Đặc sản 34 tỉnh thành "hội tụ" tại Hội chợ mùa thu 2025

Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia diễn ra từ ngày 25/10 - 04/11/2025 tại xã Đông Anh, (Hà Nội) với hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc sản 34 tỉnh thành hội tụ tại Hội chợ Mùa thu Hà Nội 2025

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Hội chợ mùa thu được tổ chức với quy mô tầm quốc gia, không chỉ là sự kiện thương mại, xúc tiến đầu tư mà còn là không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm dành cho du khách.

Đặc biệt, khu ẩm thực là điểm nhấn thu hút, quy tụ đặc sản nổi bật của 34 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi gian hàng được thiết kế mang đậm dấu ấn địa phương, thể hiện qua không gian bày trí, phong cách phục vụ và hương vị món ăn đặc trưng, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Dưới đây là một số đặc sản nổi bật tại Hội chợ Mùa thu 2025:

Đặc sản Lạng Sơn nổi tiếng với món vịt quay, được tẩm ướp bằng mác mật, húng lìu và nhiều gia vị đặc trưng vùng núi.

Thắng cố ngựa - đặc sản độc đáo của vùng núi Hà Giang, gắn liền với văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Mông. Món ăn được chế biến từ thịt, nội tạng và xương ngựa, ninh kỹ cùng các loại thảo mộc, gia vị như hồi, quế, thảo quả, tạo nên nước dùng thơm nồng, đậm đà mà không nặng mùi. Tại khu ẩm thực, thắng cố nóng hổi được chan với mỳ tôm, thu hút rất nhiều thực khách tới thưởng thức.

Đặc sản Cao Bằng với các món: Thạch găng, bánh bò, bánh cuốn trứng, thịt gác bếp,...

Thái Nguyên nổi tiếng với món cơm lam, bánh chưng gù, chè Thái, lạp xưởng,...

Đặc sản Hà Nội có bánh cuốn Thanh Trì mỏng mịn, dai nhẹ; chả giò, chả mỡ vàng ruộm, giòn tan.

Bánh tẻ làng Chờ nổi tiếng của Hưng Yên, có hương vị dẻo thơm với nhân thịt, mộc nhĩ hấp dẫn.

Quảng Ninh nổi tiếng với ẩm thực hải sản phong phú, đặc biệt là bún hải sản kết hợp cùng tôm, mực, bề bề, ăn kèm rau sống. Ngoài ra, còn có xiên mực, chả mực Hạ Long thơm giòn, dai mềm, là món quà đặc sản "vạn người mệ".

Bắc Ninh nổi tiếng với nhiều loại bánh trái mang hương vị truyền thống như: bánh phu thê; bánh nếp nhân đậu, nhân thịt; bánh gio, bánh chưng gù,...

Nem chua Thanh Hóa được làm từ thịt lợn nạc lên men cùng bì, tỏi, ớt và gia vị đặc trưng. Mỗi chiếc nem được gói cẩn thận trong lá chuối, để vài ngày cho lên men tự nhiên tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ và giòn sần sật.

Bánh mướt chả ram Hà Tĩnh là món ăn dân dã nhưng tinh tế, gắn liền với ẩm thực miền Trung. Bánh mướt mềm mịn, trắng ngần, được tráng mỏng từ bột gạo tẻ thơm. Ăn kèm với chả ram vàng giòn, tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị béo, thơm và dẻo.

Miền Tây Nam Bộ nổi tiếng với vô số loại bánh dân gian mang hương vị ngọt, béo bùi và đầy màu sắc. Trong đó có bánh xu xê (phu thê) dẻo dai, nhân đậu xanh dừa thơm ngậy; bánh da lợn nhiều lớp xanh vàng xen kẽ, mềm mịn và thoảng mùi lá dứa; bánh bò thốt nốt xốp mềm và thoảng hương men tự nhiên. Ngoài ra còn có bánh tét chuối, bánh kẹp dừa, bánh ống, bánh chuối hấp… Mỗi loại bánh đều mang hương vị mộc mạc, thể hiện sự khéo léo và tinh tế của con người miền sông nước.

Bún mắm Sa Đéc (Đồng Tháp) là món ăn đặc trưng của miền Tây, nổi bật bởi hương vị đậm đà và sự phong phú của nguyên liệu. Nước dùng được nấu từ mắm cá linh hoặc mắm cá sặc, mang vị mặn mà hòa quyện cùng sả, ớt và các loại gia vị tạo nên hương thơm nồng.

Phở bò atiso Lâm Đồng là món ăn độc đáo mang dấu ấn riêng của vùng cao nguyên. Sợi phở được làm từ bột gạo kết hợp với hoa atiso tím, tạo nên màu tím tự nhiên, đẹp mắt, lạ miệng. Nước dùng được hầm từ xương bò cùng hoa atiso, cho vị ngọt thanh và hương thơm dịu nhẹ.

Khu ẩm thực TP. Hồ Chí Minh là điểm hẹn hấp dẫn của những tín đồ mê ăn uống, với rất món ngon mang hương vị Nam Bộ. Nổi bật là các loại thịt xiên nướng được tẩm ướp đậm đà, nướng trên than hồng nóng hổi.

Bên cạnh đó, bún mắm cũng là món được yêu thích, với nước lèo nấu từ mắm cá linh, mắm sặc thơm nồng, ăn cùng tôm, mực, thịt quay và nhiều loại rau tươi.

Đặc sản cốm mùa thu của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Các loại bánh trái đủ màu sắc quy tụ tại Hội chợ mùa thu

Từ Bắc tới Nam, với nhiều loại bánh trái, đồ ăn vặt hấp dẫn

Các loại phở bò, phở gà, bún cá có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/suất.

Gian hàng tổng hợp với nhiều món ăn vặt như: bánh mỳ que Hải Phòng, xiên nướng, cơm lam, thịt quay,... Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng, thể hiện sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt Nam, phù hợp để vừa ăn vặt, vừa khám phá trải nghiệm văn hóa ẩm thực.