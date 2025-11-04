Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

Rau bí hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp

Rau bí là món ăn bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.

Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp. Nhờ chứa nhiều chất xơ, rau bí hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như trĩ hay viêm túi thừa đại tràng. Chất xơ cũng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư đại tràng.

Một số món ngon từ rau bí

Rau bí luộc: Nhặt và rửa sạch rau, cắt khúc 4-5 cm. Đun sôi nước với chút muối, cho rau vào luộc và đảo đều, tránh đậy nắp để rau giữ màu xanh. Khi rau chín, vớt ra ngâm nước lạnh để giữ độ giòn. Rau bí luộc có thể chấm cùng nước mắm ớt, nước tương hay kho quẹt tùy khẩu vị.

Rau bí xào thịt bò: Thịt bò thái mỏng, ướp gia vị vừa miệng. Phi tỏi thơm, cho thịt bò vào xào nhanh tay rồi trút ra đĩa. Tiếp tục xào rau bí, khi gần chín thì cho thịt bò trở lại chảo, nêm nếm vừa ăn. Món rau bí xào thịt bò vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, giúp bữa ăn thêm đậm đà.

Rau bí xào tỏi: Rau bí nhặt bỏ xơ, cho vào nồi nước sôi chần qua cùng vài hạt muối để rau xanh. Vớt rau ra rổ và xả qua nước lạnh, tỏi bóc vỏ đem cắt lát và phi thơm nửa phần tỏi đó. Tiếp tục cho bí vào xào và nêm gia vị hơi nhạt một chút. Khi rau chuẩn bị chín mềm thì cho nốt ít tỏi còn lại vào, thêm dầu hào để món ăn trông bắt mắt hơn. Rau bí xào ngon sẽ có cọng rau rất giòn, lá mềm thấm gia vị và rau xanh.

Rau bí xào tôm: Rau bí nhặt và rửa sạch với nước. Sau đó vò nhẹ cho rau có độ mềm mà vẫn giòn. Tôm rửa sạch, bóc vỏ, khứa lưng để bỏ chỉ đen, đem ướp với một chút hạt nêm, mì chính. Hành khô, tỏi bóc vỏ, đập dập. Cho một ít dầu ăn, hành khô vào phi thơm. Cho tôm vào đảo đều. Khi tôm chín, săn vào xúc ra đĩa riêng. Cho hành khô, tỏi còn lại vào phi thơm. Cho rau bí vào đảo đều, cho hạt nêm, mì chính cho vừa ăn. Khi rau chín cho tôm vào đảo thêm khoảng 2 phút là được.

Rau bí xào thịt: Thịt bò thái mỏng ướp qua xì dầu. Đun nóng dầu ăn trong chảo rồi cho tỏi vào phi thơm, sau đó cho thịt bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Khi thịt tái thì thả rau vào xào, hất chảo để bắt lửa, món xào khi bén chút lửa sẽ tạo mùi thơm rất đặc trưng. Cho thêm chút tương ớt và tắt bếp. Không nên xào quá lâu rau sẽ ra nước và ăn không ngon.

Rau bí nấu giò sống: Rau bí tước bỏ xơ rửa sạch, cọng bí bẻ khoảng 3cm. Giò sống trộn đều cho thêm chút hạt nêm. Đun sôi nước cho 1 ít dầu ăn vào nồi nước. Giò sống viên tròn miếng vừa ăn thả vào nồi nước đun chín. Sau đó mới cho rau bí, tỏi đã băm nhỏ vào đun tiếp đến khi rau chín thì cho hạt nêm vừa ăn.

Rau bí xào hến: Hến mua về ngâm vào nước có cắt vài lát ớt để hến nhả sạch cát. Sau đó rửa sạch vỏ với nước. Đun sôi nồi nước với một chút muối, cho hến vào, dùng đũa khuấy đều đến khi ruột hến tróc khỏi vỏ. Gạn nước luộc hến ra bát to, để cho lắng cặn. Đãi bỏ vỏ hến, lấy phần ruột. Ngọn bí nhặt rửa sạch, để ráo. Hành, gừng, tỏi bóc bỏ vỏ rồi đem băm nhỏ. Thì là nhặt rửa sạch, thái nhỏ. Phi thơm 1/2 chỗ hành, gừng, tỏi rồi cho ruột hến (hoặc don) vào xào thơm với chút mắm cho thơm. Phi thơm 1/2 chỗ hành, gừng, tỏi còn lại rồi cho rau bí vào xào chín tới với chút gia vị. Bỏ phần thịt hến vào nồi rau bí. Sau đó gạn tiếp nước luộc hến vào nồi. Đun sôi canh rồi thả thì là vào, nêm nếm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng là được.