khi ăn lấy rắc thêm tiêu. Thành phẩm miến xào tơi mềm thấm sốt rất ngon.

*Bí quyết giúp miến mềm tơi, không dính:

- Ngâm miến bằng nước lạnh, không dùng nước nóng để tránh bị nhũn.

- Để miến thật ráo trước khi xào.

- Xào nhanh tay, không đảo quá lâu sau khi miến đã chín.

- Nêm nước sốt vừa đủ để miến thấm mà không bị ướt.

Chỉ với những bước đơn giản, bạn đã có ngay một đĩa miến xào mềm tơi, đậm vị, hấp dẫn khó cưỡng ngay tại nhà

Chúc các bạn thành công với cách xào miến hải sản này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Hải thực hiện!