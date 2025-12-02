Những địa điểm tham quan nổi tiếng ở phường đông dân nhất Cần Thơ

Phường Ninh Kiều sau sắp xếp có diện tích 5,42km2 với quy mô dân số gần 120.000 người, trở thành đơn vị hành chính đông dân nhất thành phố Cần Thơ. Nơi đây hội tụ nhiều địa điểm du lịch mà du khách không thể bỏ lỡ.

Bến Ninh Kiều - địa danh du lịch, văn hoá nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, hình thành từ thế kỷ 19. Bến nước toạ lạc ở bờ phải sông Hậu, nằm giữa ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng.

Một trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích là đi du thuyền trên sông Hậu về đêm. Trên du thuyền, bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, lắng nghe đờn ca tài tử và chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố lung linh ánh đèn.

Chùa Ông (đường Hai Bà Trưng) được người Hoa gốc Quảng Đông, Trung Quốc xây dựng từ hơn 120 năm trước, với lối kiến trúc độc đáo, là nơi sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, giao lưu văn hoá.

Khác với một số chùa của người gốc Hoa khác, chùa Ông ở Cần Thơ không có bia ghi tên những người khởi công xây dựng, niên đại hình thành.

Ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, là nơi viếng thăm thường xuyên của người dân. Có người đến đây cầu vận may trong công việc, người khác thì mong bình an trong cuộc sống.

Chợ Cần Thơ (đường Hai Bà Trưng) thành lập đầu thế kỷ 20, được xem là ngôi chợ có kiến trúc đẹp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là địa điểm check-in không thể bỏ qua khi đến đất Tây Đô.

Ngày nay, chợ được cải tạo lại với thiết kế độc đáo, không gian thoáng đãng, hài hòa. Chợ chuyên bán các loại quà tặng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, phụ kiện váy áo du lịch, trang phục truyền thống.

Cầu đi bộ Ninh Kiều (hay còn gọi cầu tình yêu) dài 199m, rộng 7,2m, thiết kế uốn cong mềm mại hình chữ S. Thân cầu có 2 điểm mở rộng, được xây đài sen và chỗ nghỉ chân với hệ thống mái che.

Du khách có thể tham quan cầu đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng đẹp nhất là 3 thời điểm: sáng sớm khi bình minh lên giữa màn sương mờ ảo; buổi chiều lúc hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước và ban đêm khi gió mát thổi nhẹ, ngắm toàn cảnh thành phố cùng cầu Cần Thơ - cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á, rực sáng trong ánh đèn.

Di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ (đường Ngô Gia Tự) là nhà tù do thực dân Pháp xây dựng những năm 1876-1886 với tên "Prison Provinciale" (nhà tù tỉnh, lớn nhất miền Tây lúc bấy giờ). Công trình được xây kiên cố, tường dày, cao 3,6-5m, rào sắt bao bọc. Các vọng gác để kiểm soát cao 6m, có đèn pha chiếu sáng.

Công trình được chia thành 2 khu, với 21 phòng giam tập thể (sức chứa 30-40 người) cùng nhiều xà lim nhỏ dùng để biệt giam.

Phố đi bộ Ninh Kiều - một trong những khu vực nổi bật của thành phố sẽ được mở rộng và tổ chức lại từ tháng 12 này, nhằm tạo ra một không gian văn hóa, nghệ thuật đêm phong phú; kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống tiếp nối từ tuyến phố đi bộ trước đây, tuyến phố mới sẽ bổ sung các hoạt động giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ các loại hình cải lương, hò, vè…