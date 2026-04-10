Ngắm công viên đá nghìn hình thù ở ven biển Ninh Thuận

Công viên đá Ninh Thuận nằm trong quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), cách phường Phan Rang khoảng 30 km về phía đông. Công viên mang đến sự khác biệt trong trải nghiệm nhờ những phiến đá lớn nhỏ cheo leo trên mặt biển, giữa nắng gió của vùng Nam Trung Bộ.

Theo Cổng thông tin Vườn Quốc gia Núi Chúa, công viên đá thuộc hệ sinh thái rừng lùn trên núi đá, được bao bọc bởi các loại thực vật có khả năng chịu hạn trong điều kiện khí hậu quanh năm khô nóng. Công viên có diện tích khoảng 3 ha, được phát hiện khoảng năm 2013 nhưng năm 2022 mới bắt đầu khai thác du lịch.

Đến công viên đá dịp cuối tháng 3, blogger du lịch Bùi Ngọc Công cho biết đã tham quan Ninh Thuận trước đây nhưng chưa có dịp ghé thăm điểm đến trên.

"Đợt này quay lại tôi phải đi ngay để không còn thấy tiếc", Công nói.

Anh nói từng đi nhiều bãi đá ở Việt Nam nhưng hiếm nơi nào có vẻ đẹp hoang sơ và rộng lớn như vậy.

"Hàng loạt tảng đá với đủ mọi hình thù, kích thước, nằm giữa không gian biển xanh, đứng từ góc nào chụp cũng "mê", anh nói.

Các khối đá trong công viên được hình thành tự nhiên, nhiều tảng xếp chồng lên nhau, dưới tác động của thiên nhiên qua hàng triệu năm, tạo thành những hình thù dễ liên tưởng đến chim, cá mập, voi, bình trà, ghế ngồi...

Những mỏm đá hướng ra phía biển, hình thù độc lạ là địa điểm check in yêu thích của du khách.

Khách tham quan trải nghiệm khu vực này nên đi giày thể thao hoặc những đôi giày có độ bám dính tốt để hạn chế trơn trượt khi di chuyển, đặc biệt khi leo các tảng đá lớn gồ ghề. Ngoài ra, du khách cần chuẩn bị trang phục bảo hộ và kem chống nắng.

Thời tiết Ninh Thuận khắc nghiệt, nắng nóng và khô, địa hình quanh khu công viên đá chủ yếu là các sa mạc nhỏ. Dù vậy du khách vẫn có thể tìm thấy những cây hoa nở giữa đồi cát.

Anh Công cho hay đây là một trong những nơi đáng đi nhất khi tới Ninh Thuận.

"Tuy không có nhiều hoạt động nhưng chọn một tảng đá ngồi ngắm biển xanh, nghe sóng vỗ rì rào, quan sát đoàn thuyền đánh cá qua lại, là đủ chữa lành".

Du khách có thể đến công viên đá vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, phù hợp nhất nên từ khoảng 15h trở đi.

"Buổi sáng tầm 8h rất nắng, nên đi sớm hơn, kết hợp ngắm bình minh sẽ trọn vẹn hơn".

Ở công viên có dịch vụ cắm trại qua đêm, chờ ngắm bình minh sớm hôm sau. Bên cạnh công viên đá, du khách cũng có thể trải nghiệm các địa điểm khác trong quần thể Vườn Quốc gia Núi Chúa như Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy hay suối Lồ Ồ trong một ngày.

Để đến vườn, du khách di chuyển từ phường Phan Rang đến gần cổng chào xã Vĩnh Hải, đối diện là đường vào công viên đá.

Khách có thể đi xe máy vào tận nơi, ôtô phải gửi bên ngoài và đi bộ khoảng 600 m. Đường vào công viên đá tuy không khó đi nhưng dễ bị lạc, nên hỏi người dân địa phương hoặc thuê hướng dẫn viên đi cùng. Nếu không muốn đi bộ, khách có thể chọn xe ôm giá 25.000 đồng một lượt. Vé vào công viên có giá 40.000 đồng mỗi người.