3 loại cá "tốt hơn cả cá hồi", ở chợ Việt vừa nhiều vừa rẻ nhất cái số 1

Ăn cá thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, chủ yếu là nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào, giúp bảo vệ tim mạch và chức năng não bộ.

Ngoài ra, cá còn bổ sung protein, vitamin D, và các khoáng chất quan trọng, góp phần cải thiện sức khỏe xương khớp, thị lực, giấc ngủ, và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như tiểu đường, đột quỵ...

Ảnh minh họa

Trên thế giới có rất nhiều loại cá ngon tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Food, 3 loài cá được đánh bắt tự nhiên là cá thu, cá trích và nhóm cá cơm thậm chí vượt qua cả cá hồi về các dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Các loài cá nói trên và cả cá hồi đều thuộc nhóm cá dầu (oliy fish, thường gọi là cá béo), nhưng cá hồi lại thường được nuôi chứ không phải đánh bắt tự nhiên.

Cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao, được ca ngợi bởi giàu omega-3 giúp ngừa tim mạch, đột quỵ... và nhiều dưỡng chất tốt khác, nên thậm chí các loại cá dầu "bình dân" được đánh bắt để làm thức ăn cho nó..

Thế nhưng trong nghiên cứu, TS David Willer từ Đại học Cambride và các cộng sự từ Đại học Stirling và Đại học Aberdeen (Anh) phát hiện ra rằng 6 chất dinh dưỡng quan trọng trong cá hồi thấp hơn đáng kể so với các loài cá dầu bình dân khác. Điều này không chỉ do bản chất của loài, mà còn do việc chúng được nuôi.

Lượng canxi trong một miếng cá nuôi tự nhiên cao hơn 5 lần so với một miếng cá hồi cùng trọng lượng; i-ốt cao hơn 4 lần; sắt, omega-3, vitamin B12 và vitamin A cao hơn 1,5 lần. Cho dù hàm lượng selen và kẽm ở cá hồi cao hơn, nhưng dường như không bù đắp được 6 chất bị thiệt hại nói trên. Vì vậy, sẽ thật sai lầm khi bạn "chê" các loại cá biển bình dân hơn như cá thu, cá trích và nhóm cá cơm.

Ăn cá thường xuyên rất tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Nhắc đến cá cơm ắt hẳn ai cũng biết bởi đây là loại cá quen thuộc ngoài chợ. Loại cá này được biết đến là nguồn nguyên liệu ngon, độ đạm cao, phù hợp để chế biến nước mắm. Còn về dinh dưỡng, dù kích thước nhỏ nhưng so với các loại cá biển khác thì cá cơm có nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Ngoài sắt và canxi, hàm lượng vitamin B3 trong cá cơm có tác dụng tốt cho tim mạch và xương, tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều người thích ăn cá cơm còn vì vị ngon của nó.

Mẹo chọn cá tươi ngon, không phải ai cũng biết

Hàm lượng dinh dưỡng trong cá tỉ lệ thuận với độ tươi của cá. Cá càng tươi thì càng giữ được dinh dưỡng vốn có, ngược lại cá ươn thì hàm lượng chất dinh dưỡng giảm đi đáng kể. Đặc biệt có những loại cá mà nếu bạn ăn phải cá ươn, cá ôi còn có thể gây dị ứng, ngộ độc, có hại cho sức khoẻ. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận khi chọn cá.

Quan sát mang cá

Cá tươi sẽ có mang cá màu đỏ tươi và còn chất nhớt. Vì vậy, để lựa được cá ngon, đừng ngại bẩn tay, mạnh dạn vạch mang cá ra xem màu của chúng. Thịt cá tươi sẽ rất ngọt và dai. Bạn không nên mua cá có mang màu hồng nhạt, trắng bệch hoặc chuyển sang màu đen.

Quan sát mắt cá

Một con cá tươi, ngon thì mắt cá còn sáng, không có màu đục, giác mạc của cá còn đàn hồi, co giãn tốt và mắt lồi lên. Nếu mắt cá lờ đờ rồi và bị đục đi, không còn linh hoạt nữa, đặc biệt là khi mắt đã lõm xuống, có mùi hôi hay nhớt bị chảy ra do bị tổn thương thì là cá đã không còn tươi nữa.

Chọn cá qua mùi

Bạn nên tinh ý nghe mùi để nhận biết được sự khác biệt giữa mùi tanh và hôi. Cá tươi ngon sẽ có mùi tanh đặc trưng; còn cá ươn lại có mùi hôi khó chịu.

Quan sát bụng cá

Một cách khác để chọn cá là hãy quan sát bụng của chúng. Cá tươi ngon sẽ có phần bụng không bị lồi ra bên ngoài, màu sắc tươi sáng. Nếu bụng cá bị phình to ra, tím đen hay sẫm màu thì đó là cá ươn.

Quan sát vảy cá

Nếu vảy chưa bị tróc, màu sáng và còn độ bám chắc vào mình cá thì là cá tươi, ngon. Nếu vảy cá tróc ra hay có màu sắc đục thì không nên mua, vì nó đã bị ươn.