Lang thang miền Bắc theo mùa hoa dịp cuối năm

Tuyên Quang - Tam giác mạch

Tam giác mạch được coi là loài hoa nổi tiếng nhất ở miền Bắc dịp cuối năm. Hoa nở rộ từ tháng 10 đến tháng 12 ở khắp địa phận tỉnh Hà Giang cũ, hiện là các xã Mèo Vạc và Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Khi tam giác mạch nhuộm hồng khắp cao nguyên đá, Tuyên Quang cũng bước vào mùa đẹp nhất, trời ít mưa, nắng vàng.

Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay sẽ khai mạc ngày 29/11 với chủ đề "Miền hoa thương nhớ" tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn. Đến Tuyên Quang du khách không nên bỏ qua các món ăn nổi tiếng như cháo ấu tẩu, bánh tam giác mạch, bánh cuốn, thắng cố, mèn mén.

Mộc Châu - Hoa cải trắng

Đầu tháng 11, hoa cải trắng bắt đầu nở Mộc Châu và kéo dài gần 2 tháng. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vào mùa du lịch Mộc Châu. Các điểm đến nhiều hoa cải trắng có Chiềng Xuân, cách trung tâm phường Mộc Châu gần 30 km, bản Pa Phách, thung lũng Nà Ka, bản Bó Bun. Mộc Châu hiện nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 đến 18 độ C, thích hợp các chuyến đi check in và nghỉ dưỡng, thưởng thức đặc sản như cá hồi, cá tầm, cải mèo, cá suối, bê chao. Ảnh: Meotran

Hà Nội - Cúc họa mi

Cúc họa mi còn gọi là cúc báo đông, chỉ nở một mùa duy nhất trong năm. Hoa bắt đầu rộ khi có những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên, thường kéo dài khoảng một tháng từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 hằng năm.

Cúc họa mi được trồng xen những luống hoa đào ở các vườn hoa ở Nhật Tân, Tây Tựu... bán trực tiếp tại vườn hoặc trên những gánh xe hoa dạo khắp phố. Ảnh: Giang Trịnh

Hà Nội - Hoa thạch thảo

Khi những cơn gió heo may bắt đầu về là lúc hoa thạch thảo nở bung. Hoa mới nở tím nhạt và rực rỡ vào giữa và cuối mùa.

Hoa nở vào khoảng đầu tháng 10 đến hết tháng 11, đúng vào thời điểm đầu đông ở Hà Nội. Thạch thảo xuất hiện trên những gánh xe hoa bán dạo khắp phố phường.

Hà Nội - Hoa sữa

Hoa sữa là đặc trưng của Hà Nội mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 11. Cùng với hoa cúc họa mi, thạch thảo, du khách đến Hà Nội dịp này sẽ được thưởng thức "combo" các loài hoa đặc trưng.

Hoa sữa mọc từng chùm trên cây thân gỗ cao. Nhiều con phố Hà Nội nổi tiếng với hoa sữa là Nguyễn Du, Quang Trung, Đào Tấn, Trung Hòa... Ảnh: Giang Trịnh

Ba Vì (Hà Nội) - Hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ thường bung nở trên dãy núi Tản Viên và hai bên đường dẫn lên Vườn Quốc gia Ba Vì từ đầu tháng 11 và rực rỡ trong khoảng 2-3 tuần, tùy điều kiện thời tiết.

Rừng hoa dã quỳ rộng khoảng 10 ha, chia thành các khu, có những vệt dã quỳ dọc theo tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3 km. Đến Ba Vì, ngoài hoa dã quỳ, du khách còn có thể trekking Vườn quốc gia, thăm đỉnh Vua và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thờ đổ.

Sa Pa - Hoa mai anh đào

Giữa tháng 12, du khách đi dọc quốc lộ 4C hướng từ đèo Ô Quý Hồ về trung tâm Sa Pa sẽ gặp hàng nghìn cây mai anh đào bung nở rực giữa đồi chè xanh.

Thông thường mùa thu, mai anh đào sẽ rụng hết lá, khi gió lạnh mùa đông tràn về, cây đồng loạt trổ hoa. Mai anh đào có 5 cánh giống hoa mai, hồng tím nhạt những ngày đầu chớm nở và đậm màu hơn ở giai đoạn tiếp theo. Hoa sẽ đẹp hơn khi nắng lên.