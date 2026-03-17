Mẹo làm sạch đáy nồi, chảo bị cháy khét nhanh chóng

Làm sạch nồi, chảo bị cháy khét

Dùng nước sôi

Cách đơn giản nhất là đổ nước vào nồi hoặc chảo sao cho nước phủ kín khu vực bị cháy. Thêm vài giọt nước rửa chén hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng rồi đặt lên bếp đun sôi. Khi nước sôi, tắt bếp và chờ nguội bớt. Sau đó dùng miếng chà phù hợp với chất liệu nồi, chảo để cọ sạch phần cháy khét.

Sử dụng baking soda

Baking soda là nguyên liệu quen thuộc giúp làm sạch hiệu quả. Bạn có thể rắc một lớp baking soda lên phần đáy bị cháy, thêm chút nước rồi đun nhỏ lửa trong khoảng 15-30 phút. Sau khi hỗn hợp nguội, tiến hành chà sạch.

Ngoài ra, baking soda kết hợp với oxy già cũng có khả năng đánh bật các mảng bám cứng đầu. Trộn hai nguyên liệu này, thoa lên khu vực bị cháy và để khoảng 10 phút trước khi chà mạnh để loại bỏ vết bẩn.

Dùng giấm

Giấm cũng là một chất tẩy rửa tự nhiên hữu hiệu. Hãy cho hỗn hợp giấm và nước vào nồi có vết cháy, đun sôi rồi để nguội trước khi chà rửa.

Một mẹo khác là rắc vôi lên vùng bị cháy, nhỏ thêm vài giọt giấm để tạo hỗn hợp sệt phủ lên bề mặt. Sau khoảng 10 phút, dùng miếng chà để loại bỏ lớp cháy khét.

Dùng nước rửa chén và miếng chà nồi

Đây là cách làm phổ biến nhất. Chỉ cần dùng nước rửa chén kết hợp với miếng chà nồi để cọ sạch phần đáy bị cháy. Tuy nhiên cần chọn loại miếng chà phù hợp để tránh làm trầy bề mặt.

Khoai tây và muối

Một mẹo ít người biết là dùng khoai tây và muối. Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, cắt đôi rồi nhúng mặt cắt vào muối và chà lên bề mặt bị cháy. Trong khoai tây có axit oxalic tự nhiên giúp hòa tan gỉ sét, khi kết hợp với muối sẽ giúp làm bong lớp cháy khét hiệu quả.

Dùng chanh tươi

Chanh cũng có khả năng làm sạch nhờ hàm lượng axit tự nhiên. Cắt chanh thành lát, xếp lên đáy nồi hoặc chảo, thêm một ít nước rồi đun sôi. Khi nước nóng, dùng muỗng di chuyển các lát chanh để làm bong lớp cháy. Với vết bẩn cứng đầu, có thể để hỗn hợp qua đêm trước khi chà rửa.

Chất tẩy rửa nhà bếp chuyên dụng

Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể sử dụng các loại dung dịch tẩy rửa dành riêng cho nhà bếp. Chỉ cần xịt dung dịch lên khu vực bị cháy, chờ vài phút rồi chà sạch. Trước khi sử dụng, nên đọc kỹ hướng dẫn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với chất liệu nồi, chảo.

Chất đánh bóng kim loại

Một số loại dung dịch đánh bóng kim loại cũng có thể giúp loại bỏ lớp cháy khét ở đáy nồi. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm để đảm bảo phù hợp với chất liệu và an toàn khi sử dụng trong nhà bếp.

Dùng amoniac

Amoniac có khả năng tẩy rửa mạnh nhưng cần sử dụng cẩn trọng. Khi thực hiện, nên đeo găng tay và làm việc ở nơi thoáng khí. Chỉ cần dùng một lượng nhỏ amoniac để làm sạch vết cháy. Trường hợp vết bẩn quá cứng đầu, có thể đặt nồi hoặc chảo vào túi kín cùng với hơi amoniac trong khoảng 24 giờ để lớp cháy khét bong ra.

Làm sạch đáy nồi, chảo bị cháy xém

Dùng nước ấm và chất tẩy rửa

Trước tiên, đổ nước ấm vào nồi hoặc chảo có vết cháy xém, thêm vài giọt nước rửa chén rồi khuấy đều. Đặt nồi lên bếp và đun sôi hỗn hợp khoảng 10-15 phút để các mảng cháy bong ra. Sau đó nhấc xuống, để nguội hoàn toàn rồi đổ nước đi. Cuối cùng dùng miếng bọt biển hoặc miếng chà nồi để làm sạch phần cặn còn sót lại.

Kết hợp giấm và baking soda

Đổ nước vào nồi sao cho phủ kín vết cháy, thêm khoảng một chén giấm rồi đun sôi trong khoảng 10 phút. Khi hỗn hợp nguội bớt, rắc thêm hai muỗng baking soda. Phản ứng giữa giấm và baking soda sẽ tạo bọt, giúp làm mềm và tách lớp cháy xém khỏi bề mặt nồi. Sau đó chỉ cần chà lại bằng miếng rửa chén là có thể làm sạch.