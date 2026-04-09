Loại rau dại được mệnh danh là "cỏ làm sạch ruột", thanh nhiệt, giải độc, trộn tỏi giòn ngọt, ngon miệng

Hàng năm vào thời điểm này, bạn có thể thấy từng nắm cỏ chân vịt mọc dọc theo rìa cánh đồng, trong các luống rau và bên cạnh các con mương.

Trước đây, thế hệ lớn tuổi của chúng ta thường dùng nó làm thức ăn cho lợn, nhưng họ không hề biết rằng khi chần qua nước sôi và làm rau trộn, nó rất giòn ngọt, ngon miệng.

Loại rau này là cỏ chân vịt (Stellaria media) hay còn gọi là cỏ sao, thuộc họ Caryophyllaceae. Đây là một loại cây thân thảo sống hai năm. Thân và cành mảnh, bò sát mặt đất ở gốc và được bao phủ bởi một hàng lông mềm dọc theo thân. Thường mọc dại vào mùa xuân/thu tại các vườn, đất ẩm.

Cỏ chân vịt là một loại cỏ dại phổ biến ở các cánh đồng và dọc theo đường sá. Nó mọc khắp nơi ở vùng nông thôn và có khả năng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

Nó thường mọc thành từng mảng lớn và là một loại cỏ dại lan tràn mạnh, thường ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Nông dân thường nhổ bỏ loại rau dại này vì coi nó là "sâu bệnh".

Ai ngờ rằng loại cỏ từng rất phổ biến trong máng ăn của lợn lại xuất hiện trên bàn ăn của con người như một món ăn ngon. Hãy thưởng thức hương thơm ngào ngạt của nó trong nước dùng lẩu; xào nhanh với dầu nóng và gia vị; hoặc xào trong món salad lạnh để có vị tươi mát.

Hương vị của loại rau này rất tươi mát, hơi giống cỏ hoặc râu ngô.

Loại ray này tưởng chừng như không có gì đặc biệt này lại có thể thể hiện sức hấp dẫn độc đáo của nó. Những ai đã chán những bữa ăn nặng nề, nhiều thịt chắc chắn nên thử món này.

Loại rau dại này có hoa như ngôi sao nên còn gọi là cỏ sao

Đối với những phụ nữ yêu thích làm đẹp, rau chân vịt giống như một món quà quý giá từ thiên nhiên. Hàm lượng calo thấp và chất xơ cao khiến loại rau này trở thành một thành phần tuyệt vời cho việc giảm cân.

Ngoài việc được dùng làm thực phẩm, cỏ chân vịt còn có giá trị y học đáng kể. Trong thời kỳ nguồn lực y tế hạn chế, nó thường rất hữu ích cho các bệnh nhẹ.

Loại rau dại này mọc lan tràn như cỏ ở các nơi ẩm ướt

Ví dụ, nếu ai đó vô tình bị liềm cứa vào tay khi thu gom thức ăn cho lợn, việc nghiền nát rau dền và đắp lên vùng bị thương có thể dùng như một loại băng tạm thời.

Đặc biệt đối với những người bị táo bón, rau dền có thể là một trợ thủ đắc lực trong việc cải thiện chức năng ruột; ở một số nơi, nó được gọi là "cỏ làm sạch ruột", giúp họ lấy lại trạng thái thư giãn và thoải mái trong cuộc sống.

Loại rau dại này có vị ngọt, dịu, tính trung tính và không độc hại. Nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm sưng. Nó cũng có một số tác dụng đối với viêm phổi, kiết lỵ, cao huyết áp, kinh nguyệt không đều, nhọt và trĩ.

Món ăn gợi ý: Salad cỏ chân vịt

Nguyên liệu:

- Cỏ chân vịt, 5 tép tỏi, 3 quả ớt đỏ nhỏ (bỏ qua nếu không thích ăn cay), 2 muỗng canh giấm,

- 1 muỗng canh nước tương nhạt, một chút muối, 1/2 muỗng canh đường để nêm, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh dầu ớt, một ít dầu ăn (để chần).

Cách làm:

- Tìm một cái bát lớn, cho rau dại vào, thêm một thìa muối, đổ nước sạch vào và ngâm trong 10 phút. Sau khi ngâm, rửa lại nhiều lần với nước chảy 3-4 lần cho đến khi nước trong, sau đó để ráo và để sang một bên.

- Sau khi nước trong nồi sôi, cho một ít muối và vài giọt dầu ăn vào, rồi đổ cỏ chân vịt vào. Nhanh chóng đảo vài lần bằng đũa để rau chín đều.

Chần trong 15-20 giây, cho đến khi rau chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh tươi và thân mềm đi một chút. Ngay lập tức tắt bếp, vớt rau ra và làm nguội trong nước lạnh.

- Nghiền nát tỏi và băm nhỏ; thái ớt thành khoanh (bỏ qua bước này nếu bạn không thích ăn cay). Trong một bát nhỏ, trộn tỏi băm, ớt, 2 muỗng canh giấm balsamic, 1 muỗng canh nước tương nhạt, một nhúm muối và nửa muỗng canh đường. Trộn đều.

- Trong một chảo riêng, đun nóng một muỗng dầu ăn cho đến khi đạt khoảng 70% điểm bốc khói (hơi bốc khói). Đổ dầu nóng trực tiếp vào hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị để giải phóng hương thơm của tỏi và ớt. Sau đó, thêm 1 muỗng canh dầu mè và 1 muỗng canh dầu ớt, rồi trộn đều. Nước sốt đa năng của bạn đã sẵn sàng.

- Cho cỏ chân vịt đã vắt khô vào một bát lớn, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và trộn đều bằng đũa sao cho mỗi cọng cỏ ngỗng đều được phủ đều nước sốt.

Rau trộn có màu xanh mướt hấp dẫn. Lấy một miếng cho vào miệng. Nó giòn, mềm và mọng nước, với hương thơm tươi mát của cỏ, sau đó được phủ lên bởi hương thơm của tỏi, giấm và dầu ớt. Một miếng cắn thôi cũng đã thấy vô cùng sảng khoái.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Không nên chần quá lâu! Nếu chần quá 30 giây, rau sẽ bị mềm và mất đi độ giòn, mềm mại. 15-20 giây là vừa đủ, chỉ cần chần đến khi rau chín tới.

- Phải làm nguội! Đây là chìa khóa để giữ được độ giòn của cỏ chân vịt. Làm nguội sẽ giúp loại rau này săn chắc hơn và ngăn ngừa tình trạng mềm nhũn.

- Gia vị có thể điều chỉnh linh hoạt: thêm giấm nếu thích chua, thêm dầu ớt nếu thích cay, và thêm một chút dầu mắc khán nếu thích tê lưỡi. Tùy theo khẩu vị.

- Hãy nhớ chọn những cây cỏ chân vịt non! Thân rau già cứng và dai, vị cũng tệ hơn nhiều. Khi hái, chỉ cần ngắt phần ngọn non, khoảng 3-5 cm tính từ ngọn.

Món salad cỏ chân vịt này rất dễ làm, hầu như không tốn kém, nhưng lại tràn đầy hương vị của mùa xuân.