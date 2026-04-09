Những ngày qua, tại bờ hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, mặt trời lặn "ôm trọn" tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen – tượng Phật cao nhất châu Á. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Triều đã mất nhiều ngày khảo sát, chọn điểm đứng và canh thời gian, đồng thời theo dõi độ ẩm, lượng mây và thời điểm mặt trời lặn qua ứng dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có mặt trời "ôm trọn" tượng Phật Bà trên núi Bà Đen của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Triều:

Mặt trời lặn “ôm trọn” tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: HẢI TRIỀU

Để có được bức ảnh, Triều mất nhiều ngày khảo sát, chọn điểm đứng và canh thời gian, đồng thời theo dõi độ ẩm, lượng mây và thời điểm mặt trời lặn qua ứng dụng điện thoại. Anh cho biết, yếu tố quyết định vẫn là sự kiên nhẫn, chờ đúng khoảnh khắc hiếm có. Ảnh: HẢI TRIỀU

Tượng Phật Bà nằm trong vùng tối, trong khi mặt trời sáng rực, tạo hiệu ứng tương phản mạnh. Ảnh: HẢI TRIỀU

Trước đó, anh nhiều lần ghi lại cảnh hoàng hôn và lên đèn tại núi Bà Đen, thử nghiệm nhiều góc chụp, kể cả flycam. Lần này, anh di chuyển ra hồ Dầu Tiếng để tìm góc nhìn gần hơn về phía núi.

Sau khi đăng tải, bức ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, vượt ngoài dự đoán của nhiếp ảnh gia. Ảnh: HẢI TRIỀU

Núi Bà Đen cao 986 m, được mệnh danh là “Đệ nhất thiên sơn” của Nam Bộ. Ảnh: HẢI TRIỀU

Nơi đây nổi tiếng với các hiện tượng mây hiếm gặp và là điểm du lịch thu hút du khách tham quan, trải nghiệm lễ hội, văn hóa và ẩm thực địa phương. Ảnh: HẢI TRIỀU

Hàng ngàn Phật tử và du khách chiêm bái tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni dát vàng 24k trên núi Bà Đen. Ảnh: HẢI TRIỀU

Núi Bà Đen sừng sững giữa mây trắng, khung cảnh hùng vĩ giữa thiên nhiên Nam Bộ. Ảnh: HẢI TRIỀU

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cao 7,2 m, dát vàng 24k, tỏa sắc vàng rực rỡ trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: HẢI TRIỀU

Hoạt động leo núi được mở lại từ ngày 12-12-2025 theo tuyến Cột Điện – Chùa Bà, song Ban Quản lý Khu du lịch vẫn cảnh báo du khách cẩn trọng, tránh trượt ngã hoặc đi sai tuyến. Ảnh: HẢI TRIỀU