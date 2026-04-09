Làm heo quay 'ba không' bằng nồi chiên không dầu: bì nổ giòn rụm, thịt mềm ẩm

Thịt heo giòn bì là món ăn quen thuộc nhưng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt trong mâm cơm Việt. Lớp bì nổ giòn rụm, phần thịt bên trong mềm ngọt, đậm đà gia vị tạo nên sự đối lập về kết cấu và hương vị. Dù không quá cầu kỳ, để làm được miếng thịt giòn bì hoàn hảo lại đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng công đoạn.

Cách làm phổ biến là xăm kỹ phần bì, chà giấm để tạo độ khô và giúp da dễ nổ, sau đó dùng máy sấy làm khô bề mặt trước khi chế biến để đạt độ giòn rụm. Tuy nhiên, nhiều người thừa nhận họ từng thử làm tại nhà nhưng thất bại. Phần bì khó nổ giòn như ý, thịt dễ bị khô hoặc không thấm gia vị.

Trần Phương Thùy, sống ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), bày cách làm món thịt quay giòn bì "ba không": Không xăm bì - Không dấm - Không dùng máy sấy, thu hút sự quan tâm của các thành viên hội yêu bếp. Thùy cho biết: "Cách này vừa nhanh gọn, dễ làm, tỷ lệ thành công cao. Thành phẩm bì giòn, thịt mềm mọng, đậm vị".

Thịt ba chỉ mua về sau khi rửa sạch, cắt thành miếng bản to, kích thước khoảng 12x15 cm. Đầu tiên, cho nước vào chảo, đặt miếng thịt vào sao cho phần bì tiếp xúc với đáy chảo, luộc khoảng 8 phút đến khi bì có màu trong. Lúc này, nếu muốn thịt đậm đà hơn, có thể trộn hỗn hợp gia vị gồm bột hành, bột tỏi hoặc hành tỏi khô, ngũ vị hương, dầu hào, nước mắm rồi ướp vào phần thịt. Lưu ý không ướp vào bì.

Bọc miếng thịt bằng giấy bạc, để hở phần bì.

Cho thịt vào nồi chiên, đặt phần bì hướng lên. Đặt chế độ quay trong 20 phút ở mức nhiệt 120 độ C cho bì khô.

Sau đó, phủ một lớp muối hạt to lên mặt bì rồi tiếp tục quay ở 230 độ C trong 20 phút.

Sau 20 phút, gạt bỏ hết lớp muối đã khô trên bì.

Tiếp tục cho vào nồi chiên nướng ở 230 độ C trong 20 phút. Sau thời gian này, món thịt quay sẽ có phần bì giòn rụm tan ngay trong miệng, còn phần thịt bên trong thì mềm mọng, đậm đà.

Do phần da giòn nên việc thái thịt thành những lát mỏng khá dễ. Phương Thùy gợi ý món ăn có thể cuốn cùng bún, rau sống và các loại củ quả thái sợi như dứa, cà rốt, xoài xanh, dưa chuột, chấm cùng mắm nêm hoặc nước chấm chua ngọt là "chuẩn bài".