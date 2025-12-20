Mâm rau củ hóa cây thông, vòng nguyệt quế đón Giáng sinh

Trong các mâm trang trí, Na Phạm (hiện sống ở Đà Nẵng) chủ yếu sử dụng cải mầm, xà lách, rau mùi, kết hợp củ quả tông cam, đỏ, xanh như cà rốt, cà chua, dưa leo, lựu, quýt để tạo không khí Giáng sinh.

Mỗi mẫu chị mất khoảng 15-20 phút để sắp xếp, riêng công đoạn chụp và chọn ảnh tốn thời gian hơn.

Ý tưởng được chị tham khảo từ tạp chí nước ngoài rồi điều chỉnh cho phù hợp thói quen ăn uống của gia đình Việt. Theo chị Na, nguyên liệu đều dễ tìm ở chợ truyền thống, không cần đồ nhập hay chuẩn bị cầu kỳ.

Một trong những tạo hình được chị yêu thích là "cây thông mini" làm từ bánh quy mặn và đậu hũ khuôn bóp nhuyễn, nặn hình chóp, lăn qua ngò cắt nhỏ hoặc thì là, điểm thêm hạt lựu tạo hiệu ứng trái châu.

"Vòng nguyệt quế" làm từ đĩa salad rau mầm, thêm cà chua bi làm điểm nhấn.

Ngoài ra còn có "thông xôi lạc", chỉ cần nắm xôi nhỏ, cắm dưa leo bào mỏng và gắn ngôi sao cà rốt trên đỉnh.

Không chỉ là "đạo cụ sống ảo", các mâm Giáng sinh này còn là cách chị gắn kết gia đình bốn thành viên.

Theo Na Phạm, chồng chị nhận phần dọn dẹp sau khi vợ bày biện; con trai lớn 15 tuổi ngồi chờ mẹ phân việc; bé út 6 tuổi hào hứng xếp rau, cà rốt cùng mẹ và khoe "tác phẩm" với mọi người.

Sau khi chụp hình, rau củ, trái cây được mang đi chế biến hoặc dùng ngay trong bữa ăn, tránh lãng phí.

Với Na, căn bếp vui là nền tảng cho không khí gia đình ấm áp.