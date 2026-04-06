Luộc vịt bao nhiêu phút thì ngon, không bị hôi?

Luộc vịt bao nhiêu phút thì ngon?

Vịt luộc là món ăn bình dân được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Tuy nhiên, để luộc vịt ngon cần một số bí quyết.

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, khi nước sủi tăm (nóng già) thì cho vịt vào luộc, thêm chút rượu trắng; lúc nước sôi trở lại thì hạ lửa nhỏ để thịt chín đều.

Tùy theo kích thước mỗi con vịt to hay nhỏ mà điều chỉnh thời gian luộc khác nhau, thông thường luộc vịt tốn khoảng 18-20 phút. Sau đó, người ta tắt bếp, để nguyên vịt luộc trong nồi thêm chừng 10-12 phút rồi vớt ra, chờ nguội là có thể thưởng thức.

Việc ngâm vịt trong nước luộc vừa giúp vịt không bị đỏ xương, thịt lại mềm mọng, ngọt nước hơn. Cuối cùng, bạn vớt thịt ra để nguội bớt.

Vịt luộc là món ăn bình dân dễ chế biến, hương vị hấp dẫn. Ảnh: An An

Cách luộc thịt vịt không bị hôi

Là nguyên liệu chế biến món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt nhưng thịt vịt vẫn khiến nhiều người e ngại vì loại thực phẩm này có mùi hôi đặc trưng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc tuyến dầu của vịt phát triển khá mạnh và do chúng thường xuyên bơi lội dưới nước nên ít nhiều có mùi khó chịu.

Dưới đây là một số kinh nghiệm để luộc thịt vịt không bị hôi:

Nhổ lông đúng cách: Theo kinh nghiệm dân gian, việc nhổ lông đúng cách là yếu tố quan trọng để giảm mùi hôi của vịt khi chế biến.

Cách làm là đun sôi nồi nước, thêm ít vôi hoặc lá khế, rồi cho vịt đã cắt tiết nhúng ngập vào nước, sau đó nhanh tay miết nhổ hết lông và lông tơ. Nếu thấy các lỗ chân lông của vịt có chất lỏng màu đen thì nên nặn ra hết, rửa sạch.

Dùng nguyên liệu tự nhiên: Để khử mùi hôi của vịt, có thể sử dụng một số nguyên liệu, gia vị quen thuộc như muối hạt, chanh hoặc giấm, rượu và gừng đập dập, đem chà xát khắp bề mặt vịt (sau khi làm sạch lông) cả trong và ngoài, nhất là các vị trí khuất như cánh, má đùi.

Chờ chừng 15-20 phút cho mùi hôi giảm bớt thì đem rửa vịt với nước sạch vài lần. Cách làm này có thể giúp khử tới 80% mùi hôi của vịt.

Cắt bỏ phao câu: Được xem là ''thủ phạm'' chính gây ra mùi hôi khó chịu ở các loài gia cầm như gà, ngan, vịt, phần phao câu của chúng nên được loại bỏ trong quá trình sơ chế. Đây cũng là bộ phận tập trung tuyến dịch bạch huyết, có thể chứa siêu vi trùng, vi khuẩn gây bệnh…

Vì thế, việc cắt bỏ phao câu vừa giúp thực phẩm bớt mùi hôi khó chịu, vừa đảm bảo an toàn.

Luộc vịt đúng cách: Nếu như gà thường được luộc ngay với nước lạnh do da mềm, mỏng, dễ rách thì ngan, vịt được luộc khi nước nóng già. Nước luộc vịt cũng được cho thêm gừng đập dập, chút mắm hoặc muối để thịt thơm và đậm vị hơn.

Khi nước sôi trở lại, người ta giảm nhỏ lửa, đun liu riu, tùy trọng lượng từng con mà điều chỉnh thời gian luộc cho hợp lý.

Bạn có thể kiểm tra xem vịt đã chín hay chưa bằng cách xiên đầu đũa vào thịt vịt, nếu không thấy nước đỏ chảy ra là đã chín. Nếu mua phải vịt già, thịt dai, bạn tắt bếp xong không vớt ra ngay mà cứ để om trong nồi cho tới khi nguội.

Lưu ý

Vì thịt vịt mang tính hàn nên khi ăn cần kết hợp với nước chấm có các gia vị nóng ấm như gừng, ớt để cân bằng âm dương.