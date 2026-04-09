Hoa giấy nhuộm hồng đường ven biển đẹp nhất TP.HCM

Những ngày đầu tháng 4, các tuyến đường ven biển tại khu vực Vũng Tàu (TP.HCM) khoác lên mình sắc hồng rực rỡ của hoa giấy, tạo nên cảnh quan ấn tượng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc các tuyến đường hướng ra biển như Hạ Long, Thùy Vân, Võ Nguyên Giáp hay trục 3/2 (phường Phước Thắng), những giàn hoa giấy đồng loạt bung nở, phủ kín dải phân cách và vỉa hè. Các cụm hoa được trồng bài bản, tạo thành những “con đường hoa” kéo dài, mang lại diện mạo tươi mới cho đô thị biển.

Đây là các trục giao thông quan trọng trung tâm biển Vũng Tàu. Việc trồng đồng bộ hoa giấy không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo điểm nhấn gây ấn tượng với du khách khi vừa đặt chân đến.

Theo người dân địa phương, thời điểm đầu tháng 4 là lúc hoa giấy nở rộ nhất trong năm. Những chùm hoa hồng phủ kín tán cây, đan xen với nền trời xanh và màu biển, tạo nên khung cảnh nổi bật, dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Tại đường Hạ Long, ngoài các giàn hoa thấp còn xuất hiện nhiều cây hoa giấy cổ thụ cao khoảng 5 - 6m, có tuổi đời hơn 10 năm. Các tán cây phát triển xum xuê, phủ rộng, góp phần “nhuộm hồng” cả tuyến đường ven núi - nơi một bên là sườn núi, một bên là biển.

Với lợi thế địa hình đặc trưng, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến chụp ảnh. Người dân địa phương cho biết, vào những ngày nắng nóng, khu vực dưới các giàn hoa giấy ven biển thường xuyên đông người đến nghỉ chân, ngắm cảnh.

Không chỉ khu vực ven biển, tuyến đường 3/2 cũng nổi bật với hàng hoa giấy trải dài hơn 10km. Các cây được chăm sóc kỹ lưỡng, tạo tán tròn đều, dày như những khối cầu tự nhiên. Phần tán gần như được bao phủ bởi sắc hoa hồng, kết hợp với thảm cỏ và cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị xanh - sạch - đẹp.

Dưới cái nắng đặc trưng của tháng 4, sắc hồng của hoa giấy càng trở nên nổi bật trên tuyến đường 3/2. Các hàng cây có kích thước đồng đều, thể hiện sự đầu tư và chăm sóc công phu của lực lượng cây xanh đô thị.

Theo ghi nhận, để duy trì vẻ đẹp này, các đơn vị chức năng thường xuyên thực hiện tưới nước, cắt tỉa, tạo tán nhằm đảm bảo hoa phát triển ổn định, nở đều và giữ được mỹ quan lâu dài.

Không chỉ riêng khu vực trung tâm Vũng Tàu, nhiều địa phương thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây như Bà Rịa, Long Hải, Phước Hải… cũng đang chú trọng nâng cấp hạ tầng, cải thiện cảnh quan, trong đó có việc trồng hoa giấy và cây xanh nhằm tăng sức hút du lịch.

Những tuyến đường rợp sắc hoa giấy không chỉ góp phần làm đẹp đô thị mà còn trở thành điểm nhấn đặc trưng của phố biển.